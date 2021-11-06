İktidar, “çoklu maaşa devam” dedi!

Meclis’te muhalefetin “kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasının engellenmesi” kanun teklifinin yine AKP-MHP’lilerin oylarıyla reddedilmesi gündemin gürültüsünde kayboldu.

Milletvekillerinin, “asgarî ücretin açlık sınırının altında olduğu, insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiği bir ortamda bürokratlar 150-200 bin liraya varan maaşlar, huzur hakları alıyor. 11 yerden maaş alan bürokratınız var. Bu insafsızlıktır, vicdansızlıktır” uyarısına “iktidar bloku” yine bigâne kalındı.

Memurların ve kamu görevlilerinin aslî görevleri hariç olmak üzere yönetim, denetim, kurul, organ üyeliği gibi görevlerle “huzur hakkı” ve başka paravanda ücret almalarının önüne geçilmesini reddeden “iktidar cephesi”, Cumhurbaşkanı’nın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve kamu payı olan bütün kurum, kuruluş, şirket ve kooperatiflerde görevlendirilmelerle “çoklu maaşlar”ın devamını sağladı.

Buna göre, “tek kişilik ucûbe sistem”de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle başta bakan yardımcılarıyla iktidar partisi mensubu bazı eski bakan, milletvekili, belediye başkanları ve bürokratlara her biri 100 binleri bulan ve aşan maaşlar bahşediliyor. Meselâ Fon’a bağlanan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı yılda 250 bin Euro (aylık 230 bin lira), kurul üyeleri 100 bin Euro alıyor.

Özetle, vahim siyasî kayırmacılık ve nepotizmle haksız kazanç çarpıklığı tam gaz sürüyor…

Tehdit siyaseti…

Mâlûm, Çubuk Akkuzulu’daki şehid askerin cenâze namazına katılan ana muhalefet lideriyle Meclis Başkanvekiline ve milletvekillerine fizikî ve sözlü organize provokatif saldırıyı yapan saldırganların -dışarıdan getirildiği köy muhtarıyla köylülerin ifadesiyle-, Jandarmaya fezlekesinde kamera kayıtları ve olay tutanaklarında tesbit edilirken, saldırının önündeki “inek çalmaktan hapis cezası sâbıkalısı” kişinin parti sözcüsünce “AKP üyeliği” çokça konuşuldu.

Keza Cumhurbaşkanı “geçmiş olsun” mesajını göndermezken, Bahçeli’nin “O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın Kılıçdaroğlu?” sorusuyla saldırganlar değil, saldırılanlar âdeta suçlandı.

Tahrikkâr düşmanlaştırıcı öfke ve nefret diliyle söylemlerle kalınmadı; İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Rize’de uğradığı saldırıya dair Cumhurbaşkanı, “Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler, gerekeni yaptılar; bunlar daha iyi günlerin, göreceksin daha neler olacak neler!” çıkışının ardından muhalefete mensup siyasilerle gazetecilere organize saldırılarda bulunuldu.

Tam da bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın partisinin grubunda ana muhalefet liderine linç girişimi videosunu izlettirip, “On bir yıllık mağlûbiyetlerden hiçbir ders çıkarmayanlar millete hesap verecekler!” çıkışıyla muhalefete tehditler savruldu.

Bu açıdan, Cumhurbaşkanı hakkında, “siyasî hakların engellenmesi”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarını işlediği gerekçesiyle Başsavcılığa suç duyurusu oldukça dikkat çekici.

Ve “Şahıs, uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş, aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine, ‘yarım kalan işi bitirin’ talimatı vermiş” diyen Kılıçdaroğlu’nun, “Sevgili ‘şahsım’, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin, ‘oynatalım Uğurcuğum’ siyasetinde sana başarılar diliyorum” çarpıcı tiviti “tehdit ve şantaj siyaseti”ni yeniden gündeme getirdi.

“Sipariş sorular” skandalı!

Son Afrika turu öncesi basın toplantısında Cumhurbaşkanı’nın konuşma metninin yanı sıra “akredite gazeteciler”in sorularının cevabını da kâğıttan okuması, “çanak sorular” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bilindiği gibi Meclis grubunda, televizyon konuşmalarında, açılış törenlerinde, basın toplantılarında, partisinin kongre ve mitinglerinde prompter kullanan Cumhurbaşkanı’nın bir televizyon mülâkatında sorulan soruların cevaplarını da prompterden okuduğu iddia edilmişti.

Ve bu vaziyet, hangi gazetecinin hangi soruyu soracağını peşinen kestiren “müthiş bir öngörü” değilse, Cumhurbaşkanı’nı zora sokmayacak “sipariş sorular”ın cevaplarıyla hazırlanarak önceden “yandaş medya” muhabirlerine verildiği skandalı iddialarını kuvvetlendirdi.

“Türkiye’ye iyilik etmiyor...”

“Keşke, o grup toplantısında Çubuk görüntülerinin ekrana getirilmiş olması kötü niyetli bir provokatörün eylemi olsaydı, onu ortaya çıkarır, gereken cezayı verir, siyasî ortamın demokratik niteliğine gösterilen itina bizzat en tepeden sergilenmiş olurdu. Bence kim yapıyorsa iyilik etmiyor, kendi kendisine de iyilik etmiyor, Türkiye’ye de iyilik etmiyor. Benden söylemesi…”

Ahmet Taşgetiren, (Karar, 29.10.21)