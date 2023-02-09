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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

İktidar enkaz altında

Cevher İLHAN
09 Şubat 2023, Perşembe
13.5 milyon insanın yaşadığı on ilde yıkıcı etkisi olan, dokuz saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetinde iki büyük deprem ile altı şiddetine varan onlarca sarsıntının olduğu zelzele fırtınasında “iktidar cephesi” yine basit siyasi rant sâiklerle hareket ediyor.

Cumhurbaşkanı’nın “her alana yetişmemiş olabiliriz” ikrarıyla depremin ikinci ve hatta üçüncü gününde başta depremin merkez süsü ve fay hattındaki illerle birçok ilçeye, beldeye ve köye arama-kurtarma ekipleri gitmiş değil.

Binlerce binanın altından gelen “yaşıyoruz, kurtarın!” seslerine, “yardım” çığlıklarına rağmen hâlâ yıkılan binaların çoğuna müdahale edilmiş değil; ve hâlâ hiç ulaşılmayan ilçeler, beldeler ile köyler var. Kısacası, enkaz altındaki insanların çoğu kurtarılmamış…

Müdahale eden ekiplerin de grayder, dozer, vinç ve benzeri ekipmanları, malzemeleri ya yetersiz ya da hiç yok. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla molozların altındaki insanları, yakınlarını, komşularını, hemşehrilerini kurtarmaya çalışıyor.

HÂLÂ POLİTİK PROPAGANDA FECAATİ

Yine sırf siyasi sâiklerle “bütün yardımları AFAD’da toplama ve tek elden dağıtma” paravanında, başta üç büyükşehir belediyesi olmak üzere muhalefete mensup belediyelerin yardımları engelleniyor.

Sığ siyasi endişelerle siyasi iktidarın dışındaki sivil toplumun yardım yaptığı görülmesin diye bölgeye gönderilen gıda, su, yiyecek, konserve ve seyyar fırınlar, aşevleri, giyecek, battaniye, yağmurluk, mont-bot benzeri giyecek kolileri, çadır ve barınma malzemelerine el konulup şehirlerin girişlerindeki depolarda bekletiliyor. Yardım konvoylarının önü kesildi...

Bu arada başta “millet ittifakı”ndaki “altılı işbirliği” liderlerinin “birlik ve beraberlik mesajları” karambola getirilip tek kelime edilmezken, yine iktidardakilerin reklamıyla kalan devlet kanalları ve ajansı olmak üzere “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”da “teğet” geçiliyor. Felâkette dahi siyasi propaganda fecaati sergileniyor.

Vaziyet şu ki üzerinden üç gün geçtiği halde, şehirlerde ve özellikle kırsal kesimlerde elektriğin olmamasıyla, dondurucu soğukta arabalarına sığınan vatandaşların akaryakıt bulamamalarıyla, “yandaş müteahhitler”e milyarlık ihalelerle peşkeş çekilen çöken yolların açılmamasıyla ve yer yer alevlenen yangınlara müdahalede gecikmeyle deprem sonrası bölgede tam bir kaos vahameti yaşandı.

YİNE FELÂKETTE SİYASET!

Görünen o ki yapılan onca uyarıya rağmen son beş yılda “tek kişilik rejim” altında daha da dibe vuran yirmi yıllık AKP iktidarında Türkiye’nin “deprem gerçeği”ne hiçbir ciddi tedbir alınmamış. Cumhurbaşkanı “gerekli plânlamalar yapılıyor” diyor; lâkin hâlâ kapsamlı bir koordinasyon ve etkili önlemlere dair hiçbir plânlama yok.

Ve bütün bunların sorgulanmaması için “iktidar mihrakları” ile “iktidara iliştirilmiş medya”, yine felâket üzerinden politik polemiklerl, çarpıtmalarla, muhalefeti suçlayan çarpıklıklarla, abartılı rakamlarla kamoyunu yanıltmaya yelteniyor.   

Sanki yirmi yıldır iktidarda değillermiş gibi, önlemlerin alınmayışını nazara verip uyaran muhalefetin “depreme tedbir” çağrıları siyasi tartışma konusu yapılıp âfete tedbirde çöküş gürültüye getirilmek isteniyor.   

“Tek kişilik ucûbe sistem”in güdümündeki siyasi iktidar yine enkaz altında kalmış. Bundandır ki “siyasette felâket” çarpıklığına tevessül ediyor…

Yazık, çok yazık…

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