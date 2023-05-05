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5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

İktidar hırsıyla dini istismar

Cevher İLHAN
05 Mayıs 2023, Cuma
Seçim sath-ı mâilinde her haliyle sıkışan “iktidar cephesi” seçimlere dair “Ya Kandil sevinecek ya millet”, “seçim günü Rabbine ya secdeye kapanıp şükredenler ya da şampanya patlatacaklar kazanacak!” veya “Batı’nın siyasi darbe girişimi” türü fevkalâde sakil kutuplaştırıcı isnadlara başladı.

AKP iktidarında camilerin siyasi propaganda merkezi yapılıp “seçim konuşmaları” yapılmasıyla din ve mukaddeslerin iktidar hırsına kurban edilmesi çarpıklığı sürdürülüyor.

Baştan beri her fırsatta dinî ve mânevî değerleri siyasette istimalin verdiği itiyadla İstanbul’da bir caminin iç avlusunda miting benzeri siyasi toplantıyla, cami duvarına Cumhurbaşkanı’nın dev fotoğrafının yer aldığı propaganda afişlerinin asılmasıyla dinî mekânların siyasi propaganda arenası haline getirilmesi çiğliğine yenileri ekleniyor.

Keza “Bu seçim işgalcilerle istiklal harbi verenler arasında yapılan arasında bir seçim olacak” benzeri iddialarla “14 Mayıs’ın akşamı ya ABD’nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi” herzeleri savruluyor.

“DİNİ SUİİSTİMAL” SAPLANTISI

Bir yandan Kılıçdaroğlu’nu kastederek “yanında Davutoğlusu, Bebecan’ı, Karamollaoğlusu, Meral Hanım’ı, masanın altında olanlar, iki tane belediye başkanı var; onlar Kandil’dekilerle yürüyor” diye savunma sanayinde milletin parası ile yapılan araçları kullanırken, diğer yandan seçimlerin siyasi rakiplerine mezar olmasından, “Gabbar’a gömmek”ten dem vuruyor.

Bu arada “cumhur ittifakı” listelerinden aday gösterilenlerden birisi “Önümüzdeki 14 Mayıs’ta inşallah vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz!” diyebiliyor.

Yine “Tayyip Erdoğan için her gün iki rekât şükür namazı kılmamız gerekir”, “İslâmî kaideye göre Erdoğan’a oy vermek İslâm’ın gereğidir”, “Ona (Erdoğan’a) dokunmak bile ibadettir”, “AKP’ye oy vermeyeni Allah çarpar!”, “AKP’nin seçim kazanması göklerden inen bir karardır” türü çarpıklıklar sergileniyor. “Vereceğiniz destek yarın ruz-i mahşerde berat belgelerinizden biri olacak” gibi vahim yakıştırmalar gırla gidiyor.

CANHIRAŞ ÇIRPINIŞLAR

Siyasi rakiplerini “din aleyhtarı” gösteren bühtanlara tam gaz devam ediliyor.

Psikolojik ve sosyolojik tesbitle toplumun inanıp kandırılması için “çok büyük yalanı sürekli söyle ki kitleler kansın” taktiğine başvuruluyor.

Ve bütün bu canhıraş çırpınışlar, her halûkârda kaybettiğini gören iktidardakilerin yüzde 60-65 oyla, ezici çoğunlukla mağlup olmak yerine, maddi ve mânevî çöküşün hesâbını ötelemek, iktidar partisini kısa sürede dağılmaktan kurtarmak için farkı iki-üç puana indirme ihtimali uğruna yapıldığı yorumlarını haklı çıkarıyor.

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