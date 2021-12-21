İktidarı kaybetme korkusu

On dokuz yılın ardından “tek kişilik hükûmet” girdabında inadına ve ısrarla Türkiye felâkete sürükleniyor. “Millet ittifakı” ile “cumhur ittifakı” arasındaki makas açıldıkça, işledikleri suçun hesâbını verme kaygısına kapılan iktidardakiler canhıraş direniyor.

Her ne kadar iktidar partisi sözcüleri sanki bir “lütufmuş” gibi “seçimler yapılacak” deseler de şimdiye kadar hiçbir dönemde görülmemiş tarzda kamuoyunda “seçimleri kaybederlerse koltuğu teslim etmeyecekleri” tedirginliği devam ediyor.

Meselâ merhum Demirel, sandıkta kaybedince “Millet bize muhalefet görevini verdi” der ve koltuğu devrederdi; ne var ki “tek kişilik yönetim”in böyle bir ufku yok, her fırsatta organize siyasî tahriklere başvuruyor. Tam bir tehevvürle “millet ne derse desin koltuğu bırakmam” tuhaf zihniyetiyle “ucûbe sistem”in otoriterliğini ortaya koyuyor.

Partili cumhurbaşkanının HSK ve yüksek yargı üyelerini atamasıyla hukukun üstünlüğünün teminatı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilmiş. Tek başına kararnâme ve bütçe yapma yetkisiyle millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim işlevi gasbedilmiş.

BİR DİZİ TENÂKUZLA

“İktidar cephesi”, “ortak mukaddes dinî değerler” üzerinden fay hatlarını dinamitlemekle toplumu kutuplaştırma, tefrikayı daha da derinleştirme peşinde.

Bir daha iktidar yüzünü göremeyeceği çıkmazında, iktidar partisinin dağılmasıyla kalınmayıp ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvetin, gasbın, hırsızlığın, kayırmacılığın, yandaşlara peşkeş çekilen ihaleye fesad karıştırmanın, çoklu maaşların, iltimasın yargılanmasına karşı bütün muhalefete tehditler savruluyor. Maaşlı besleme trollerden sonra “medyatik provokatörler” ortalığa salınıyor.

Yine bu tedirginlikle bir yandan “ekonomik çöküşün olmadığı”nı iddia ederken diğer yandan “ekonominin kötüleşmesi” gerçeği karşısında MGK üzerinden meseleyi “milli güvenlik meselesi” ve “dış tehdit” haline getirme çelişkisine başvuruluyor. Bir taraftan, “ekonomide iflâsı” inkâr ederken, diğer taraftan ekonomideki başarısızlık “ekonomik terör” çarpıtmalarıyla saptırılıyor, “Gerekirse soğan yeriz” çıkışlarıyla “ekonomide istiklal savaşı” ilânıyla tenâkuza düşülüyor.

TL’nin dünyada en çok değer kaybeden para haline getirilmesi perişanlığıyla, bir Bulgar Levasının bile dokuz lirayı bulduğu vahametle ülkeye diz çöktüren ekonomik yıkımda, “bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz” türü bir takım dinî-millî hamasetlerle milletin kahir ekseriyeti “hâin” olarak gösteriliyor.

Bu karambolde görünürde karşı çıksa da “ekonomik OHAL” ilânı ile “ağır ekonomik bunalım ve buhran” kabul ediliyor.

Bu kez tutarsız ve akıbetsiz “ekonomi politikaları”nın eseri “ekonomik kaos” bahanesiyle seçimleri öteleme, hatta yaptırmama kumpası tezgâhlanıyor.

MEŞRûİYET DIŞINA ÇIKARAK…

Artık söyleyecek hiçbir sözü kalmayan siyasî iktidar, ekonomideki iflâsa karşı “Tayyip Bey’e oy verdiğimiz için hanelerinize sevap yazılır!” benzeri yine “dini siyasete âlet”le istismar ediyor.

Bu arada AKP iktidarında faizlerin yüzde 10’dan 25’e çıkarılmasının ardından dış-iç borcun, ihtiyaç kredisiyle kredi kartlarının, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, tüccarın kredilerinin faizi inmezken, bir tek Merkez Bankası’nın bankalara açtığı faizin bir-iki puan düşürülmesiyle “bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa” propagandasıyla dinin istismarına tevessül ediliyor.

Ve bütün bunlar milletçe “not edilirken”; zamanı geldiğinde 1950’deki “beyaz ihtilâl”de, 27 Mayıs kanlı darbesi sonrası bütün baskılara rağmen Adalet Partisi’nin tek başına iktidara getirilmesinde, 12 Eylül’de silâh zoruyla iktidardan uzaklaştırılan AP’nin yerine kurulan DYP’nin bütün veto ve engellemelere karşı yeniden birinci parti seçilıp Demirel’in yeniden Başbakan ve Cumhurbaşkanı yapılmasında olduğu gibi milletin aldığı “not”un gereğini yapacağını iktidardakiler gayet iyi biliyor.

Korkuları bundan…