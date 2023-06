İktidarın “demokratikleşme işbirliği” korkusu

“Tek kişilik otoriter ucûbe rejim”e karşı “güçlendirilmiş parlamenter sistem”i esas alan “millet ittifakı”nı ve topyekûn muhalefeti sürekli “illet”, “zillet”, “teröre destek”, “teröristlik”, “gayr-ı milli”lik ve hatta “hâinlik”le karalayan siyasi iktidar, seçim sonrasında da “kutuplaştırma siyaseti”ni sürdürüyor.

Daha önce siyasi rakiplerine “çürük, sürtük, cibilliyetsiz” benzeri ithamları sıralayan, “be ahlâksız, be namussuz, be âdi!” gibi her türlü sövgüleri sıralayan Cumhurbaşkanı’nın seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısında yine ağza alınmayacak fevkalâde sakil isnadları daha da ağırlaştırarak sürdürmesi içine düşülen vartayı ele veriyor.

Ve en son Kılıçdaroğlu’nun partisinin grubunda “millet ittifakı”nın demokratik işbirliği ekseninde “6’lı değil gerekirse 16’lı masa kuracağım” sözlerine cevap veren Erdoğan’ın yine “montaj” üzerinden kara propagandaya yönelmesi, yüzde 48-52 kritik durumun altüst olacağı endişesini açığa çıkarıyor.

Terörist başı Öcalan’ın mektubunu devlet televizyonunda ve meydanlarda milyonlara okutan, İmralı ile Kandil arasında “mektupçuluk” yaptıran, “özel ulaklar”la terörist başından “AKP adayının desteklenmesi” mesajını devletin ajansı üzerinden yayınlatan siyasi iktidarın başı Cumhurbaşkanı’nın “millet ittifakı”nı “terör örgütü ile dirsek teması” ile suçlaması, dahası eleştirilerini “uçkuru kaptırmışsınız!” hakaretine vardırması dikkat çekici.

“DEMOKRATİKLEŞME STRATEJİ”NE ODAKLANMALI

Bu vaziyet, toplumu kutuplaştırma kumpasına kapılan siyasetin içyüzünü ortaya koyuyor.

Belli ki AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik hükûmet”te başta çöküşteki ekonominin daha da yıkımıyla ortaya dökülen ciddi yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma, yandaşları kayırma, yağma, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti iddiaları”nın örtbas edilmesi hesâbıyla siyaset ateşlenip alevlendiriliyor.

Ortalığı bulandıran bütün bozgunculuklara, siyasi komplolara rağmen “millet ittifakı”nın yeniden bir araya gelip yeni şartlarda demokrasi işbirliği stratejisinden korkuluyor.

Zira seçimlerde milletin yarısının oyunu alma mesuliyetiyle demokratik muhalefetin demokratikleşme irâdesini yeniden harekete geçirmesi hâlâ güçlü bir biçimde gündemde.

“Millet ittifakı”nın ve demokratik muhalefetin seçim muhasebesini bir an an önce yapıp demokratikleşme gündemine odaklanması gerekiyor…