"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

İktidarın depremde siyaset felâketi

Cevher İLHAN
28 Şubat 2023, Salı
Deprem, Türkiye’nin birinci gündemi.

Çarpıcı olan, ilk iki, hatta üç günde arama-kurtarma ile âcil yardımın zamanında ulaştırılmamasıyla, başta çadır ve konteynır olmak üzere korunma ve barınma ihtiyaçlarının yerine getirilmemesiyle açığa çıkan çöküşün üstünün örtülmesine yeltenilmesi.

Çok daha şiddetli depremlerde en fazla birkaç kişinin öldüğü, hatta hiç ölümün olmayıp basit birkaç yaralamayla geçen Japonya’daki depremler bir yana, Güney Amerika ülkelerinden Şili’de Mart 2021’de tam 10 dakika süren, 9.5 şiddetiyle “yeryüzündeki en büyük sarsıntı” olarak kayıtlara geçen, 1.655 kişinin ölüp üç bininin yaralandığı “mega deprem” ya da “büyük Şili depremi”yle kıyaslandığında fecaatin boyutu ortaya çıkıyor.

Bizde ise Kovid 19 salgınında “3 bin 368 vefat” ilânından bir gün sonra 33 bin vefatın açıklanmasıyla gerçek vefat sayısının on katı bulması benzeri vefat sayıları kat kat düşük gösteriliyor.

Konunun uzmanları, on bir ili kapsayan yıkımın nüfus yoğunluğu nispeten düşük olan alanda olmasıyla vefat-yaralanma sayısının düşük kaldığını, daha yüksek olan İstanbul-Marmara bölgesinde vuku bulması halinde can kaybıyla yaralanmaların daha da katlanacağını ifade ediyorlar.

Bunun içindir ki depremi “asrın felâketi” yapanın şiddeti değil, yirmi yıllık iktidarın âfete karşı hiçbir tedbir almamasıyla, 85 milyar para karşılığında ruhsat verilen çürük binalara hiçbir inceleme yapılmadan “sağlam” raporunun verilmesiyle “asrın cinâyeti”ne ortam oluşturulduğu gerçeği bir defa daha tescil ediliyor.

Ve deprem bölgelerinde 140-150 bine varan yıkık binanın enkazında depremzedelerin ihtiyaç duyduğu çadır ve konteynırın en fazla ancak beşte birinin kurulmasıyla hâlâ on binlerce vatandaşın açıkta kaldığı iktidar partisi belediye başkanlarıyla “iktidara iliştirilmiş” yüzlerce müteahhide soruşturma açıldığı vetirede, yine yandaşlara milyarlık “deprem ihaleleri”nin peşkeş çekilmesiyle “asrın rezâleti” ifşa oluyor.  

,

DEPREMDE “SEÇİM KAMPANYASI”!

Bundandır ki “tek kişilik rejim”in güdümündeki “havuz medyası”nda depremdeki büyük yıkımın, on binlerce can kaybının suçu, yandaşlara rant peşkeşine karşı çıkan, Meclis’te araştırma önergeleri veren muhalefete yüklenmek isteniyor.

En vahimi de “iktidar cephesi”nin hâlâ bir dizi saptırmayla depremde siyaset propagandaları tenavessül etmesi. Bilhassa muhalefete mensup belediyelerin, sivil toplumun, gıda ve giyecekten temizlik malzemelerine, seyyar mutfaklardan sahra hastanelerine, çadırdan konteynıra yaptığı yardımların “görünmemesi” hesâbına hâlâ basit partizanlığın güdülmesi.

Seçim öncesi vatandaşlara “biz gidersek evler, binalar yapılmayacak, açıkta kalacaksınız!” telkinatıyla âfet bölgesinde erkenden “seçim kampanyası”nın başlatılması.

Yaklaşan seçimlerde kaybetme telaşına kapılan “iktidar cephesi”nin, ekonomik çöküşün ardından tam bir başarısızlık sergilediği depremdeki çöküşle, tehevvürlü panikle, politik polemikli sövgülerle muallel tahkir ve tahriklerle felâkette siyaset yapması.

Deprem bölgesine her türlü insanî yardımı arttırarak sürdüren “millet ittifakı”nı “siyaset yapmak”la itham eden Cumhurbaşkanı’nın her bölgede partisinin “seçim koordinasyon merkezleri”nin açılışına katılması “âfette siyaset” felâketinin açık tezâhürlerinden...

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üstün: İktidar, ne Dinin ne de Bilimin tavsiyelerine uymuş

    Hâlâ çadır bekliyorlar

    Ekonomi daha da sarsılacak

    Uysal: AKP asrın fiyaskosu

    Depremzedelerde şok ve travma devam ediyor

    Adıyaman unutulmuş

    Kızılay çadır satamaz

    Deprem bölgesindeki 144 bin 595 bina ağır hasarlı durumda

    "Bir aracı 4 parça yüklediğimi biliyorum"

    Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını 'şiddetle' kınadı

    Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi vefat etti, 69 kişi yaralandı, 22 bina yıkıldı

    Rusya: AB'nin yeni yaptırımları 'saçma'

    Avusturya’da depremzedeler için konteyner kampanyası düzenlendi

    Brezilya'daki sel ve heyelan afetinde ölü sayısı 65'e yükseldi

    Tokat - Zile'de bir evde yangın çıktı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Deprem bölgesi için seferberlik

    “Her şeyi ben yaparım” anlayışı bizi mahvetti

    Enkazı kaldıran biz olacağız - Deprem bölgesine özel adımlar

    California'da 126 binden fazla hane elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    SETÖ geliyor SETÖ
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat ürünü AKP ve vasisi enkaz altında
    Faruk ÇAKIR

    28 Şubat’ın açtığı yara
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ve diktatörlük
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekonomi daha da sarsılacak
    Risale-i Nur'dan

    “O verdi, O aldı” deyip sabır ile şükretmeli
    Cevher İLHAN

    İktidarın depremde siyaset felâketi
    Genel

    Adıyaman unutulmuş
    Osman KOYUNCU

    ‘Siyasetle dine hizmet’ üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.