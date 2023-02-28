İktidarın depremde siyaset felâketi

Deprem, Türkiye’nin birinci gündemi.

Çarpıcı olan, ilk iki, hatta üç günde arama-kurtarma ile âcil yardımın zamanında ulaştırılmamasıyla, başta çadır ve konteynır olmak üzere korunma ve barınma ihtiyaçlarının yerine getirilmemesiyle açığa çıkan çöküşün üstünün örtülmesine yeltenilmesi.

Çok daha şiddetli depremlerde en fazla birkaç kişinin öldüğü, hatta hiç ölümün olmayıp basit birkaç yaralamayla geçen Japonya’daki depremler bir yana, Güney Amerika ülkelerinden Şili’de Mart 2021’de tam 10 dakika süren, 9.5 şiddetiyle “yeryüzündeki en büyük sarsıntı” olarak kayıtlara geçen, 1.655 kişinin ölüp üç bininin yaralandığı “mega deprem” ya da “büyük Şili depremi”yle kıyaslandığında fecaatin boyutu ortaya çıkıyor.

Bizde ise Kovid 19 salgınında “3 bin 368 vefat” ilânından bir gün sonra 33 bin vefatın açıklanmasıyla gerçek vefat sayısının on katı bulması benzeri vefat sayıları kat kat düşük gösteriliyor.

Konunun uzmanları, on bir ili kapsayan yıkımın nüfus yoğunluğu nispeten düşük olan alanda olmasıyla vefat-yaralanma sayısının düşük kaldığını, daha yüksek olan İstanbul-Marmara bölgesinde vuku bulması halinde can kaybıyla yaralanmaların daha da katlanacağını ifade ediyorlar.

Bunun içindir ki depremi “asrın felâketi” yapanın şiddeti değil, yirmi yıllık iktidarın âfete karşı hiçbir tedbir almamasıyla, 85 milyar para karşılığında ruhsat verilen çürük binalara hiçbir inceleme yapılmadan “sağlam” raporunun verilmesiyle “asrın cinâyeti”ne ortam oluşturulduğu gerçeği bir defa daha tescil ediliyor.

Ve deprem bölgelerinde 140-150 bine varan yıkık binanın enkazında depremzedelerin ihtiyaç duyduğu çadır ve konteynırın en fazla ancak beşte birinin kurulmasıyla hâlâ on binlerce vatandaşın açıkta kaldığı iktidar partisi belediye başkanlarıyla “iktidara iliştirilmiş” yüzlerce müteahhide soruşturma açıldığı vetirede, yine yandaşlara milyarlık “deprem ihaleleri”nin peşkeş çekilmesiyle “asrın rezâleti” ifşa oluyor.

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DEPREMDE “SEÇİM KAMPANYASI”!

Bundandır ki “tek kişilik rejim”in güdümündeki “havuz medyası”nda depremdeki büyük yıkımın, on binlerce can kaybının suçu, yandaşlara rant peşkeşine karşı çıkan, Meclis’te araştırma önergeleri veren muhalefete yüklenmek isteniyor.

En vahimi de “iktidar cephesi”nin hâlâ bir dizi saptırmayla depremde siyaset propagandaları tenavessül etmesi. Bilhassa muhalefete mensup belediyelerin, sivil toplumun, gıda ve giyecekten temizlik malzemelerine, seyyar mutfaklardan sahra hastanelerine, çadırdan konteynıra yaptığı yardımların “görünmemesi” hesâbına hâlâ basit partizanlığın güdülmesi.

Seçim öncesi vatandaşlara “biz gidersek evler, binalar yapılmayacak, açıkta kalacaksınız!” telkinatıyla âfet bölgesinde erkenden “seçim kampanyası”nın başlatılması.

Yaklaşan seçimlerde kaybetme telaşına kapılan “iktidar cephesi”nin, ekonomik çöküşün ardından tam bir başarısızlık sergilediği depremdeki çöküşle, tehevvürlü panikle, politik polemikli sövgülerle muallel tahkir ve tahriklerle felâkette siyaset yapması.

Deprem bölgesine her türlü insanî yardımı arttırarak sürdüren “millet ittifakı”nı “siyaset yapmak”la itham eden Cumhurbaşkanı’nın her bölgede partisinin “seçim koordinasyon merkezleri”nin açılışına katılması “âfette siyaset” felâketinin açık tezâhürlerinden...