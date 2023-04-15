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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İktidarın “hedef sapması”

Cevher İLHAN
15 Nisan 2023, Cumartesi
TESBİT

Yirmi bir yıllık siyasi iktidarın “seçim beyannâmesi”nde sadece muhalefetin vaadlerinin tekrarıyla kalınmıyor, AKP’nin on üç yıl önce verdiği “2023 hedefleri”nin de gerisinde kalındığı görülüyor.

Bunların başında 2008’de 12 bin 600 dolar olan “2023 hedefi” olarak alây-ı vâlâ ile “25 bin dolar” olarak ilân edilen ve en son 9 bin dolara düşen “kişi başına milli gelir”in “orta vadeli program”da 10 bin dolara düşürülmesi geliyor.

Bir diğer husus, daha 2015’te Cumhurbaşkanı “Hedefimiz 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelir” diye duyururken, bütün karlarların kendisinin verdiği ve “ekonominin sorumlusu benim ben!” dediği süreçte bu rakamın 2023 için 867 milyara, 2024 için “1 trilyon dolar”a düşürülmesiyle yüzde elli sapmaya gidilmesi “büyüme hikâyesi”nin de bir uydurmadan ibâret olduğunu gösteriyor.  

Keza Türkiye’yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak devralan AKP iktidarının 2023’te “ilk 10’a girme” iddiasının aksine, son sekiz yılda ekonominin enflasyon, işsizlik, faiz ve dövizin sürekli tırmanmasıyla sürekli küçülmesi, son safhada dört – beş sıra daha gerilemesiyle G-20’den düşerek 22. sıraya gerilemesi iflası su yüzüne çıkarıyor.

Ya da 9.8 olan ve “yüzde 5”in altında düşürülmesi hedefi verilen işsizliğin resmen yüzde 10’un üzerinde çıkması, gerçekte ise yüzde 20’leri, genç işsizlikte her dört gençten ikisinin işsiz kalması, işsizler ordusuna milyonların eklenmesiyle yüzde 27’leri bulması, “istihdam ve işsizlik hedefleri”ni boşa çıkarıyor.

Bir bariz “hedef sapması” da 2011’de “enflasyon tek haneli sayılara inecek” vaadinde açığa çıkıyor. TÜİK’in “saptırmalı sepet”le tepeden tâlimatlı verilerine göre yüzde 50.5, ENAG’a göre yüzde 112.5 denilen, ancak gerçek enflasyonun bunun birkaç katını aşması, gıda enflasyonu yüzde 300’leri bulmasıyla “hiper enflasyon” girdabına düşülmesi “enflasyon hedefi”nin tutturulamadığını deşifre ediyor.

Ve Kütahya’daki Zafer Havalimanı yolcu teminatında yüzde 98’i bulan sapmada ya da Çanakkale Köprüsü’nde Euro üzerinden günlük 45 bin aracın geçişinin 4 binde kalmasında görüldüğü gibi, döviz garantili köprü, tünel, otoyol ve hastane ihalelerinde tutturulamayan araç, yolcu, hasta sayısı “hedefleri”nin kat kat altında kalınması, AKP iktidarının “tek kişilik hükûmet”te “hedef sapması”ndaki fiyaskoyu ifşa ediyor.

GARABET

Ramazanda faizleri yükseltmek!

Seçim kampanyası, aday listeleri ve yoğun gündemin hayhuyunda üç katına çıkan döviz kurlarındaki fahiş artışı engellemek için siyasi iktidarın icâd ettiği ve örtülü bir faiz olan “kur korumalı mevduat (KKM) faizini Ramazanda sınırsız hale getirmesi garabeti sergilendi.

Sürekli Merkez Bankası’ndan yüzde 8.5’ten alıp ve yüzde 25-30’larla tekrar devlete sattıkları “politika faizi”den bahsediliyor. Oysa Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı’nın “faiz kararı”na göre, AKP iktidarında yüzde 5-6’dan yüzde 19’lara çıkan, bankaların vatandaşların ihtiyaç, araç ve konut kredilerinde yüzde yüzde 30-36’ya varan yüksek faizlere bir de “kur korumalı mevduat” faizi eklendiği görülüyor.

Dolar üzerinden yüzde 10.5’u bulan tefeci faiziyle yurtdışında borç arayan siyasi iktidarın dini ve mukaddesleri fütursuzca siyasette istismarına ibret-i âlem olarak…

İKRAR

Aslında “et de ucuz”muş...

Neredeyse her hafta zamlanan ve kilosu 300 lirayı bulan fahiş et fiyatlarına dair Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Toplumun damak tadı değişti, ucuz olmasına rağmen kimse koyun etini kokusundan dolayı almıyor” yorumuyla etin ucuz olduğunu ileri sürmesi “pes!” dedirtti.

Et fiyatlarının kat kat zamlanmasını bu “eksantrik gerekçe”ye bağlayan Bakan’ın, “koyun eti kokusundan dolayı tercih edilmemesini değiştirmek lazım” diye konuşması yine şaşırtıyor.  

Aslında Bakan’ın “kasıtlı fiyat artıranlar da var” cümlesiyle tıpkı enflasyonu patates ve soğan üreticisine yıkan Cumhurbaşkanı gibi “kamunun elini taşın altına koymada çekinmemesi gerekir” önerisiyle yine pahalılığın vebalini vatandaşlara yıkarken, “ciddi düzenlemeler yapıyoruz” diye “ithalat yoluyla insanlarımız ucuz ete ulaşmalı” cümlesi çözümün “et ithalatı”nda bulduğunun ikrarı oluyor.

Partisinin “ete erişimi kolaylaştırma” “seçim vaadi”ne uygun olarak…

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