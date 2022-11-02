İktidarın “hukuk vizyon(suzluğ)u” belgesi

Türkiye yüzyılı vizyon belgesi”nde Cumhurbaşkanı’nın “haksızlık ve hukuksuzlukların telâfi edildiği” iddiası yargının durumunu gündeme getirdi.

Oysa AKP iktidarında, bilhassa “tek kişilik ucûbe sistem”de millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim yetkisinin gaspıyla “demokrasi seviyesi”nde “otoriter ülkeler” vartasına düşülürken, “hükûmetin baskısının sınırlandırılması”, “vatandaşların adâlete erişebilirliği”, “yolsuzlukla mücadele”, “şeffaflık” ve “temel haklar”da gerileyen Türkiye “hukukun üstünlüğü endeksi”nde 139 ülke arasında 117. sırada dibe doğru düşmüş. Yasama ve yargı denetiminin olmadığı Singapur, Zimbabve ve Venezuela kategorisinde.

Her defasında alây-ı vâlâ ile propaganda edilen “yargı reformu paketleri”nin içi boş çıkarken, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilmiş.

“YARGI, SİYASETİN BASIKISI ALTINDA…”

Bu tesbit, yüksek yargı başkanlarının “yargıya güvenin sıfırlandığı”, AKP’li Adalet eski bakanlarının “mahkemelerin bağımsızlığını”, “hâkim teminatı”nı esas alan “Anayasanın 138. maddesinin öldüğü”, “adalet saraylarını yaptık, ama içini dolduramadık” ikrarlarıyla ortada.

Zira özellikle 15 Temmuz Hadisesi sonrası dayatılan “20 Temmuz rejimi”yle hukukta hiçbir kıymeti olmayan istihbarat jurnalleriyle, uyduruk “iltisak”-“irtibat”la tek kelime savunmaları alınmadan yüz binlerce kamu görevlisinin KHK’larla sorgusuz sualsiz ihraç edildiği, aralarında binlerce kadın ve yüzlerce çocuğun bulunduğu elli bini aşkın vatandaşın “yargısız infaz”la tutuklandığı “OHAL süreci”nde hukukun darbelenmesiyle kalınmadı.

Yine bu süreçte hukuku hiçe sayan mesnedsizliklerle beş bine yakın hâkim ve savcı ihraç edilirken, yerlerine tam bir partizanlıkla daha önce iktidar partisi teşkilâtlarında siyaset ve yöneticilik yapmış binlerce partili avukat “mülakat”la hâkim ve savcı yapılıp atandı.

Kısacası, daha önce bir partide aday olan hâkim ve savcılar seçilmediklerinde mesleğe dönemezken, AKP iktidarında “particilik” “tercih sebebi” sayılıyor. Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle “yargının tâlimatlandırıldığı” vetirede, “direktifleri” yerine getirmeyen, kanunlarla ve vicdanıyla karar veren yargıçlar sürgüne uğratılırken, “telkinler”e uyanlar terfi ettiriliyor.

Hukukçuların tahliliyle, “tek kişilik rejim (monokrasi)”de “adli sistem dışı tâlimat zinciri”yle yargı mekanizması da siyasetin cenderesinde.” Siyaset, hukuku kelepçeleyip sopası haline getirmiş. “Hâkimler ‘hukuk dışı faktörler’ altında, tâlimatla adâlet sistemi tahrip edilmiş.”

GÖZBOYAMADAN İBARET…

Kanaatlerini açıklayan akademisyenler gözaltına alındı, yargısız infazla muhalefet belediye başkanları alınıp yerlerine partililerle yandaşlar “kayyım” atandı. Vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılıp hapse atılırken, Meclis’teki fezleke sayısı 1700’ü geçti.

Bundandır ki “iktidar cephesi”nin Meclis’e dayattığı “sansür yasası”yla Türkiye “düşünce suçluları ülkesi” durumuna düşerken, ayyuka çıkan “üç y”nin üçüncüsü yolsuzluklar, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesad karıştırma, millet malını yandaşlara peşkeş vb soruşturulmuyor.

Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle güvenceye alınan ifade özgürlüğü ortadan kaldırılırken “insan hakları ihlâlleri raporları”na göre, Türkiye ihlâllerde AİHM’de en başta.

Hâsılı, yüzyılın beşte birini bulan AKP ikidarında “son yirmi yıla sığdırdıkları büyük devrim”le belgelenen “vizyonu”, “yeni yüzyıl vizyonu belgesi”nin de gözboyamadan ibaret olduğunu ortaya koyuyor.