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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İktidarın “imar affı” cinâyeti

Cevher İLHAN
15 Şubat 2023, Çarşamba
Deprem âfetinin ortaya çıkardığı bir diğer büyük fâcia da yirmi yıllık AKP iktidarında ve “tek kişilik yönetim”de yine rant uğruna yapılan “imar afları.”

Bu dönemde sekiz kez çıkarılan “imar afları” perdesinde para karşılığıyila imar verilen on milyon binadan en az yedi milyonun çürük olduğunun belirlenmesi.

Çarpıcı olan, Cumhurbaşkanı’nın ve iktidar sözcülerinin “imar barışı” adı altında para karşılığı “imar afları”nı millete bir “mârifetmiş” gibi sunmaları.

En son 2018 yılında 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar için peşinen 16 milyar liranın toplanması ve her birinde yüzlerce binanın, yüz binlerce hanenin yıkıldığı on ili kapsayan deprem bölgesinde “imar affı”nın propagandasının yapılması.

MİLYONLARCA ÇÜRÜK BİNAYA “SAĞLAM” DENMİŞ!

Bilindiği gibi depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki mitingde Cumhurbaşkanı, “İmar barışıyla 144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük” diyerek, iskân ruhsatı, tapu alamayan binalara yapı kayıt belgesi verilmesine övgüler dizdi.

Keza 31 Mart İstanbul mahalli seçimleri öncesi partisinin mitinglerinde “İmar barışı’yla İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük” dedi.

Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın 2018’de Gaziantep’te 76 bin 605, Hatay’da 71 bin 738 imar barışına ilişkin başvuru olduğunu söylemesi vahametin bir diğer yönünü su yüzüne çıkarıyor. Yine “imar affı” ile Türkiye çapında 3 milyon 152 bin yapı kayıt belgesinin verildiği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri arasında.

Zira Bakanlığın verilerinden derlenen bilgilere göre nüfusu İstanbul’dan düşük olan İzmir’de 332 bin, Ankara’da 132 bin, Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli’de 80 bin, Muğla’da 181 binden fazla binaya, bir başka tesbitle “birikmiş kaçak yapı stoku”na ruhsat verilmiş.

Ne var ki bütün bunlara rağmen, yine sadece sözkonusu çürük binaları yapan müteahhitlerin cezalandırmasıyla karartmaya yelteniliyor.

Oysa konunun uzmanları müteahhitlerin “son halka” olduğunu, en büyük vebalin başta arsa rantını sağlayan belediye meclisleri olmak üzere esas soyguna sebebiyet ve fay hatlarında inşaata izin verenlerin, denetimlerde malzemeden çalınmasına, beton ve demir hırsızlığı yapılmasına göz yumanların yargılanmalarının şart olduğunu bildiriyorlar.

YOLSUZLUK, HIRSIZLIK, RÜŞVET ÇARKI…

Özetle yapılan çalışmalarda ülke çapında 23 milyon binaya, 40 milyon daireye çürük olduğu halde “sağlam” raporu verildiği kaydediliyor.

Görünen o ki AKP iktidarında, rant hırsıyla kurulan yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kayırma çarkıyla milyonlarca bina “sağlam” gibi gösterilmiş. En son on üç buçuk milyon vatandaşın yaşadığı ve Türkiye’nin beşte birini bulan, on ili kapsayan yıkıcı deprem bölgesinde ifşa olan yağmayla felâkete yol açılmış.

Bunun içindir ki sadece müteahhitlerin değil, sözkonusu “yandaş müteahhitler”den rüşvet yiyip, çürük, malzemesi eksik binaları “sağlam” diye onaylayanların cezalandırılması gerekiyor.

Siyasi iktidar bunun da hesâbını vermeli…

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