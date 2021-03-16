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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

İktidarın “seçim sistemi” tezgâhı…

Cevher İLHAN
16 Mart 2021, Salı
Ağır tahkir ve tahrikli bayat provokasyonların kamuoyunda itibar görmemesi, ortaya atılan “adalet reformu”, “yeni sivil anayasa”, “insan hakları eylem planı” paketlerinin millet nezdinde makes bulmaması ve en son önceki paketlerin bir kopyası olan “ekonomik reform”un da içinin boş çıkması üzerine şimdi de seçim sisteminin değiştirilmesi gündeme getiriliyor.

İktidar partisi yöneticilerinin ikrarıyla “iktidar cephesi”, “yeni anayasa”da açığa çıktığı gibi “tek kişilik yönetim’e müzâhir bir ‘seçim ve siyasî partiler taslağı”nı dayatıyor.  

“Cumhur ittifakı” yüzde 40’ın altına inmesine karşı Meclis’te hak etmediği sayıda milletvekiliyle iktidar koltuğunda kalma hesâbı peşinde. Bu maksatla bütün demokratik kriterleri, seçim hukukunu ve “temsilde adalet” esasını hiçe sayan garabetleri yan yana sokuşturuyor.

12 Eylül darbesinden kalma başta yüzde 10 seçim barajının kaldırılması ve antidemokratik ayrıkların temizlenmesi vaadini on dokuz yıldır yerine getirmeyen AKP, bütün anketlerde yüzde 7’lere düşen ortağını kurtarmak ve “az oyla çok vekil çıkarmak” telâşıyla seçim barajını düşürmeyi tasarlıyor.

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MUHALEFETİ TASFİYE PLÂNI

Ne var ki AKP ile MHP’nin “cumhur ittifakı”nı kurarken karşılarında “millet ittifakı”nın kurulacağını hesâba katmamalarında görüldüğü gibi, altı buçuk milyon oy almış HDP’nin oyunun düşeceği beklentisiyle “baraj”ın düşürülmesi bu kez MHP’nin baraja takılması çıkmazına takılıyor.  

Bu yüzden MHP’nin barajı geçeceği, HDP’nin baraja takılıp dışlanacağı ve yeni partilerin “millet ittifakı”na katılamayacağı “formüller” aranıyor. “Demokrasi ittifakı”na dönüşme yolundaki “millet ittifakı”nın “teröre destek” ithamıyla millet nezdinde zaafa uğratılması planlanıyor. 

Bu plânla, bir yandan “seçim barajı”nın düşürülmesinden dem vurulurken, diğer yandan Hazine yardımında seçim barajı tersine yükseltiliyor. Meclis’e getirilen fezlekelerle muhalefete mensup milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarını kaldırma teşebbüsünde bulunulurken, Siyasi Partiler Yasası’na “terör örgütüne örtülü ya da dolaylı destek veren partilere Hazine yardımının kesilmesi” hükmü eklenerek “terörle iltisaklı” isnadıyla muhalefetin önüne bariyerler konulması hedefleniyor.  

Ayrıca Hazine yardımı için- yüzde 3 oy şartı yüzde 7’ye yükseltilmeye çalışılıyor. Partilerin milletvekili sayıları artsa da başkanvekili, idâre âmiri, kâtip üye olarak Meclis yönetiminde ve millet adına yasama ve denetim görevinin gereği olan komisyonlarda görev almalarının önü kapatılıyor. 

Özetle âdeta “adrese teslim” garabetlerle topyekûn muhalefeti tasfiye tezgâhı kuruyor.  

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SİSTEMLE OYNAMAK KURTARMIYOR

Bunlarla da kalınmıyor; mevcut kanunda il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarını illerin en kıdemli hâkimi üstlenirken, il seçim kurullarının başkanları siyasi iktidarın güdümüne aldığı Yüksek Seçim Kurulu’nun atamasına bırakılarak doğrudan yargıya müdahaleyle seçime şâibe bulaştırılıyor. 

Keza “özel ittifak barajı”yla “ülke barajı”nı geçen ittifaktaki partilerin vekil çıkartamayacakları “az oyla çok vekil çıkarma” çetrefilli oldubittileri, “dar bölge”, “daraltılmış bölge”yi ortaya atıyor.  

Oyları gerileyince iktidardan düşmekle karşı karşıya kalan “iktidar bloku”, siyasi ömrünü uzatmak, seçmenden alamadığını haybeden almak hesabında. Bütün tahriklere rağmen çatlatamadığı “millet ittifakı”nın “demokrasi ittifakı”na dönüşmesine karşı kumpas kuruyor. 

Bunun için çırpınıyor, peşpeşe içi boş “paket”ler açıyor. Büyük bir telâş ve panikle âdil seçimi büsbütün berhava edecek antidemokratik çarpıklıklara başvuruyor.  

Zira Özal’ın da denediği bu tür müdahalelerle seçim sistemiyle oynanmasının oyun kuruculara da bir fayda sağlamadığı, partisi ANAP’ın erimesini durduramamasıyla ortada.   

Kısacası, seçim sistemiyle oynamaların hep boşa çıktığı, kumpasçıları kurtaramadığı unutulmasın.

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