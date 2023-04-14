İktidarın sırıtan “seçim vaadleri”

Yirmi bir yıldır iktidarda olan AKP’nin sanki bunca senedir muhalefette imiş gibi yine “yapacağız’ - ‘edeceğiz!” söylemleriyle dolu “seçim beyaannâmesi”nde özellikle muhalefetin verdiği vaadlerin tekrarı her haliyle sırıtıyor.

Bilindiği gibi daha önce de emeklilere iki dini bayramda ikramiye bağlanması, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumundan aldıkları kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve EYT’lilerin haklarının iadesi gibi birçok konuda önce muhalefetin verdiği vaadler Cumhurbaşkanı’nca tekrarlanıp yerine getirilmişti.

Bundandır ki Erdoğan bir yurtdışı gezisi dönüşünde havada “O söyler, biz yaparız” ifadesi siyasi mahfillerde ve sosyal medyada âdeta bir slogan haline gelmişti.

21 YIL SONRA “MÜLÂKAT KALDIRILACAK”MIŞ…

En son vaadlerin arasında “millet ittifakı” ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun baştan beri “her âilenin asgari gelir güvencesi olacak” sözüyle verdiği “âile destek sigortası”nın iktidar partisinin seçim vaadleri arasında aynen yer alması, yirmi bir yılda yapamadıklarının ikrarı olarak kayıtlara geçiyor.

Keza Kılıçdaroğlu’nun 2021 Eylül’ünde çektiği bir video ile gündeme getirdiği ve bir yıl sonra yenilediği “elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı sağlayan çalışma”nın “yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 gb ücretsiz internet vereceğiz” diye yazılması dikkat çekici.

Daha da çarpıcısı, “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı adayının baştan beri ifade ettiği ve en son Çanakkale’de dile getirdiği “Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS’de ne aldıysanız atamanızı yapacağız” vaadinden birkaç saat sonra Erdoğan’ın açıkladığı partisinin seçim beyannâmesinde “kamuya işe alımlarda mülâkatın kaldırılacak” diye aynen tekrarlanması, “muhalefet vaad eder, iktidar tekrarlar!” tekerlemesini yeniden sözkonusu etti.

Yirmi bir yıldır uygulanmasıyla yüz binlerce gencin göz göre göre “partizanlık”la haksızlığa ve hukuksuzluğa uğratılmasının ardından “mülâkatın kaldırılarak gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe alımların yapılacağı” vaadi, aslında şimdiye kadar işe girmek için insanların partiye üye olmasını el altından “şart” koşan “partizanlığın” bütünüyle hükmettiği “mülâkat” perdesinde “sözlü sınav” perdesinde “mülâkat”la liyakatin berhava edildiği, başarının âdeta cezâlandırıldığı, torpilin yapıldığı gerçeğinin açık itirafı oluyor.

Özellikle sosyal medyada iktidara en ufak bir eleştiride bulunanların, attığı bir tweetle pahalılıktan yakınanların derdest edildiği vartada bir tek “cumhurbaşkanına hakaret”ten 160 binden fazla vatandaşa soruşturma açılıp 40 bininin cezalandırılması, siyasi iktidarın hukukun üstünlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü alanında verdiği vaadlerin altının boş olduğunu ortaya koyuyor.

İKTİDARIN HİÇBİR “PROJESİ” KALMAMIŞ…

En garabetlisi Türkiye’nin yüksek enflasyonda dünyada en üst sıralara yükseldiği, gıda enflasyonunun yüzde 300’leri aştığı vetirede, “ucuz ete ulaşımın sağlanacağı”, “hayvancılığın, besili hayvan yetiştiriciliğin destekleneceği” türü “vaadler”in sıralanması…

Özetle siyaseten iflas eden, enflasyondan büyümeye hiçbir hedefi tutturamayan ve peşinen 2023 hedefleri fiyaskosunu ilân eden “tek kişilik otoriter rejim”in millete söyleyeceği hiçbir sözü, vaad edeceği hiçbir “hedefi” ve “projesi” kalmamış; “vaadleri tekrar”la milleti oyalama taktiği güdüyor.

Bilhassa “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutâbakatı”yla yürütmeden yasama ve yargıya bütün alanlarda demokrasi ve hukukun üstünlüğü projesiyle ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanayide, tarımda ve dış politikada peşpeşe “çözüm projeleri”ni millete deklâre etme irâdesine karşı vaadlerle gözboyama ve yanıltmaya yelteniyor.

“Belki tutar” diye…