İktidarın tutturulmayan “hedefleri”

“İktidar cephesi”nin “millet ittifakı” partilerini kara propaganda ile karalama kampanyasının yanısıra demokratik muhalefeti bölerek yerel seçimleri kazanma manipülasyonları sürerken “demokratikleşme” ve “ekonomi” hedeflerinde de tam bir çarpıtmanın yapıldığı görülüyor.

Öncelikle Türkiye’nin “demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında 103. sıraya, “hibrit (karışık/melez) otoriter rejimler” arasına düşmesi, Cumhurbaşkanı’nın “ülkemize tarihimizin en büyük demokrasi atılımı hamlesini yaşattık” iddiasını peşinen boşa çıkarıyor.

Keza “hukuk endeksi”nde 140 ülke arasında 116. sırada kalması da.

KAT KAT AŞILDI…

Her fırsatta “Bunların kafası basmaz, yok bunlarda böyle bir araştırma; ben ekonomistim” diyen Cumhurbaşkanı ile atadığı ekonomiden sorumlu bakanların ağır ekonomik krize karşı iki yıldan beri “bu yılbaşı, bu bahar, bu yaz enflasyon düşecek, ekonomi düzelecek” vaadlerini yenilemesi ve hedeflerin her defasında ötelenmesi de.

En son yeni Merkez Bankası Başkanı’nın medyanın önünde daha önce yüzde 5 iken yüzde 22’ye çıkarılan yılsonu enflasyonunu yüzde 58 olarak revize edip “ekonomide istikrarın başlangıcının ancak 2025’te görüleceği”ni duyurması, Hazine ve Maliye Bakanı’nın sosyal medya hesabından yeni vergi ve zamları haber verip “2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını bildirmesi “ekonomideki “hedeflerin tutmadığının yeni itirafları.

Zira seçimden sonraki üç ay içinde akaryakıtın yüzde 90’ı aşan oranda zamlanması, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının devamı, ikinci kez Motorlu Taşıtlar Vergisinin alınması, trafik sigortasının üç-dört binden 15-16 bine arttırılması enflasyon ve pahalılık “hedefleri”nin kat kat aşıldığını ortaya koyuyor. Kasım 2021’de bir eski Bakan’ın “Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak’ diyorlar, daha çok beklersiniz!” tepkisine karşılık, doların 27 lirayı aşması, euronun 30 liraya dayanması “döviz kuru hedefi”nin de tutmadığını gösteriyor.

YÜZDE 70-90 SAPILDI!

En son “açlık sınırı”nın 11 bin 525 liraya ulaşmasıyla daha ilk ayda asgari ücretin üzerine çıkması, “yoksulluk sınırının 39 bin 886 liraya varıp asgari ücreti dörde katlaması, 85 milyon nüfusun 51 milyonunun “yoksulluk sınırı”nda, 38 milyonun “açlık sınırı”nda kalması tumturaklı nutuklarla ortaya atılan “büyüme hedefleri”ni berhava ediyor.

Özetle, AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik hükûmet”te, dünyanın 16. ekonomisi olarak devralınan ülkenin 22. sıraya gerilemekle G-20’den düşmesi, fert başına düşen milli gelirin 13 bin liradan 8 bin liraya inmesi, hoyratça harcamalar ve israfla, devlet imkânlarının seçimde tepe tepe kullanılmasıyla yıl içinde iki kez “ek bütçe” çıkarılması, işsizliğin “öngörülen”e göre kat kat artması, borç yükünün katlanması “hedefler”de yüzde 100’e varan vahim sapmaların sonucu.

Bu açıdan Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın “Türkiye’yi orta gelir alt sınırından üst kısmına taşıdık” övünmesin hiçbir anlamı kalmıyor; zira yatırım, üretim ve istihdamın olmadığı, ithal ve sıcak paraya dayalı ekonomide Türkiye orta gelir seviyesinin daha da altına düşmüş…