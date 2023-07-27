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27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İktidarın umursamazlığına karşı

Cevher İLHAN
27 Temmuz 2023, Perşembe
Siyasi iktidarın dayattığı ağır vergi ve zamlara dair genel görüşme talepli olağanüstü toplanmasında olup bitenler “tek kişilik otoriter rejim”in umursamazlığını ortaya koydu.

Belli ki “iktidar cephesi” daha önce bir Bakan’ın da ikrarıyla “Ay’a dört gelişli dört gidişli otoban yapacağız!’ desek bize inanırlar” fütursuzluğuyla “ne yapsak bize oy veren kesim hesâbını sormuyor, ne desek inanıyorlar!” pervâsızlığında.

Bundandır ki Meclis’i apar topar tatile soktuktan sonra gece yarısı yine “15 Temmuz” bahanesi ile okutulan salâların hemen akabinde akaryakıta bir defada yüzde 24’e varan zam furyasını başlatan Saray’dakiler, vatandaşlardan yükselen itirazları takmıyor.

Nasılsa “yüzde iki farkla da olsa bir beş yıllığına daha iktidara kapak attık” diye muhalefetin ikazlarını dinlemek bir yana tezyif ediyor. Âdeta “tatildeyken bu zamlar ve vergiler için neden Meclis’i topladınız!” dercesine…

ŞIMARIKLIK VE SORUMSUZLUKLA

Önce Meclis toplanmasın diye kulislerde bekleyip Genel Kurul Salonuna girmeyen AKP-MHP’li vekillerin muhalefetin toplam yeter sayısını sağlaması üzerine alelacele Meclis’e doluşup bu kez halkı inim inim inleten vergi ve zamlara dair “genel görüşmeye gerek olmadığı”na el kaldırarak Meclis’i tekrar tatile sokmaları bunun son tezâhürü.

Muhalefetin, vergi ve zamların sebebi gösterilen depremden altı ay sonra getirilen vergi ve zamların durdurulması, vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi, mağduriyetlerin giderilmesi çağrılarını âdeta alaya alarak “tatile devam” kararı almaları “iktidar bloku”ndaki şımarıklığı bir defa daha ifşa ediyor.

DEMOKRATİK DİRENÇ GÜÇLENDİRİLMELİ

İktidar, sırf seçim kazanmak uğruna Hazine’yi har vurup harman savurmaya; karşılıksız para basıp ‘kredi’ ve ‘swap’ adı altında yüksek faizlerle borç alarak ülkemizi borçlandırmaya, ‘seçim ekonomisi’yle daha yılın yarısında bütçeyi tüketen, ormanları, zeytinlikleri, sahilleri imara açan; limanları, havaalanlarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını satan, gelecekteki kamu gelirlerini bile ipotek altına alan müflis “ekonomi politikaları”nı dayatmaya devam ediyor.

Âdeta “daha bunlar iyi günler, bunlar fragman, yeni yeni zamlar boca edilecek, bir yağmur gibi yağacak, enflasyon bilerek körüklenip vatandaşların ceplerinden ne var ne yok almaya devam edilecek” sinyalleri çakılıyor; en son Cumhurbaşkanı’nın “vatandaşların yastık altındaki birkaç kuruşu”na göz dikmesinde açığa çıktığı gibi…

Bunun içindir ki “millet ittifakı”nın ve demokratik muhalefetin seçim sonuçları travmasından ve psikolojisinden, dağınıklık ve iç karışıklıktan sıyrılıp aklıselime dönmesi; toplumsal muhalefetin demokratik direncini güçlendirmesi, yüzde 48’in hakkını ve hukukunu koruyarak yüzde 50’nin üstüne çıkarmanın yollarını bulması gerekiyor…

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