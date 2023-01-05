İktidarın yeni seçim kumpası

Bütün anket ve kamuoyu araştırmalarında Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin kaybedeceğini anlayan ve “millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu “parlamenter sistem işbirliği”ndeki “altı parti”nin oluşturduğu demokratik muhalefetin ekonomiden eğitime “temel politika alanları”ndaki köklü projeleri karşısında köşeye sıkışan siyasi iktidar, yeni “seçim mühendislikleri” peşinde.

Geçen sene oldubittiyle dayattıkları “seçim ittifakı”nın işlevsizleştirilmesiyle seçime birlikte giren muhalefet partilerinin “artık oyları”nı hesap dışı bıraktırmanın da “kurtaramadığı”nı gören ve baştan beri muhalefetin “erken seçim” çağrılarını reddeden “iktidar cephesi”, defalarca “seçim kesinlikle zamanında yapılacak” taahhüdüne rağmen seçimi “erken”e çekme hesabı yapıyor.

Bu maksatla Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” açık ibâresiyle YSK’nin iki defa “Cumhurbaşkanı mazbatası”nı verdiği Erdoğan’ın kesinlikle üçüncü kez aday olamayacağı hükmü ıskartaya çıkarılmak isteniyor.

“SEÇİMLERİ ÇOK AZ ÖNE ÇEKME” KOMPLOSU

Hukukçularının kahir ekseriyeti Erdoğan’ın adaylığının imkânsız bir “kısır tartışma” olduğunu belirtirken, AKP’li Meclis Başkanı gibi birkaç partili “aday olabileceği”ni ileri sürdü.

Parti sözcüleri, “teknik bir erken seçim” ifadesiyle söylenen “Hac mevsimi” bahanesi benzeri, “18 Haziran’da çıkabilecek bazı sıkıntıları, yaz aylarında vatandaşların hareketliliği, tarım mevsimi, Kurban Bayramı, üniversite sınavları” gibi “gerekçeler”i sıralayıp “seçimlerin bir miktar öne alınması”nı, “çok az öne çekilmesi”ni ortaya attılar. Hatta “bu bir ‘erken seçim’ değil, ‘öne alınmış bir seçim’, partinin bir kararı yok” diyerek görünürde “paniklemedikleri” havasını pompaladılar.

Böylece “seçilse” dahi Erdoğan’ın meşruiyetinin içte ve dışta yoğunlukla tartışılmasının önünü kesmeye uğraştılar. Bu sâikle tekrar “adaylığının onaylanması” uğruna seçimleri yasal tarihi olan 18 Haziran’dan birkaç hafta öne alma garabetinden bahsettiler…

Ancak muhalefetin, sandıkta “parmak boyası”, Cumhurbaşkanı’nın kamu bürokrasini, devlet imkân ve araçlarını seçim kampanyasında kullanmaması, seçim sürecinde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının bağımsızlardan atanması şartlarıyla Nisan öncesi ittifakların işleyeceği bir “erken seçim”i kabul edeceğini kabul edip uyduruk “öne alınmış seçim” saptırmasına yanaşmayacağı haberleri üzerine plânlarını değiştirip “otokratik sistem”in “Meclis’i fesih” yetkisinin devreye sokulduğu görülüyor.

Ve “cumhur ittifakı”nın vekil sayısının 335’te kalmasına karşı başta “altılı masa” partileri olmak üzere muhalefetin peşinen “böyle bir kumpasın içinde olmayacağı, 6 Nisan’dan sonra bir seçimi kesinlikle kabul etmeyeceğini deklâre etmesine karşı Saray’daki parti toplantısında 14 Mayıs’ta seçime gitmek için Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshedeceği söyleniyor.

KATAKULLİLER ARTIK KÂR ETMİYOR…

Kısacası, siyasi rant uğruna dizayn ettiği milyonlarca seçmenin irâdesini zayi eden antidemokratik “yeni seçim yasası” da boşa çıkınca “iktidar cephesi” bir defa daha “yasa” perdesine hileli seçim oyunlarına yelteniyor.

Bu arada son İBB seçimlerinde aynı zarfa konulan dört pusuladan bir tek “millet ittifakı” adayının kazandığı seçimin hiçbir kanuni mesnet gösterilmeden tepeden “tâlimat”la iptalinde ve “tek kişilik ucûbe sistem” referandumunda sandıkların açılmasına dakikalar kala “mühürsüz oylar”ın kanuna aykırı olarak “geçerli” sayılması emrivakisinde açığa çıkan yasa dışılığın ifşaatı korkusu devam ediyor...

Neticede, demokratik muhalefet “demokratikleşme yol haritası”na ve “hükûmet programı”na odaklanırken, “yolun sonu”nu gören “tek kişilik yönetim”in algı operasyonlu katakullileri boşa çıkıyor, komplo ve kumpaslı canhıraş didinmeleri artık kâr etmiyor.

İktidardakilerin telaş ve tehevvürü bundan. Çünkü siyasi sahtekârlıklar hep tersyüz oluyor; “13 bin oy farkı”nı iptale “806 bin oy farkı”yla verilen cevapta olduğu gibi…