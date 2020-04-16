“İnfaz yasası”yla hukuku infaz

Kamuoyu, sokağa çıkma yasağının geç ilânıyla meydana gelen kargaşadan dolayı İçişleri Bakanı’nın 2 saat 23 dakika süren “istifası”na odaklanırken, iktidar cenâhının gece yarısı apar topar geçirdiği “infaz yasası”yla yine adâlet berhava edildi.

Öncelikle Terörle Mücadele Kanununun 7. maddesinin ikinci bendindeki “terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır” ibaresinin düşünceyi ifâdeyi “suç” saymasına sığınılarak fikirlerini ifâde edenlerin cezalandırılmasına devam edildi.

Buna “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını aşağılamaya” ilişkin 301. ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”ya dair 216. maddeleriyle medyada eleştiri yapanların da ceza kapsamına sokulmasıyla ve TCK’nin “cumhurbaşkanına hakaret”e dair TCK 299. maddesi de eklenince öncelikle “düşünce ve ifâde özgürlüğünü genişletme” vaadiyle çıkarılan “infaz yasası” düşünceyi cezâlandıran bir “yasa”ya dönüştü.

Ancak dolandırıcılık, hırsızlık, darp, gasp, rüşvet, taksirli katl, çete - mafya suçu mahkûmları “ceza indirimi” ve “adli kontrolün genişletilmesi”den yararlandırılıp tahliye edilirken, düşüncelerini yazan, iktidarı ya da yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı’nı eleştirenlerin, tweet atanların, görüşlerini açıklayanların hapiste tutulmasıyla kalınmadı.

HİÇBİR DÜZELTME NAZARA ALINMADI…

Yine iktidar grubunun gece yarısı apar topar dayattığı önergelerle “düşünce ve ifâde suçları”nın cezası daha da ağırlaştırıldı. Komisyondan geçirdiği “paket”e MİT Kanunu’na karşı işlenen suçlarda yarı oranında indirim yapılmayarak halen tutuklu olan gazetecilerin indirimden yararlanması engellendi.

Böylece, yolsuzluk yapanın, cinâyet işleyenin, katilin, devleti soyanın, rüşvet alıp verenin yararlandığı, ancak sözkonusu rüşveti haber yapanın içeride tutulduğu garabetli bir “infaz yasası” çıkarılarak, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde ve hukukta olmayan “terör tanımı”yla “düşünce suçlusu” gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tahliye edilmedi.

Kısacası, yağmacılar, hırsızlar, çeteler, rüşvetçiler “infaz yasası” kapsamına alınırken, MİT haberi yapan gazeteciler kapsam dışında tutuldu. Buna göre, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar, cezalarının yarısını infaz kurumlarında çektikleri takdirde, şartlı salıverilirken, “MİT kanunu kapsamı”na giren suçlardan mahkûm olan gazeteciler içeride kalacak!

Özetle, “iktidar cephesi”koronavirüs salgınının dünyayı ve Türkiye’yi sarstığı felâkette hukuk dışılığı “yasallaştırdı!”

Kamuoyundan gelen çağrılar ve muhalefetin 100’den fazla önergesinden hiçbiri nazara alınmadı, toplumun taleplerine cevap verilmedi.

ADÂLET VE HAKKANİYET HİÇE SAYILDI

Ve bu yüzden hukukçuların tesbitiyle, hiçbir hukuka sığmayan, mağduriyetleri gidermeyen; dahası, toplumu ayrıştıran, kamplaşma ve kutuplaştırmayı tahrik eden, vicdanları yaralayan, âdil, hakkaniyetli, eşit olmayan bir “infaz yasası”nda inadına ısrar edildi.

“İnfaz yasası”nın hukuku çiğneyen bir diğer vahameti, yargılanmış, haklarında hüküm kesinleşmiş mahkûmları serbest bırakırken, gözaltı ve tutuklama furyasında aylardır - yıllardır “yargısız infaz”la tutuklanan, hâlen iddianâmesi bile hazırlanmayan, hatta ne ile suçlandığını bilmeyen tutukluların tahliyesine dair hiçbir düzenlemeye yer vermemesi.

Ve ilginç olan, “düşünce ve ifâde özgürlüğü”nün teminine ve OHAL hukuksuzluklarıyla “şiddet içermeyen suçlar”la mağduriyetlerin telâfisine dair vaadlere yanaşılmazken, baştan beri “yargı reformu paketleri”yle bu sözü veren Adalet Bakanı’nın âdeta devre dışı kalması.

Hulâsa, adâletten ve insaftan yoksun “infaz yasası”yla, demokratik ve hukuk devletine uymayan dayatmalarla düşünceyi cezâlandıran siyasi iktidar, temel hak ve özgürlükleri kıskaca aldı.

Hem de felâket gününde…