İnsafsızca ekonomik cendere

TESBİT

Enflasyondan dövize, bütçeden büyümeye, cari açıktan borca ve faize bütün “hedefleri”nde yüzde doksanlara varan sapmayla verdiği hiçbir vaadini tutmayan siyasi iktidar, savrulan ekonomide komplolara devam ediyor.

Ukrayna - Rusya savaşının başında bu yana Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının en düşük seviyeye indiği ve 2023’te Rusya’ya ödenecek doğalgaz parasının 2024’e, gelecek hükûmetlere bırakıldığı vetirede, son bir yılda yüzde 180 zamla halka kat kat sattığı doğalgaza tek kuruş indirim yapmayan “tek kişilik hükûmet”, yine algı operasyonlarına başvuruyor.

Bunlardan biri de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), doğrudan genel bütçeden doğalgaza indirim yapmak yerine, Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtımını yapan ve bir İBB kurumu olan İGDAŞ’ın payından yüzde 56 keserek doğalgazda İstanbul için yüzde 12 oranında indirim yapması.

İğneden ipliğe zam furyası devam ederken, siyasi iktidarın milyar dolarlık doğalgaz ihaleleri alan yandaş şirketlerden değil de bütçesinin yüzde 12-13’ünü sosyal yardımlara harcayan İBB’nin payından indirim yapmasıyla bir yandan “siyaset yasağı”yla İmamoğlu’na siyasi kumpas kurarken, diğer yandan yılda 500 milyon lira gelir azalmasına mâruz bıraktırarak ekonomik cendereye almaya yeltenmesi.

Özetle, hukukun, yargının “siyasetin sopası” olarak suiistimaliyle dayatılan siyasi baskıya ekonomik baskı ekleniyor. “Tek kişilik hükûmet”, insafsızca ve vicdansızca siyasi rakiplerini ezme uğruna zulme varan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa tevessül ediyor.

Ancak yine kâr etmiyor; zira olup bitenler ortada ve millet her şeyi biliyor, artık bu tür düzenbazlıklara kanmıyor…

VAZİYET

Yine “Türkiye’yi kıskanıyorlar”mış!

“Açlık sınırı”nın 8 bin 130, “yoksulluk sınırı”nın 26 bin 485 lira olduğu vartada günlerdir asgari ücretin “8 bin 506 lira” olması “yandaş medya”da alây-ı vâlâ “rekor artış” olarak propaganda edildi.

Oysa Euronews’in AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak minimum ücret olarak hesaplandığında ağır ekonomik çöküşte Türkiye’nin 26 ülke içinde en düşük ücretin olduğu ülkeler arasında en sondan üçüncü sırada kalmasına bakmadan övgüler dizildi.

Gerçek şu ki yılık 28 -30 bin dolarlara varan asgari ücretin olduğu Avrupa ülkeleri bir yana Türkiye asgari ücrette Zelanda, Monako, San Marino, Andora, Bahamalar’ın çok altında.

Ancak en çarpıcısı, bütün dünyada “en düşük ücret” olarak çalışanların çok az bir kısmını tutarken, Türkiye’de yüzde çalışanların yüzde 60’ını, hatta asgari ücrete yakın maaş alanlar eklendiğinde çalışanların yüzde 70’ini bulan asgari ücretin âdeta “normal ücret” haline gelmesi.

Ve en garibi de enflasyonun yüzde 9-10’da 1881 Euro asgari ücretin verildiği Almanya’nın “tâlimatlı makyajlı rakamlar”la yüzde 84 enflasyonun olduğu ve asgari ücretin 450 Euroyu bulmadığı “Türkiye’yi kıskandığı” asparagasının yaydırılması…

GARABET

İflasın ilânı…

Malum, maaşların belirleneceği ayda TÜİK’in enflasyonu bir defada 20 puan düşürmesi garabetinde Cumhurbaşkanı’nın yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaşlarına bir gün sonra gelen yoğun tepkiler üzerine 5 puan ekleyip yüzde 30’a çıkarması garabeti yaşandı.

TÜİK’in tepeden tâlimatlı enflasyon hesâbıyla yüzde 64 olarak gösterilen, gerçekte yüzde 138’leri, gıdada yüzde 200’ü-300’ü bulan enflasyonda, Cumhurbaşkanı’nın “yüzde 25 olmadı, 5 daha vereyim yüzde 30 olsun” çıkışı, “tek kişilik ucûbe yönetim”in çarpıklığını bir defa daha deşifre etti.

Gerçekten sormak lâzım; bir gün önce emeklilere yüzde 25 zammı reva gören ve bunu bir “müjde” olarak ilân eden Cumhurbaşkanı, bir gün sonra hangi saikle yüzde 30’a çıkardı? Bir gün önce sonra gördüğü “gerekçe”yi neden bir gün önce görmedi? Hangi “mârifet”le bir günde rakamlar değişti?