“İptal”in akıbeti…

İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin iptali, içte ve dışta değerlendiriliyor.

İktidar partisi mahfillerinde YSK’nin “zorlamalı” iptal kararının vicdanları kanattığı, 23 Haziran’da ters tepeceği, hatta AKP’ye kurulmuş bir tuzak olduğu ve bu tuzağa düşüldüğü eleştirili endişeleri artıyor.

Bilindiği gibi daha evvel AKP kurucularından, Meclis eski Başkanı Bülent Arınç,“Sonucun belli olmadığı her gün, İmamoğlu’nun üzerine koyuyoruz. 1 kat, 2 kat, 3 kat, 5 kat, 6 kat. 5 sene sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun!” serzenişiyle iptalin AKP’ye kaybettireceğini söylemişti.

Yine “İstanbul seçiminin yenilenmesi gibi bir hataya düşülürse ucuz hesaplar pahalıya patlayacak. Yeterince berbat bir seçim süreci atlattık. Bir daha seçim olursa İmamoğlu daha yüksek bir farkla seçilir. Yok, mevcut kamuoyunda İstanbul AKP’ye geçerse içinizdeki ajanların son oyunu tutmuş, sokakları karıştırmak için tüm zemin hazırlanmış olacak” diye iktidara açık ikazlar yapılmıştı. (Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit, 6.05.19)

En son “YSK, Ak Parti’ye ve demokrasiye tuzak kurdu” başlıklı yazısında “böyle bir kararın doğrudan seçmen iradesine müdahale niteliği taşıyacağına inandığı”nı bildiren ve “Aslında Ak Parti itirazını yaptığı ilk günden itibaren topluma hiçbir hukuki gerekçe sunamadı, dosyasındaki kısıtlı seçmen ve KHK’lı seçmen iddiaları süreç içinde çöktü, elde kala kala sandık kurullarının oluşumuyla ilgili iddia kaldı. Ve YSK da bu iddia üzerinden iptal kararı verdi” tesbitinde bulunan AKP eski milletvekili yazar Mehmet Ocaktan, “Ancak hemen belirtelim, YSK’nın gerekçesi hukuk açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Nasıl bir hukuk anlayışıysa, büyükşehir başkanının seçiminde ‘usulsüz’ kabul edilen kurullar, aynı zarfın içinde yer alan meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar için ‘usulsüz’ kabul edilmiyorlar. Kimse kusura bakmasın, bunun anlamı halkın aklıyla alay etmektir... Hukuku yok sayan, millet irâdesiyle alay eden bu karara, 23 Haziran’da İstanbul seçmeni tarafından nasıl bir cevap verileceğini hep birlikte göreceğiz” diyor.

Siyasî garabetler…

İstanbul büyükşehir seçimlerinin iptalinin ardından birçok garabet sergileniyor. Bunların başında, sandıkla gelen bir belediye başkanının seçimle değil, YSK ile gitmesi geliyor.

Keza iktidar partisi sözcüleri, her fırsatta -lütfetmiş gibi- “YSK kimseden başkanlığı alıp kimseye vermiş değil, sadece seçimler yenileniyor” çarpıtması geliyor. Bu garabet, “bari seçilmiş bir belediye başkanının hakkını alıp seçilmemiş birine verseydiniz!” dedirtiyor.

Yine iktidarın atadığı sandık başkanlarıyla üyelerinin “FETÖ’cü” suçlamasıyla itham altında bırakılmasına karşı, 15 Temmuz hâdisesinde vefat eden Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz’ın, Cumhurbaşkanı’nın “Bugüne kadar konuşmadım hep sustum ama artık yetti!” sözlerine göndermede bulunup aynı başlık altında “Bir seçime sahip çıkamadığınızı, seçimleri FETÖ’nün kaybettirdiğini söylüyorsunuz. Peki size daha önceki seçimleri FETÖ mü kazandırmıştı da bunu onların kaybettirdiğinden eminsiniz?” sorusu başka bir garabeti açığa çıkarıyor.

Bu arada seçim sürecinde “millet ittifakı” muhalefet partilerini “terörle işbirliği”, “teröristlik” ve hatta “hâinlik”le suçlayan “cumhur ittifakı” partilerinin, yenilenecek İstanbul seçiminde HDP seçmeninden de oy alma hesabıyla alttan alta bu partiyle işbirliği arayış ve atraksiyonları bir diğer garabet olarak sırıtıyor.

Kısacası, “iptal garabeti”yle tetiklenen süreçte siyasi garabetlerin ardı arkası kesilmiyor.

HAFTANIN SÖZÜ

“Cumhur ittifakı üyeleri ‘Kararı YSK verdi, saygı duyun’ diyecekler ama bunu derken talep ettikleri saygıyı görecekler mi, ben o kadar emin değilim. Evet, kararı YSK verdi, ama bu karar soru işaretlerini gidermiş değil. Adalete ilişkin endişeleri derinleştirdi bile diyebiliriz.” (Nihal Bengisu Karaca, Habertürk, 8.5.19)