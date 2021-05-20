İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…

10 Mayıs’tan bu yana Mescid-i Aksa’ya müdahale ve baskın sonra Gazze’ye hava bombardımanıyla süren İsrail’in onca mâsumu katleden, yüzlerceyi yaralayan saldırılarına yine sadece söylemle kalınıyor. Hâlâ hiçbir siyasi ve ekonomik yaptırıma başvurulmuyor.

Düşülen vartada AKP iktidarında İsrail’in gayri meşru güç kullanımı ile bölgeyi felâkete sürükleyen emrivakilerinde öncelikle Trump’ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla uluslararası hukukun temel ilkelerini ve BM kararlarını çiğneyip ihlâline karşı hiçbir diplomatik mücadele ortaya konul(a)madı.

Halbuki Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında Ankara, BM ve beynelmilel zeminlerde Filistin davasına etkili diplomasinin yanısıra caydırıcı kararlara öncülük etmişti.

DP, AP, DYP HÜKÛMETLERİNİN ÖRNEK TAVRI

Öncelikle 1955’te Bağdat Paktı kurulurken, DP iktidarında Türkiye İsrail’e ilk resmî tepkiyi verdi, İsrail’in 1947’deki sınırlarına çekilmesini bildirdi.1956’da Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesiyle, İsrail, İngiltere ve Fransa’nın kanal bölgesini işgali ve İsrail askerlerinin Sina Yarımadasına girip Mısır’a saldırması üzerine, Ankara İsrail’i kınamakla kalmadı; Telaviv’deki diplomatik temsilciyi geri çekti, Ankara’daki İsrail temsilcisinin de gitmesini istedi.

Bu arada İsrail’in 1947’deki sınırlarına çekilmesi talebi her fırsatta uluslararası zeminlerde ısrarla tekrarlandı. Merhum Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu AP hükûmetinde, 1967’deki “Altı Gün Savaşı”nda Türkiye İsrail’e karşı BM’de Filistin lehinde oy verdi. ABD’nin Arap ülkelerine karşı Türkiye’deki üsleri kullanmasına izin vermedi.

Savaşın sonunda İsrail’in Mısır’dan aldığı Sina Yarımadası ile Suriye’den aldığı Golan Tepeleri’nden çekilmesi için beynelmilel mahfillerde tavır koydu.

Keza BM Genel Kurulunda Pakistan’ın sunduğu, “İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirebilecek her türlü oldu bittiden sakınmaya” çağıran ve “hukuksuz emrivakilerinin geçersiz olacağını” karar altına alan tasarının kabul edilmesinde Türkiye önayak oldu.

Yine AP hükûmeti döneminde, 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine, İslâm ülkeleri toplantısında dönemin Dışişleri Bakanı merhum İhsan Sabri Çağlayangil’in yoğun diplomatik çabalarıyla Türkiye İsrail’i kınayan grubun başında yer aldı.

1973’teki Arap- İsrail savaşında, AP’nin on iki bakanla içinde olduğu ve güvenoyu verdiği Naim Talû hükûmeti, bir “NATO ülkesi” olmasına rağmen ABD’nin Türkiye üzerinden İsrail’e silâh götürme isteğini resmen geri çevirdi. Buna mukabil Sovyetler’in İsrail’e karşı Türk hava sahasını kullanmasına izin verilerek Mısır ve Suriye ordularına 10 gün içinde 935 uçuşla 15 bin ton askerî yardımın bölgeye ulaştırılması Amerika’da tam bir şok etkisi yaparken, bu yardım sayesinde Arap orduları direnerek ilerledi ve İsrail 2 bin 700 askerini kaybetti.

Keza 1975’te Demirel’in başbakanı olduğu Milliyetçi Cephe koalisyonunda, BM’de Arap ülkeleri tarafından hazırlanan ve “Siyonizmin ırkçılıkla eşdeğer olduğunu” belirten tasarıyı destekledi. Ve 1987’de başlayan “intifada”da da İsrail’in Filistinli sivillere zulmünü dünya gündemine getirdi.

“ÇOK ŞEY YAPIYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜP…”

Akabinde Ankara, Türkiye Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı. 1978’deki Camp David barış anlaşmasının ardından Arap ülkeleriyle ilişkiler geliştirildi, İsrail’in itirazına rağmen FKÖ’nün Ankara’da temsilcilik açmasına izin verildi.

Ve 12 Eylül darbesinden iki hafta önce, 28 Ağustos 1980’de İsrail’in Kudüs’ü ilhak edip “başkent” ilânı üzerine, yine Demirel’in başında bulunduğu Adalet Partisi azınlık hükûmeti, Kudüs Başkonsolosluğunu kapattı; Telaviv’deki temsilciliği ikinci kâtiplik seviyesine düşürdü.

Ancak AKP iktidarında Meclis’teki bütün partilerin ortak bildiri yayınlamasına ve muhalefetin İsrail’le yapılan uluslararası sözleşmelerinden çekilme çağrısına rağmen siyasi iktidar uygulamada bir adım atmış değil.

Muhalefetin, kamuoyu önünde iktidarın İsrail’e karşı getireceği bütün inisiyatiflere desteğe hazır olduğu açık taahhüdüne karşı Ankara hâlâ İsrail’le uluslararası sözleşmelerin birinin bile iptali bir yana askıya alınmasına dahi yanaşmıyor. Ankara’dakiler İsrail’e veryansın etmekle kalıyor. Ve bu durum, AKP iktidarı için “samimiyetsiz ağlak tavrıyla Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünüp bir şey yapmıyor” tesbitini bir defa daha haklı kılıyor.

Oysa lâfta kalan kuru kınamanın ötesinde diplomatik baskı ve etkin yaptırımlar gerekiyor.