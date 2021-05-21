İsrail’e “yaptırım plânı” devreye sokulmalı

İsrail’in son baskı ve zulmüne karşı Ankara’nın kınamakla kalmayıp, İsrail’e etkili ve caydırıcı diplomasiyle uluslararası anlaşmaları iptal ve askıya almaktan başlanması gerekiyor.

Bu süreçte Ankara’dakilerin lafla tepkisi bir işe yaramıyor.

AKP iktidarında İsrail’in BM kararlarını ihlâlle Filistin’de soykırım dayatmasına, yasadışı Yahudi yerleşim birimleri emrivakisine, Kudüs’ü başkent ilânı küstahlığına karşı netice alıcı diplomatik mücadele ortaya konulmazken, hiçbir etkili “yaptırım”a başvurulmadı.

ANKARA’NIN HÂLÂ ETKİLİ BİR GİRİŞİMİ YOK…

Kudüs’te kalıcı ve kapsayıcı özel statünün mutabakat içinde belirlenmesi; bölgede eşit, âdil ve iki devletli sistem için Ankara hiçbir inisiyatif üstlenmedi, caydırıcı diplomatik başarı temin edilmedi. BM ve İslâm ülkeleri nezdinde bir koruyucu güç oluşturularak saldırıların engellenmesi sağlanmadı.

Gerçekten, Ankara, Netanyahu’nun yine bütün dünyayı takmayıp “Kudüs İsrail’in başkentidir” deyip işgali ve yasadışı yeni yerleşim birimleri yapmayı sürdürecekleri şımarıklığına karşı hangi kararlı müeyyideye başvurdu? 60’tan fazla anlaşmadan hangisini iptal etti?

Cumhurbaşkanı, Biden’e “kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz” diyor; lâkin hâlâ İsrail’i caydıracak hiçbir ciddi adım atılmış değil.

İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİ NEDEN GÜNDEME GETİRİLMİYOR?

Gerçekten, İsrail’in hunhar saldırılarına derhal son vermesi, işgal ettiği yerlerden geri çekilerek ateşkes tesisiyle 1967 öncesi sınırlarına çekilerek başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin uluslararası camiada tanınması için AKP iktidarında ne yapıldı? BM kararlarını çiğneyen İsrail’e tam destek veren ABD’nin İncirlik Üssü’ndeki faaliyetleri neden durdurulmuyor?

Sormak lâzım; yandaş meydanın alâyıvalayla “ümmetin lideri!” övgülü propagandaları sürerken İncirlik’in kapatılması neden gündeme bile getirilmiyor?

Oysa merhum Demirel’in Başbakanı olduğu AP hükûmeti 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla İncirlik Üssü ile ABD’nin Türkiye’deki 21 tesisi kapatılarak Amerikan bayrakları indirilip Türk bayrakları çekilmiş; 5 bin Amerikalı askeri personeli işlevsiz hale getirilmişti.

Sonra “İsrail’in güvenliği için Pentagon’un hazırladığı bir Amerikan projesi” olan, İsrail’in “dost” başta komşu İran ve Suriye olmak üzere bölgedeki Müslüman ülkelerin “hedef ve düşman” olarak kodlandığı, ateşleme butonu NATO paravanında “Amerikalı generallerin elinde olan, ABD’nin plânladığı yeni stratejik konseptle Türkiye’yi İsrail’le zorunlu işbirliğiyle İsrail’le aynı cepheye alan Malatya-Kürecik’teki radar üssü”nün kapatılmasından neden tek kelime bahsedilmiyor?

İsrail’in işgal ve zulmünden cayması için, kuru kınamalarla kalınmamalı; mutlaka bir “eylem ve yaptırım planı” devreye sokulmalıdır. Kudüs’ün ve Filistin’in tarihî ve mânevî verasetini taşıyan Türkiye’nin artık BM kararlarına istinâden İslâm dünyası ile evvelemirde İsrail’le ekonomik anlaşma ve mutâbakat zabıtlarından başlanarak, askerî ilişkileri, savunma sanayii ihâlelerini kesmesi, işbirliklerini iptal etmesi; etkin ve caydırıcı yaptırımlar uygulaması şart.