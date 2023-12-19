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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

İsrail’i daha da azdıran politikalar

Cevher İLHAN
19 Aralık 2023, Salı
İsrail’in Gazze’de tam bir vahşet ve gözü dönmüşlükle yarısı çocuk on dokuz bin, enkaz altındakilerle yirmi beş bini aştığı belirtilen Filistinliyi katlettiği soykırım devam ediyor.

Ve Ticaret Bakanı Al Jazeera Net’e verdiği röportajda “son bir yılda yüzde 12 artan İsrail’le ticareti devlet şirketlerinin yapmadığını, özel şirketlerle yapıldığını, giden gemilerin özel şirketlere ait olduğunu” söylüyor. (gazeteler, 18.11.2; 13.12.2 )

DAHA DA KÜSTAHLAŞTIRIP ŞIMARTIYOR…

Oysa ABD’nin Suriye ile ticaret yapan Türk şirketlerine ambargo koyması, Rusya’yla ticari faaliyette bulunan yedi Türk şirketine yaptırım uygulamasındaki gibi, “ticaretin yasaklanması” sadece “devlet şirketleri”ni değil, özel şirketleri de kapsıyor.

Keza İsrail’e her seferinde binlerce ton mal taşıyan ticaret gemileri her ne kadar devlete ait değilse de merhum Hasan Bitmez’in Meclis kürsüsünde ikazıyla “Mecliste Cola’yı yasakladık’, ‘Starbucks’larda boykot yapıyoruz’ derken, AKP’li yöneticilerin ve çocuklarının sahibi, ortağı ve işletmecisi olduğu gemilerle İsrail’e mühimmat sevki çelişkisi sırıtıyor. 

İsrail’le ticareti durdurmak, tarımdan tohumculuğa, enerjiden petrolün ulaştırılmasına, turizmden telekomünikasyona, silâh alımından savunma sanayiine yüzlerce ekonomik mutâbakat zaptını, siyasi işbirliklerini askıya almak ya da iptal etmek bir yana diplomatik ilişkilerin dahi kesilmemesi gerçeği ortaya koyuyor.   

Bir taraftan “İsrailli” şamatasıyla Kuveytli bir şirkete bağlı zincir marketlere saldırılırken, diğer taraftan İsrail’e gıdadan silah yapımında kullanılan malzemeye kadar her gün 7-8 gemi ile başta demir-çelik, petrol olmak üzere her türlü gıda, sebze taşınması tezadı, işgal, zulüm ve katliamın sürdürülmesine “lojistik destek” savrulmasını su yüzüne çıkarıyor. 

Bu çarpıklık, başta merhum Hasan Bitmez’in belgeleriyle iktidar mensuplarının yüzüne savurduğu “Bir taneniz çıkıp da ‘gemi gitmiyor’ diyemiyorsunuz, gemiler gidiyor ve sizin bu yüz karanız!” tepkisine karşı Dışişleri Bakanı’nın hâlâ “İsrail’le ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor, İsrail’le bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimizi muhafaza ederken büyükelçimizi istişareler için merkeze çağırdık” diyor.

Halka karşı, çocukları, sivilleri katleden, hastaneleri, mülteci kamplarını, camileri bombalayan İsrail’in son Gazze saldırılarından bu yana yüz binlerce ton mal ve malzeme sevki İsrail’i cüretlendirip küstahlaştırarak daha da şımartıyor…

Ve tam da bu sırada “güvenlik” bahanesiyle “İsrail limanlarına mal ve malzeme taşıyan gemilerin kalkış ve varış bilgilerini gizleme” tâlimatının verilip İsrail’e destek veren ülkelerin gizlenmesiyle internette görülmesinin engellenmesi dikkat çekici. (Karar, 14.12.23)

“GAZZE’NİN İLHAKI”NA ARKA ÇIKILYOR!

Özetle, daha önce ABD ile işgal koalisyonunun Irak’ı işgaline verilen “destek” gibi şimdi de yük gemileri ve kargo uçaklarıyla İsrail’i küstahlaştıran lojistik sağlanıyor.

Sosyal medya trolleri de, “İsrail’le ticareti kessen bütün dünyadan ambargo yiyeceksin, dışa bağımlı ekonomi -İsrail’le ticareti yapmadığından, hiçbir ürünü alamadığı gibi ihracat yapamayacağından- batacak, ekonomik kriz ve açlık sorunu CHP iktidarına yol açacak” diye gerekçe uyduruyor… (gazeteler, 7.11.23)

Hasılı, millete karşı “Katil Netanyahu!”, “Haydut İsrail!” sözde efelenmesi yapılırken, “tek kişilik otoriterlik”te Ankara’nın “ikiyüzlülüğü” İsrail’i daha da azdırıyor.

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