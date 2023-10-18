İsrail’in “Gazze komplosu”

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı yaptığı “Aksa tufanı” operasyonunu bahane eden İsrail’in Gazze katliamına dair istifhamlar sürüyor.

Öncelikle yüzlerce kişinin paramotorlarla hudut karakollarını geçerek, telle tahkim edilmiş duvarları yıkıp sınırları geçmesi ve beş bin füzenin fırlatılması hareketliliğinden, yakın tâkip ve ağır baskısı altında tuttuğu bölgeyi uydularla ve İHA’larla gözetleyen istihbarat teşkilâtı MOSSAD ile ortağı CIA’nın haberinin olmamasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Keza uzun süre plânlanmayı gerektiren, en son Mısır’ın üç gün önce bilgisini verdiğini bildirdiği kanlı saldırıya Telaviv yönetiminin bile bile hiçbir önlem almaması dikkat çekici.

Yine saldırıların binlerce İsraillinin protestolarının yoğunlaştığı sırada, çok zor durumda kalıp içte ve dışta itibar kaybeden Netanyahu’nun kurtarılması için tetiklendiği yorumları bir diğer yönüyle “tezgâh”ı açığa çıkarıyor.

SİVİLLERİ KATLİN HİÇBİR “GEREKÇESİ” OLAMAZ

Bu “tertip”, Hamas’ın “rehine operasyonu”nun tıpkı Türkiye’deki “tek kişilik rejim” için “Allah’ın lütfu” olarak görülen “15 Temmuz hâdisesi” gibi, aralarında generallerin de bulunduğu belirtilen 155 İsraillinin rehin alınmasının Netanyahu’nun ekmeğine yağ sürdüğü, değirmenine su taşıdığı tesbitlerini teyid ediyor.

Bu yüzden 1948’den beri “küresel mihraklar”ın emperyal sömürü projeleriyle Filistin’i işgal eden, 1967´deki Altı Gün Savaşı’nda Ürdün, Suriye ve Mısır topraklarının bir kısmını katarak işgalini dört misli genişleten ve 75 yıldır ecnebilerin ifsad ve destekleriyle her türlü baskı ve soykırımı yapan İsrail’in pervâsızlaşan zulmüne “gerekçeler” uyduruluyor.

Ne var ki Filistin topraklarında işgalini kat kat arttırarak Birleşmiş Milletler kararlarına, Cenevre Sözleşmesi’ne, uluslararası hukuka, beynelmilel anlaşmalara açıkça aykırı olarak insan haklarını ve savaş hukukunu çiğneyen; savaş uçaklarıyla, füzelerle, toplarla sivil yerleşim birimlerini, mahalleleri, evleri, hastaneleri, okulları bombalayan; sivilleri, çocukları, kadınları hedef alan, bütün dünyanın itirazına rağmen insanların üzerine -savaşta kullanılması “savaş suçu” olan- fosfor bombalarını yağdıran İsrail’in vahşet ve zulmünün hiçbir cihette meşrulaştırılamayacağı ortada.

Zira İsrail Sağlık Bakanı’nın hastanelere “Filistinli yaralıları tedavi etmeyin!” emriyle âdeta “öldürün!” tâlimatını vermesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün ifşaatıyla Gazze’de en az dört hastanenin bombardımanla yıkıp yakılması, yirmi bir hastaneyi kuşatma ve bombalama tehditleriyle hastaların doğrudan hedef alınması terörüne hiçbir “yasal kılıf” uydurulamaz. İsrail’in BM ile Uluslararası Af Örgütü’nün insanî yardımların engellenmesinin, bombalama şantajıyla yüz binlerce sivili yurtlarını, evlerini terke zorlamasının, bir milyondan fazla insanı “etnik temizliğe” tabi tutan “insanlığa karşı suç”unun “gerekçesi” olamaz.

TAM DA “İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”ÜN GÜÇLENDİĞİ SIRADA…

Aslında İsrail’in günlerdir bombaladığı Gazze’de enkaz altında en az bin Filistinlinin daha bulunduğu belirtilirken, dokuz yüzü çocuk, 500’den fazla kadın olmak üzere üç bin sivilin katledilmesi, yaralıların on bini aşması katliamı açıkça ortaya koyuyor.

Bundandır ki İsrail’in Beyaz Saray destekli serâpa insanlık dışı zulüm ve katliamını “kılıflama” uğruna yalan üstüne yalanlarının, asparagas haberlerinin, müthiş dezenformasyonunun hiçbir inandırıcılığı kalmıyor.

Tam da dünya kamuoyunda Filistin meselesine kalıcı barış için “iki devletli çözüm” tezinin gündemde olup gittikçe güçlendiği süreçte, iki buçuk milyon insanın üzerine beş bin ton ağırlığında on bin bombanın atılması, elektriğinin, suyunun, gazının kesilmesi, “Siyonist komplo”yu ifşa ediyor.

“Komplo”dan amaç, daha büyük katliamları, daha geniş işgal ve ilhakları oldubittiye getirmek.