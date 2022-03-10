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10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“İsrail’le normalleşme”

Cevher İLHAN
10 Mart 2022, Perşembe
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dâvetlisi olarak “iki devlet arasında devam eden işbirliğini daha da genişletme amaçlı” Türkiye ziyareti tartışılıyor.

Daha evvel İsrail Ordu Radyosu’na “İsrail’le işbirliği ‘bölgenin gerçeği’, bizim İsrail’e, İsrail’in bize ihtiyacı var” diyen ve 2 Aralık’ta Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin “Tanrı, ulu efendimiz Erdoğan’ı korusun, boy verdirsin, yardım etsin, üstlere taşısın, şanını yüceltsin!” övgüleriyle “Anoten kutsama duası”nı okudukları Cumhurbaşkanı, “İsrail’le yeniden canlanan diyalogumuzu önemsiyorum. Ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz ilerlemektedir” açıklamasıyla işbirliğini derinleştirmenin açık sinyallerini çakmıştı. 

Vakıa şu ki AKP iktidarında tam gaz devam eden ve “tek kişilik yönetim”de daha da ilerletilen İsrail’le işbirliği, 15 Temmuz 2004’te Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla GAP’ı ve KOP’u (Konya Ovası Sulama Projesi) içine alan, tarımdan hayvancılığa, sulamadan tohumculuğa, turizmden telekomünikasyona, güvenlik ve çevreye uzanan geniş “ekonomik mutâbakat zabıtları” ve ticari anlaşmalarla, savunma sanayii ve silâh alımı ihaleleriyle arttırıldı. 

İSRAİL’E “SICAK MESAJLAR”…

Bu vetirede, Ankara’nın onayı ile İsrail, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) üyeliğine ve yine tek Müslüman üye Türkiye’nin vetosunu kaldırmasıyla OECD’ye alındı. NATO üyeliğinin önü açılarak ortak askerî tatbikatlara katılımı sağlandı.

Gazze’ye insânî yardım taşıyan Türk bayraklı Mavi Marmara sivil gemisine uluslararası sularda saldırıp on vatandaşı hunharca katleden İsrail askerlerinin “hiçbir cezâi ve hukukî sorumluluk taşımayacağı” teminatıyla davalardan cayılıp İsrail’i “ödüllendirme” çarpıklığı sergilendi.

Siyonist saldırıları, Gazze bombardımanını sürdüren, bütün BM kararlarını çiğneyerek Filistin mahallelerinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini konduran İsrail’le “istihbarat işbirliği” imzalandı. 

Bu arada İskenderun limanından İsrail’in Hayfa Limanına resmî törenlerle ro ro seferleri başlatıldı. Milyonlarca dolar ödendiği halde hiçbir neticenin alınmadığı Yahudi Lobisiyle 35 bin dolara “yılın ilk anlaşması” yapıldı. “Manavgat suyunun İsrail’e deniz yoluyla tankerlerle taşınması mutâbakatı”na varıldı. THY ‘IsraCard’la İsrailli yolculara indirimli “ortak uçuş anlaşması” yaptı.

Özetle, İsrail’le ticaret hacmi kat kat arttırıldı. İsrail’in Suriye’ye ait stratejik Golan tepelerini işgal ettiği, Trump’ın Doğu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla Amerikan Elçiliğinin Kudüs’e taşındığı; yine Trump’ın Yahudi damadının siyonist işgali genişletip kalıcılaştıran “yüzyılın plânı” kıskacında Cumhurbaşkanı’nın “İsrail’le işbirliğimizi geliştirmeye, yüksek potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeye hazırız” sıcak mesajlarıyla İsrail daha da şımartılıp cüretlendiriliyor.

“ZÂLİMLE NORMALLEŞME” KUMPASI

Bu vartada en son Kudüs’ün Babu’l Amud semtinde Mirac Gecesi İsrail askerlerinin vahşice saldırıp 37 Filistinli’yi yaraladığı ve 24 sivili gözaltına aldığı günde Cumhurbaşkanı’nın “Bu ziyaretle ikili ilişkilerimizi gelecekte çok daha fazla olumlu bir zemine oturtmanın gayretindeyiz” çabası dikkat çekici.  

Kudüs’ü ve Filistin’i “Yahudileştirme operasyonları”ndan ve amansız ambargodan, zulüm ve saldırılarından caydıracak hiçbir ciddi yaptırıma başvurulmazken, tek bir anlaşma ve işbirliğinin iptali bir yana askıya dahi alınmazken, iç kamuoyuna dönük kuru kınama ve restlerle, medyatik propagandalarla “terör devleti” denilen “ey katil İsrail!”le “yeni adımlar” atılıyor. 

Daha düne kadar “zâlim” dedikleri “İsrail’le normalleşme” paravanında...

Peki neden?

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