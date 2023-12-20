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20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail’le ticaret dezenformasyonu

Cevher İLHAN
20 Aralık 2023, Çarşamba
İsrail’in Gazze’yi ilhakla “İsrailleştirme” işgali ve soykırımı sürerken, millete karşı İsrail’e efelenen iktidardakilerin “İsrail’le ticaret” ikrarları gerçeği ortaya koyuyor.

Son haftalarda Türkiye limanlarından dört yüzden fazla gemiyle sevkiyatın devam ettiği haberleri için “İsrail’le ticareti özel şirketlerle yapıyor” diyen Ticaret Bakanı’nın Bütçe görüşmelerinde Meclis’teki ifadeleri ortada.

Bakan “İsrail’e yönelik transit ticareti konu ürünlerde uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış Birleşmiş Milletler’in herhangi bir ambargo ve yaptırım kararı”nın olmadığını söylüyor.

“ÖZEL ŞİRKETLER” YANILTMASI BOŞA ÇIKIYOR

Bakan’ın “Türkiye olarak BM kapsamındaki yaptırımları tanıyor ve uyguluyoruz” cümlesi, “BM “ambargo ve yaptırım kararı vermeden biz de İsrail’e ambargo uygulamayız” anlamına geliyor.

Keza “İsrail’le ticaretin birçoğunu özel şirketler ve bunların birçoğun uluslarlarası firmalar yapmaktadır. Türkiye olarak ihracatımızın yüzde 31’i de Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış uluslararası firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir” savunması da yine Bakan’ın ifadesiyle 9.48 milyar doları bulan İsrail’le ticaretin yüzde 69’nun “yerli ve milli” dedikleri özel şirketlerle uluslararası firmalar, geri kalan yüzde 31’inin devlet tarafından yapıldığını tescilliyor.

“Özel şirketler” ya da “uluslararası firmalar”ın İsrail’e mal sevkiyatına “izin verip - vermeme” yetkisi doğrudan hükûmetin elinde. 

Bakan’ın “İsrail’in abluka altında tuttuğu bölgedeki nüfusta Filistinliler daha kalabalık, 8 milyon, İsrailliler 7 milyon 200 bin. İşte ülkemizden Filistin’e gönderilen mallarda Filistin’in kendine ait gümrüğü, limanı olmadığı için İsrail gümrükleri üzerinden Filistin’e girebilmektedirler” gerekçesinin de hiçbir geçerliliği yok.

KARARTMALAR KÂR ETMİYOR…  

Zira baştan beri İsrail yönetiminin üzerlerine bombalar yağdırdığı “Gazze’ye gönderilen yardımları vermeyeceğini” açıkça bildirmesine karşı Filistinlilere ilâç götüren gemilerini Mısır limanlarına götürmek zorunda kalan hükûmettekilerin bu vaziyeti bilmemesi imkânsız. 

Bundandır ki bir yandan “katil, haydut devlet!” İsrail’le işbirliği sürerken, diğer yandan merhum Hasan Bitmez’in dile getirdiği iktidardakilerin yakınlarıyla yandaşlarının gemi – gemicikleriyle İsrail’e demir-çelik gibi silâh yapımında kullanılacak maddelerden, petrol ve gıda gibi stratejik maddelere kadar Türkiye’den yapılan “sevkiyat” karartılıyor.

Bu da karartılamayınca bu kez “İsrail’e sevkiyatı durdur!” sosyal medya hesapları kapatılıyor; İsrail’e sevkiyat yapan şirketleri açıklayan tweet’lere erişim yasağı getiriliyor.

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