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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail zulmüne “kuru kınama”

Cevher İLHAN
19 Nisan 2023, Çarşamba
Seçime doğru siyasi tartışmaların hayhuyunda gündemden kayan vahametlerden biri de her Ramazanda olduğu gibi İsrail askeriyle polisinin ve korumalarındaki fanatik Yahudilerin Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya botlarıyla ve silahlarıyla yine baskın düzenleyip namaz kılanlara yönelik vahşi saldırılarının, onlarca Filistinliyi yaralayıp yüzlercesini gözaltına almalarının karambole gelmesi oldu.

Ancak asıl vahamet, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya sistemli saldırıları sürerken İsrail güçlerinin teravih namazına müdahalesine, ardından sahur vaktinde Aksa’ya baskınla Kıble Mescidi’ne sığınanlara şiddet kullanarak ibadet mekânlarını savaş alanına çevirmelerine karşı Ankara’dakilerin suskun kalması oldu.

Daha önce her fırsatta İsrail’e “zâlim- haydut devlet”, “terör devleti” çıkışlarıyla rest çeken Ankara’dakilerin göstermelik bir iki kınamanın dışında yine suskun kalmaları dikkat çekti.

MAVİ MARMARA DAVALARI

Bilindiği gibi AKP iktidarında Filistin’de zulüm ve saldırılarını sürdüren İsrail’le ekonomik - ticari, askerî ve siyasî “stratejik işbirliği” kat kat arttırıldı. 

Öncelikle 15 Temmuz 2004’te Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, GAP’ı, KOP’u (Konya Ovası Sulama Projesi) ve Tuz Gölünü içine alan, tarımdan tohumculuğa, sulamadan hayvancılığa, turizmden telekomünikasyona, güvenlik ve çevreden pazarlamaya geniş kapsamlı ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair “Türkiye-İsrail II. mutabakat zaptı” imzalandı. 

İsrail Ticaret Ataşesi Avrahami’nin tesbitiyle Ankara’nın Telaviv’le askerî, siyasî ve ekonomik alanlarda işbirliği daha da geliştirilirken, Türk Bayraklı sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya baskın yapıp on Türk vatandaşını katleden başta İsrail Genelkurmay Başkan olmak üzere İsrail askerleriyle diğer yetkililer hakkında Türkiye’deki mahkemelerde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde açılan bütün davalardan cayıldı. 

SARAY DA SİYONİZM MARŞI

“Tek kişilik otoriter ucûbe rejim”de de İsrail’le her alanda ilişkiler tam gaz ilerletildi. En son İsrail basınında “dönüm noktası” ve “tarihi zirve” olarak nitelenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni döneme girdik” diye övdüğü İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la Ankara’daki görüşmelerde “İsrail’le normalleşme” perdesinde işbirliği daha da tahkim edildi. 

Yine dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid’in açıklamasıyla Türkiye ile İsrail’in diplomatik ilişkilerinin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararına ek olarak iki ülke arasında havacılıkta işbirliği anlaşması imzalanırken, Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye, İsrail’e dört yıl sonra büyükelçi atadı. (gazeteler, 5.9.22; 6.10.22)

Saray’da İsrail’in kahramanlık ve cesaretine medhiyeler dizen milli marşı statüsündeki “Siyonizm marşı” olarak bilinen Hatikvah sesleri yükseldi. (gazeteler, 27.12.22)

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