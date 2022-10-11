“İstibdat yasası”

“İktidar cephesi”, “basın ve sosyal medya kanunu”nu bütün ikazlara rağmen çıkarma peşinde.

Temel insan haklarına, hukuka ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak Meclis’in önüne getirdiği kırk maddelik “teklif”te medyayı ve sosyal medya mecralarını sindirme, susturma, sansürleme ve kapatmayı hedefleyen bir dizi yasak ve kayıt bulunuyor.

Beynelmilel sözleşmelerle ve Anayasa ile teminat altın alınan dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetleri, basın ve ifade, bilgilenme, haber alma hakkını ve hürriyetini, “herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma, “basın araçlarının korunması” hakkını” ve özgürlüğünü kelepçeliyor.

Çarpıcı olan, “tek kişilik ucûbe sistem”de, Basın İlân Kurumu’nun da (BİK), Başkanının “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telakki ettiği” temennasıyla -vatandaşlardan iletilen on binlerce şikâyete rağmen yandaş kanalları bir - iki “uyarı” cezası ile geçiştirirken- siyasi iktidarı eleştiren televizyonlara tâlimatlarla sürekli cezalar yağdıran; 70’ten fazla yayın durdurma ve ağır para cezası kesen ve sansür merkezine dönüşen RTÜK gibi “siyasetin sopası” haline getirilmesi. Siyasi iktidara medhiyeler dizmeyen ya da yanlışlarını ikaz eden gazetelere kanunsuz ilânlarını kesen BİK’in yasa dışı hak gasbına “yasal kılıf” geçirilmesi.

“ENDİŞE, KORKU VE PANİĞİ” KİM BELİRLEYECEK?

En çarpıcısı, teklifin 29. maddesiyle Ceza Kanununa “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlığı altında “halk arasında endişe, korku veya panik meydana getirmek sâikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan” ibâresinin eklenmesiyle siyasi iktidarın işine gelmeyen her türlü haberin, eleştirinin muğlak bir biçimde “suç” sayılıp “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası”yla cezalandırılması.

Buna göre TÜİK’in tâlimatlı makyajıyla yüzde 86’yı, akademisyenlere ve ekonomistlere göre yüzde 186’yı aşan, gerçekte yüzde 200’leri, hatta gıdada yüzde 400’leri bulan enflasyonun yüksek olduğunu söylemek “suç” sayılacak.

Ya da iddiaların aksine faizin düşmeyip kat kat katlandığı tesbitini yapanlar “halkı endişe ve paniğe sürüklediği” suçlamasıyla soruşturulabilecek. Dolar üç lira iken “dolar on lira olacak” diyen uzman ve yazarların soruşturulup cezalandırıldıkları gibi, “dolar artabilir” öngörüsünde bulunanlar “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak”la, yani “dezenformasyon yapmak”la “suçlanacak.”

Yahut “ekonominin kötüye gittiği” uyarısında bulunup, bir yılda yüzde 150’yi aşan zamlardan dolayı “bu kış zor geçecek” tesbiti, “korku ve panik meydana getirmek ‘suçu”yla cezalandırılacak.

Gerçekten, neyin “dezenformasyon”, neyin “gerçeğe aykırı bilgi” olduğu”na kim karar verecek? Hangi haber ve bilginin “halkı endişe, korku ve paniğe sürüklediği”, “ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde olduğu” hangi mercilerce belirlenecek?

GİDERAYAK

Bu arada sosyal medyadaki “özel mesaj şifreleri” bile devletin bilgisine açılıp kontrolüne tabi tutuluyor. Çok katmanlı yasaklarla internet ve sosyal medya iktidarın baskısı ve denetimine alınıyor.

Keza sosyal medya platformlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetimiyle kalınmıyor; basın kartları mesleki kuruluşlar tarafından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın üye ağırlığının bulunduğu iktidarın emrindeki bir kurulca veriliyor. Devlet memurlarına basın kartı verilirken, gazeteciler “iktidara yakın”, “iktidar karşıtı” olarak tasnif edilecek.

Özetle baskı yasasıyla antidemokratik otoriter ülkelerdeki gibi sosyal medyayı yasaklama - engelleme, siyasetin güdümüne sokma ameliyesi “yasallaştırılacak.”

AKP’nin iktidara geldiği günde kaldırılması millete taahhüd edilen “üç y”nin üçüncüsü olan “yasaklar” katmerleştirilerek demokratik hak ve özgürlükler daha da daraltılıyor.

Kısacası, halkı birbirine kışkırtan, düşmanlaştıran, kutuplaştıran nefret ve tahrik siyaseti, giderayak tam bir “istibdat yasası”nı dayatıyor. Seçim öncesi istimal etmek için…