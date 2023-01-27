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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

İstişare, müzakere ve mutabakatla

Cevher İLHAN
27 Ocak 2023, Cuma
Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği vasatta ülkeyi her yönüyle yıkıma uğratan “tek kişilik ucûbe sistem”in tahribatını tâmirle “güçlü parlamenter sistem”e taşıma azmindeki “altılı işbirliği”nin İyi Parti’nin ev sahipliğindeki on birinci toplantısı kamuoyunda yoğun ilgi gördü.

Bilhassa 30 Ocak’ta ATO Ankara Kongre Merkezi’nde milletvekillerinin, belediye başkanlarının katılacağı geniş bir tanıtımla kamuoyuyla paylaşılacak; ekonomiden adalete, iç güvenlikten dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma bütün alanlarda yapılacakları süreleri ile belirleyen “seçim beyannâmesi” ve ilk kez “koalisyon protokolü”, “ortak hükûmet programı” ve “parlamenter sisteme geçiş yol haritası” olarak “ortak deklarasyon”la millete deklâre edilecek “temel politika alanları”yla ilgili son mutâbakat görüşmesi açısından büyük ehemmiyet taşıyor.

Öncelikle AKP-MHP’nin kurduğu “cumhur ittifakı”na karşı kurulamayacaklarını hesapladıkları “millet ittifakı”nın “parlamenter sistem işbirliği”yle “altı parti”nin işbirliğine gelişmesi karşısında “iktidar cephesi”nin yine gece yarısı oldubittilerle dayattığı ve “seçim ittifakları”nı işlevsiz hale getirip “millet ittifakı” bileşenlerinin artık oylarının boşa gitmesini amaçlayan “yeni seçim yasası” kumpasının boşa çıkarılması icâb ediyor. 

“ORTAK ADAY” İRÂDESİ ÇAĞRISI

Bu bakımdan “ortak seçim komisyonu”nun bir tek oyun dahi zayi olmaması perspektifiyle seçim ve sandık güvenliğinin temininin yanısıra Meclis’te nitelikli çoğunluğun sağlanması için “altılı işbirliği” partilerinin hangi ilde ve seçim çevresinde hangi partiyle birlikte ya da tek başına seçimlere gireceğine dair simülasyonlarla alternatifli senaryoları sıralayan çalışmasının da liderlere sunulup son şeklinin verilmesi seçim işbirliğinde önemli bir aşama olarak görülüyor. 

Ancak en önemli husus, “ortak Cumhurbaşkanı adayı” belirleme sürecinin başlatılıp niteliklerinin ve özelliklerin müşahhas olarak ele alınması. Saadet Partisi’nin ev sahipliğindeki ikinci turun son toplantısında belirlenecek “ortak aday”ın ana muhalefet liderinin ifadesiyle Şubat ortasında İstanbul’da yapılacak ve “altılı işbirliği” liderlerinin de katılacağı ortak bir mitingle millete açıklanması.

Bu konuda her ne kadar aday göstereceklerini duyursalar da HDP’nin kurumsal olarak eş başkanlar üzerinden “otoriter, tekçi, sömürücü, talancı sistemin zorbalığına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe dayanan çürümeyi sona erdirmek için müzâkere kapısını kapatmadıkları”nı ve “ortak adayı” görüşmeye hazır olduklarını bildirmesi, eski Eş Başkan Demirtaş’ın “Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz; ya içeride ya dışarıda!” uyarısıyla “ortak aday” irâdesinin belirlenmesi çağrısı yapması “ortak aday” üzerinden demokratik işbirliğinin genişleyeceğini gösteriyor.

“DEMOKRASİ İTTİFAKI”NA DOĞRU

Keza Emek ve Özgürlük İttifakı partileri temsilcilerinin “ortak aday görüşmeleri için aday isminin ortaya çıkmasını bekledikleri”ni açıklaması özellikle “cumhurbaşkanı ortak adayı” üzerinde büyük bir “demokrasi ittifakı”nın oluşturulacağını ortaya koyuyor.

Sırf siyasi rant hesaplı tezgâhlar kuran, hâlâ başörtüsü üzerinden toplumu kamplaştırıp kutuplaştırma oyununu oynama peşine düşen “iktidar cephesi”nin suiistimal ve istismar tuzaklarının ıskartaya çıkarılması şart.

Başta “millet ittifakı” eksenindeki “altılı işbirliği” olmak üzere Meclis içi ve dışı topyekûn demokratik muhalefetin ortak hedef olarak, istişareyle, müzâkereyle ve mutâbakatla bütün milleti kucaklayacak, her vatandaşın oyuna talip “ortak aday”a yoğunlaşması gerekiyor.

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