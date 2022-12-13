“İstismar”ın istismarı ve suiistimali

Yargıya intikal eden son “çocuk istismarı” hâdisesinin tarikat ve cemaatlere iz’ansızca yoğun saldırılar için “bahane” edilmesi, ideolojik saplantıdan kurtulamamış bazı mihrakların saplantıdan kurtulamadıklarını bir defa daha ifşa etti.

Bir yandan, “menfi siyaset”le politik rant uğruna tahrik edici söylemlerle dini hassasiyetlerin suiistimali, siyasi rakiplerini “din düşmanlığı”yla itham eden, kendisi dışındakileri “dine aleyhtarlık tavrını almaya” sevk eden, “sâdık ahmâk’ ünvânına lâyık”, “addüv’d dinden daha muzır (din düşmanlarından daha fazla dine zarar veren) siyasi zihniyet; diğer yandan münferit bir hadiseyi serişte ederek tarikatlara, dini cemaatlere saldırı kampanyasının aracı haline getiren dinden bîbehre mihraklar.

Görünen o ki birileri “dine lâyık olmayan barid (soğuk) taassup”la, dinde olmayanı “dindeymiş” gibi göstermekle dine saldırıya bahaneler arayanların ellerine kozlar sunuyor; diğeri bu kozları “linç operasyonları”nda hoyratça kullanıyor.

Kısacası, Diyanet İşleri eski Başkanı’nın ifadesiyle “Din ile siyasetin iç içe kılınmasıyla dindarlık ve ahlâkımız gösterişin egemenliğinde zayıflatıldı. Toplayıcı olan din, siyasetin ayrıştırıcı âleti haline getirildi, tefrika ve öfke üretildi.”

Ve birbirini besleyen sakin zihniyetlerle karşılıklı olarak dine, dindarlara zarar veriliyor. Bir taraftan dini siyaset-parti propagandasında kullanmakla gerçek mesajını gölgeleme istismarı. Diğer taraftan insafsızca hâriçten ve uzaktan İslâmiyeti tenkid etmeye çalışma suiistimali.

İSTİSMAR DEĞİRMENİNE SU TAŞINIYOR

Halbuki başta Hıristiyanlık olmak üzere diğer muharref dinlerle kıyaslanan İslâm dini bütünüyle, akla, ilme dayanır.

Her meseleyi hikmetle izâh eden Kur’ân’da “Hiç akıl etmez misiniz?”, “”Hiç düşünmezler mi?”, “Hiç tefekkür etmezler mi?” mânâlarında insanı akla havale eden, aklı ve ilmi şâhid tutan onlarca âyet var.

Kur’ân’da zikredilen peygamberlerin mucizelerinin her biri, “terakkiyât-ı maddiye (maddi gelişme) için lâzım olan örnekleri nev-i beşere (insanlığa) göstererek teşvik ve teşci ediyor. (…) ‘Ey beşer! şu gördüğün mu’cizeler, birtakım örnek ve numûnelerdir. Telâhuk-u efkârınızla (fikirlerinizi birbirine katmakla), çalışmalarınızla şu örneklerin emsâlini (benzerini) yapacaksınız’ diye ihtar ediyor. (İşârâtü’l İ’caz, 256)

Peki, bütün bunlar ortada iken neden bazı kişilerin şahsi ve mevzii yanlışları dine ve dindarlara saldırı malzemesi haline getirilip kullanılıyor?

Neden bütün kamuoyu araştırmalarında dibe vuran ve gün geçtikçe eriyen siyasi iktidarın istismar değirmenine su taşınıyor? Niçin toplumu din üzerinden kamplaştırma ve kutuplaştırma fitnesi ateşine odun taşınıyor?