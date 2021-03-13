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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Kademeli kontrolsüz anormalleşme!”

Cevher İLHAN
13 Mart 2021, Cumartesi

VAZİYET

Koronavirüs salgının birinci yılında siyasî iktidarca hâlâ verilerin gizlendiği karartmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı resmî rakamlarla Türkiye’de 30 bine yakın vefatın olduğunu ve üç milyon vakanın görüldüğünü açıklıyor, lâkin gerçek rakamların bundan fazla olduğu belirtiliyor. 

Bir yandan “vak’a sayıları beşten bire düşecek” derken, diğer yandan “yeni “kontrollü normalleşme”nin ilân edildiği 1 Mart’tan itibaren günlük vak’a sayıları 11 binden 14 bin 500’e çıkıyor. 

Yine “tablo hızla değişiyor” deyip vak’a sayısı “düşük riskli/mavi” iller “orta riskli/sarı”ya, “sarı” iller “yüksek riskli/turuncu”ya, “turuncular” “kırmızıya” boyanıp “çok riskli” kategoriye çıkmasından yakınırken öngörülemez vartada yine bütün tedbir vatandaşlara yükleniyor. 

Özetle, son basın toplantısında daha önce yaz başı tarihini verdiği aşılamaya dair Bakan’ın âdeta aşımız olursa ve her şey yolunda giderse anlamında “sonbaharda 50 milyon vatandaşımız aşılanacak” diye yine ileri atması yeterli aşının bulunmadığının örtülü ikrarı oluyor.  

Ve baştan beri konunun uzmanlarından gelen “iki veya üç haftalık tam kapanmayı” çalışanlara ödeme yapamamasından dolayı reddeden siyasî iktidar, ekonomide olduğu gibi salgında da kontrolü kaybetmiş. “Kısıtlamalar geri gelir!” tehdidiyle yine bütün sorumluluk vatandaşlara yıkılıyor. 

Bundandır ki “kademeli kontrollü normalleşme”nin “kademeli kontrolsüz anormalleşme”ye dönüştüğü kısırdöngüde yeniden kısıtlamalardan söz ediliyor. 

GARABET

Salgınla mücadele samimiyeti

Salgınla mücadelede tedbirlerdeki çifte standartlar her haliyle sırıtıyor. Meselâ, piknik yapan üç beş kişiye, açık havada yürüyene ceza kesilirken, apartman toplantılarının açık havada yapılması dahi yasaklanırken, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, binlerce kişinin katıldığı iktidar partisinin “lebâleb” kongrelerini seyretme çifte standardını sergilediler. “İktidara ilişik medya”da on altı hafta devam eden kongrelere dair tek kelime bir eleştiri yapılmadı. 

Kalabalık bir cenâze merasimine katıldığı için halktan özür dilemekle kalan Sağlık Bakanı, “Bulaş yakın temasla artıyor, vatandaşımıza kapalı alanlardan uzak kalmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur” diye savdı. 

Garip olan, bütün bunlara rağmen bizzat Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla partisinin “lebâleb il kongreleri”nden sonra tam da “kitle örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurullarının düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı en fazla 300 kişiyle sınırlandırılırken, bu kez Ankara Spor Salonu’nda binlerce partilinin katıldığı lebâleb kadın kolları kongresinin yapılması; ve daha büyük kalabalıkların katılacağı büyük kongre hazırlıklarının yapılması.

Ve bütün bu garabetler, salgınla mücadelede samimiyeti sözkonusu edip ciddiyeti zedeliyor.

TESBİT

 Aşı bilgileri de “devlet sırrı”

Bir tek vaka ve vefat sayıları gibi baştan beri kamuoyuna aşı bilgileri gizleniyor. Cumhurbaşkanı danışmanının “devlete hesap sorulmaz” garabetiyle aşı ödemelerinin de üstü örtüyor. 

En son Cumhurbaşkanı, “nüfusun yüzde 10’unu aşıladık” diyor, Buna göre en 18 milyon aşının gelmiş olması gerekirken Bakan’ın on üç milyon aşı geldiğini söylemesi çarpıcı.

Görünen o ki ne kadar aşının, nereden, nasıl getirildiği ve kaç dolar ödendiği milletin meçhulü. Millete taahhüd edilen 100 milyon aşının riske girmesi üzerine bir dizi çarpıtmayla gerçek sorumlular sorumluluktan kaçınılıyor. Bu yüzden “mutasyondan dolayı karar alma zorlanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, sanki 50 milyon doz aşı gelmiş gibi “Çin’den yeni bir paketin gelmesi sözkonusu olabilir, 50 milyon aşı için yeni bir anlaşma yapabiliriz” diye ortada konuşuyor. 

Hülâsa, dünyada birçok ülke aşı temini sıkıntılarını öngörerek tek aşıyla yetinmeyip kaynak çeşitlemesi yaparken, Türkiye bir tek birçok ülke nezdinde “aşı pasaportu” verilmeyen Çin Sinovac aşısına kalmış. Ocak aşında geleceği bildirilen 1 - 1,5 milyon doz Alman BioNTech aşısının akıbeti bilinmiyor.

Anlaşılan o ki aşılama hızı düşerken, yandaş şirketlere verilen ihaleler muammasında olduğu gibi aşı bilgileri “devlet sırrı” denilerek geçiştiriliyor.

Bundandır ki ana muhalefet sözcüsü, “Erdoğan şahsım hükümeti’, maalesef, salgın ve aşı yönetiminde çuvalladı. Bunun bedelini de milletimiz sağlıyla, canıyla ödedi. ‘Erdoğan şahsım hükümeti’ için ‘harç bitti, yapı paydos’ deme vakti geldi. Ortada salgınla mücadele stratejisi, ya da bilimsel salgın yönetimi kalmadı” tesbitinde bulunuyor. 

KISACASI

“2023’te sandık başka bir şey söyler” 

“Millet Kasabanın Sırrı filmindeki gibi susuyor inanın. Sebebi şu içinden geçtiğimiz olağanüstü salgın dönemi. Devlete, hükûmete canından, sıhhatinden feda ederek avans veriyor, ama 2023’te sandık başka bir şey söyler hatırlatayım.”

Fuat Uğur, (Türkiye, 14.1.21)

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