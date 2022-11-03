Kalkınmada “yeni yüzyıl” hikâyesi

“Türkiye yüzyılı” hikâyesinde öncelikle Türkiye’nin “demokrasi endeksi”nde 167 ülke arasında 110., “basın ve ifade özgürlüğü”nde 180 ülke arasında 154. sıraya düşmesi “yirmi yıl boyunca demokrasiyi hep büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik” söylemini boşa çıkarıyor.

Keza “Türkiye’yi dünyada ilk on ekonominin içine taşıma” sözlerinin de bir algı operasyonundan öteye geçmediği görülüyor.

Her defasında “Türkiye’nin büyüdüğü” asparagasının aksine 2002’de G-20’ler içinde on altıncı ekonomide olan Türkiye’nin 22. sıraya gerilemesi Türkiye’nin büyümediğinin, tam tersine küçüldüğünün açık göstergesi.

Resmi verilerle, işsizlik, enflasyon, döviz, bütçe açığı, ithalat ve ihracat tahminlerinde de ciddi sapmaların olduğu ortada. Esnafın, çiftçinin küçüldüğü, yatırımdan, üretimden ve istihdamdan yoksun ekonomide ve kalkınmada “büyüme” bir yana Türkiye’nin “küçüldüğü” ve “küçülmeye devam ettiği” tescilleniyor.

“HEDEFLER” TUTTURULAMAMIŞ…

Zira daha 2008’de 12 bin 600 dolar olan milli gelirin 2023 hedefi “25 bin dolar olarak ilân edildi; ancak tek kişilik yönetimin son açıkladığı “orta vadeli program”da 10 bin 700 dolara düşürüldü.

Keza bir yıl içinde bir milyon vatandaşın işini kaybettiği, istihdamın hızla düşerek her dört gençten en az ikisinin işsiz kaldığı, işgücünün en az yüzde 16 küçüldüğü, yüz binlerce esnafın kepenk kapattığı, icra dairelerindeki dosya sayısının 25 milyonu aştığı ve Türkiye ekonomisinin iflasın eşiğinde bulunduğu vartada “büyüme rakamları”nın propagandadan ibaret olduğu ortada.

Her fırsatta yapılan açıklamalarla “enflasyon tek rakama inecek”ti. Ne var ki yüzde 20’lerden alınan enflasyon TÜİK’in makyajlı, tepeden tâlimatlı, baskı altındaki rakamlarıyla yüzde 83’lere çıktı, akademisyenlere göre en az yüzde 186’ları aşmakla sekiz kat katlandı. Enerji ve gıdada yüzde 300’leri, 400’leri bulmuş. Türkiye enflasyonda Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıraya yükselmiş.

Merkez Bankası’nca Ocak’ta yüzde 23, Nisan’da 42 ve Haziran’da 65 olarak “güncellenen” “2022 enflasyon hedefleri”nin tutturulamaması; vaziyeti ele veriyor.

TL yüzde 30 değer kaybedip bizzat Hazine ve Maliye Bakanı’nın itirafıyla tarihinin en dip noktasına düşerken, 1.5 liradan alınan dolar önce 7 lirayı bulmuş; “tek kişilik ucûbe sistem”de 18 liranın üstüne çıkmış.

TAMAMEN LÂF-U GÜZÂF…

Gelinen noktada doları 7 lirada tutmak için harcanan 128 milyar doların kimlere peşkeş çekildiği, Türkiye’nin stratejik kurumlarının satılmasıyla özelleştirmeden elde edilen 120 milyar doların nereye gittiği soruluyor.

Keza bankaların Merkez Bankası’ndan aldıkları paranın faizi yüzde 12’ye indirilmiş, lâkin vatandaşlara yüzde 30’lara varan faizlerle kredi veriliyor. Yani faizler de kat kat artmış.

Millete karşı “nass” söylemli “faiz karşıtlığı” açıklamaların tersine faizler patlamış; ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut finansmanı faizleri yüzde 26’dan yüzde 30’a çıkmış. “Faiz lobisi”, bankalar kat kat kazanmış.

Özetle, “yeni yüzyıl vizyonu”nda yirmi yılın sonunda yine hayal satılıyor. Kamuoyu oyalanıyor, medyatik dezenformasyonlarla, manipülasyonlarla tam bir hipnoz siyaseti yürütülüyor.

Yani “yeni yüzyıl hikâyesi” kalkınmada da tamamen lâf-ü güzâf…