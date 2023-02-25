TESBİT

Depremde ciddi bir koordinasyonsuzluk ve plânsızlıkla ilk iki günde arama-kurtarma ekiplerinin müdahale edemediği, çoğu yerlere iki-üç gün boyunca ekmek, yiyecek-içecek ulaştırılamadığı ortada.

Hâlâ birçok yerde, ciddi organizasyonsuzlukla battaniye, çadır ve benzeri barınma ihtiyaçları ulaştırılmış değil. Özellikle evlerin büyük bir kısmının yıkıldığı köylerde başta çadır ve konteynır, battaniye ısıtma cihazı, prototip tuvalet, duş ve benzeri barınma ve korunma noksanlığı devam ediyor.

O denli ki bir ilçe belediye başkanı, 6 Şubat’tan bu yana başta 6.4 ve 5.8’lik depremler olmak üzere 41’i 5 şiddetinin üzerinde bazıları üç dakika arayla 7 bini aşan artçılarla sarsılan bölgede çadır ihtiyacı olduğundan yakınıyor. Bir diğeri, “Durum fâcia, insanların canhıraş feryatları var, âcil çadır istiyoruz” çağrısını tekrarlıyor; “isterse beni Silivri’ye göndersinler!” tepkisini gösteriyor.

Depremin on sekizinci gününde hâlâ ciddi çadır ve konteynır eksikliğinin sürdüğü vartada “iktidara iliştirilmiş medya”da “her şey normale dönmüş” asparagası pompalanıyor; müthiş bir dezenformasyonla “güllük-gülistanlık” propagandasıyla algı operasyonu yapılıyor. İktidar mahfilleri, hiçbir tedbirini alamadıkları, yeterince yardımların ulaştırılamadıkları depremi “asrın felâketi” diye karartmaya çalışıyor; âcil yardımdaki “asrın başarısızlığı”nı örtbas etmeye yelteniyor.

Yani iktidardakilere göre “kaos olmamış”mış! İnsanların günlerce enkaz altında çığlık çığlığa kurtarmayı beklemesi; yüz binlerin, milyonların açıkta kalıp arabalarında dahi ısınmak için akaryakıt bulamaması, seyyar mutfaklarla sahra hastanelerinin kurulamaması, kaotik ortamda vatandaşların enkazın başında çâresiz kalmaları “kaos değil”miş…

VAZİYET

“Dört-belki beş katı...”

Âfette bir diğer felâket, yüzde 30’u ağır hasarlı; yüzde 20’si ancak az hasarlı ve sağlam kalmışken, özellikle üç ilde yıkılan yüzde 50’yi aşan binaların ancak yüzde 20’sinde çalışmanın yapılması.

En az 90 bin ile 140 bin binanın yıkıldığı kaydedilirken, on binlerce binanın enkazının ancak beşte birinde arama-kurtarma çalışmalarının yapılması. Günlerce kurtarmayı bekleyen insanların eksi 18 dereceye varan soğukta enkaz altında can verdiği vahamette, üzerinden iki haftadan fazla süre geçtiği halde hâlâ depremde vefat eden vatandaşların sayısının açıklanmayıp âdeta üstünün örtülmesi.

Bu bakımdan, deprem bölgesindeki bir koordinatör valinin “geç geldik” diye depremzede vatandaşlardan özür dilerken, “Durum, gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan dört-belki beş kat daha kötü” ifadelerinin vefatlar için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Belli ki aynen Covid 19 salgınındaki gibi şimdi de depremde vefatlar gizleniyor…

İBRET

“Kimse yok mu?”

Zaman zaman Marmara-Düzce depremlerinde yaşananlarla Güney-Doğu depremindeki organizasyonluk ve eksiklikler kıyaslanıyor.

Çarpıcı bir kıyaslama şu ki, yirmi dört yıl önceki depremde insanlar enkaz altındakilere “sesimi duyan var mı?” diye seslenirken içeriden “ses” beklenirdi. Son depremde ise çöken binaların altındaki depremzedeler günlerce çığlık çığlığa “sesimizi duyan var mı?” diye sordular ve bekledi; ve ne yazık ki birçoğuna “kimse” ulaşamadı…

Önceki depremlerde dışarıdan içeriye “kimse yok mu?” diye seslenilirken, bu depremde içeriden dışarıya “kimse yok mu?” diye seslenildi; lâkin insanlar tam bir çâresizlikle göçüklerin yanından vicdanları sızlayarak geçtiler.

İbret verici…

SÖZÜN ÖZÜ

“O zâlim eşhâsın harekâtına taraftarlıkla…”

“Umumî musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın (insanların) o zâlim eşhâsın (şahısların) harekâtına fiilen veya iltizâmen (taraftar olarak) veya iltihâken (katılarak) taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye (umûmî musibete) sebebiyet verir.”

Bediüzzaman, Sözler, 158