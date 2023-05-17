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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karambola gelmemesi için…

Cevher İLHAN
17 Mayıs 2023, Çarşamba
Seçime doğru bir dizi provokasyonun ardından iktidar mihraklarınca sürekli “Erdoğan’ın kaybetmesi halinde halkı karşı karşıya getiren provokatif saldırılarla tahrikler” pompalandı.

O denli ki İçişleri Bakanı’nın “TSK’nin zırhlı araçları hazır olsun” tâlimatını verdiği ve bir seçim mağlubiyetinin asla kabul edilemeyeceği şâyiasıyla seçim korkusu yaydırıldı.

Özellikle iktidar mahfillerince seçim sürecinde bir yığın yalanla “Millet İttifakı’nın terör örgütünü desteklediği” iftiralı propagandası yapıldı. Hatta Erdoğan, bir terörist elebaşını Kılıçdaroğlu ile birlikte montajlayan uydurma videoyu miting meydanlarında gösterdi.

Her ne kadar kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir gün sonra muhalefetin kazanma ihtimaline karşı “milletimiz farklı bir karar verirse demokrasinin gereğini yaparız” dese de Erdoğan’ın seçimden iki gün önce sosyal medyadan “gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” tweeti, iktidardakilerin ülkeyi kargaşa ve kaosa götürme, toplumu kutuplaştırma ile iç çatışmaya sürükleme pahasına her şeyi yapacağı tahriki tetiklendi…  

“YOĞUN YILDIRMA VE MANİPÜLE ETME”

Bu arada “iktidar koltuğunda kalma” uğruna yine AA ile YSK üzerinden “seçimlere müdahale” edildi. 

Öncelikle AA peşinen Erdoğan’ı yüzde 59’da lansesiyle başlayıp yüzde 50’de tutarken, YSK’nin saatlerce süren veri akışından sonra yüzde 48-49 oyunun olduğunu bildirdiği Kılıçdaroğlu’nu “yüzde 43-44’e düşürmesi”, yüzde 43-44’ta gösterdiği Erdoğan’ı “48-49’a çıkarması” dikkati çekti.

Bu bakımdan, önce gelen sonuçlar üzerine “balkon konuşması”ndan vazgeçtiği, ancak YSK’nin kendisiyle Kılıçdaroğlu arasında rakamları tersine çevirmesiyle Ankara’ya dönüp partisinin balkonunda “sonuçları beklerken ‘geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım’ dedik” diye “balkon konuşması” yapması seçim kumpasının bir diğer parçası oldu.

Matbu itiraz dilekçeleri ile ‘Millet İttifakı’ adayı Kılıçdaroğlu’nun oyunun yüksek olduğu yerlerde on binlerce sandığa itirazların, sokaklarda kışkırtıcı konvoyların, seçim kutlamalarının algı için yapıldığını belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tesbitiyle “Sandıklarda ‘kazandık’ mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak için İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına sebep olan yoğun yavaşlatma, yıldırma ve manipüle etme maksadıyla algı yönetimi oyunu işledi…”

Neticede, tarafsız olması gereken devlet ajansı ile seçimleri âdil olarak yapmakla yükümlü kurumu üzerinden bir defa daha seçimleri manipüle etme oyunları oynandı.

Bu yüzden seçim kampanyasında olduğu gibi sandık hilelerine, oy sayımında müthiş dezenformasyonlara ve yürütülen psikolojik harekâta dair bir dizi soru soruluyor… 

Bütün bu soruların cevabının bulunup, sekiz buçuk milyon oyun kullanılmadığı, bir milyon oyun geçersiz sayıldığı seçimin ikinci turunun da karambola getirilmemesi, kumpasların ve algı oyunlarının işlememesi, şeffaf, âdil ve demokratik seçimle doğru sonuçların alınması için “Millet İttifakı” âcilen ciddi tedbirleri almalı.

Ve otoriterliğe karşı demokratik dirençle yeni stratejileri geliştirip millete deklâre etmeli…

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