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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

“Karantina” garabetleri…

Cevher İLHAN
21 Nisan 2020, Salı
Koronavirüs salgınına karşı baştan beri karantina çelişkileri ve garabetleri sergileniyor.

Öncelikle bir yandan “evde kal!” denilirken, “genelge” ile yüz binlerce küçük esnafın dükkanı kepenk indirmek zorunda kalırken, diğer yandan fabrikaların, büyük işyerlerinin istisna edilip çalış(tırıl)masıyla milyonların yine evden çıkmak durumunda kalması çelişkilerin başında geliyor.

Parça parça “sokağa çıkma yasağı”yla her hafta sonu öncesi ve sonrası çarşı-pazarda araç ve insan trafiğiyle kalabalıkların oluşması; hafta içi evden çıkarak, yüzlerce kişinin çalıştığı fabrikalarda, büyük işyerlerinde, sokakta kalabalıklara karışıp aldıkları virüsleri evde kalan “riskli gruplar” olarak belirtilenlere özellikle evden çıkmayan yaşlılara bulaştırmaları da bir diğer tenâkuz.

ÇELİŞKİLİ “ÖNLEMLER”

Oysa doktorların tesbitleriyle, netice alınması için, sözkonusu virüsün kuluçka süresi olan on bir - on dört gün boyunca -sağlık, temizlik, gıda, nakliyat - tedârik, haberleşme sektörleri dışında- bütün alanlarda iki haftalık topyekûn kapsamlı gerçek ve doğru dürüst bir karantinanın olması gerekiyor ve bütün dünyada bu tür kapsamlı karantina tarzı uygulanıyor. Aralıklarla getirilen karantina bir işe yaramıyor; dahası bulaşma riskini daha da arttırıyor. 

Konunun uzmanları, taksit taksit sokağa çıkma yasaklarının karantinayı sağlamadığını, sokakta, metroda, büyük alış veriş merkezlerinde kalabalıklara karışanların virüsü evdekilere taşıdığını kaydediyorlar. Sonra bütün uyarılara rağmen salgınla mücadelede başarılı ülkelere benzer niçin “pandemi hastaneleri” ile diğer hastalara bakan hastaneler ayırt edilmeyip, koronavirüs hastaları da -çoğu yerde- aynı hastanelere yatırılıyor? 

Keza bir taraftan “artış hızının durduğu, durumun stabilleştiği”nden bahsedilirken, diğer taraftan virüsün yayılma hızının hâlâ on gün içinde pik yapacağı”nın söylenmesinde de açık bir tezat var.

Madem “inişte” neden bu süreçte salgının önünü tamamen kesmek ve tedavide iyileşen hasta sayısını hızla arttırmak için bütün dünyada olduğu gibi âcilen sahra hastaneleri kurulmuyor? 

Bir başka çelişki, daha önce “mümkün olduğu kadar hastaneye uğramayın” diyen Sağlık Bakanı’nın bu kez “hastanelere gidin!” demesi. Bu çağrının neye göre yapıldığı bilinmemesi. Ve bu arada Türkiye’de rakamların bütün dünyadan farklı çıkmasının nereden kaynaklandığı belirtilmemesi. 

TAM BİR ALGI OPERASYONUYLA…

Aslında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünün, “Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz. Ama tabii kural herkes için geçerli. Devlet başkanından memuruna, polisinden evinde oturan insanına. Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda” diye konuşup, Cumhurbaşkanı’nın “üretimin durmaması gerek” gerekçesinde dile getirdiği gibi, iki haftalık sokağa çıkma yasağıyla sonuç alıcı kapsamlı ve etkili bir karantinaya dair “Bunun toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde olurdu” ifadesi, bütün bu çelişkili garabetlerin temel sâikini deşifre ediyor. (gazeteler, 17.4.20) Ve siyasi iktidarın Hazineyi tüketip, iki haftalık bir karantinanın ekonomiye mâliyetini taşıyamayacağının ikrarı oluyor.  

Görünen o ki ortadaki fecaatin üstünün örtülmesi siyasi hesâpları uğruna gerçekler saklanıp doğrular tersyüz edilerek tam bir algı operasyonu yürütülüyor. “Tedbirler”e dair en ufak bir eleştiride bulunanlar suçlanırken, herkesin hiçbir eksiği görmeyip sürekli siyasi iktidarı övmesi “bekleniyor.”

Ve belediyelerin kanuna göre “bağış kampanyaları” engellenip toplanan bağışlar bloke edilip el konulurken, ekmek dağıtmaları bile “yasaklanırken”, bütün medya “iktidara ilişik medya”daki gibi 

iktidardakilere medhiyeler dizilmesi, peşinen “başarı” olarak lanse edilmesi isteniyor. 

Garabet içinde garabet…

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