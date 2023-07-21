Kaybettiren “çarklı dış politika”

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini Cumhurbaşkanı, baştan beri defalarca “başta olduğum sürece NATO’ya giremezler, veto ederiz!” çıkışlarıyla halka deklâre etmişti.

Ancak çok geçmeden, belirli bir teminat vermeyen Finlandiya’nın üyeliği onaylanırken, seçimden sonra “terörle mücadelede net ve kararlı adımlar atana kadar onaylamayız!” restini çektiği, Bahçeli’nin “PKK’nın Avrupa’daki mağarası, Kandil ne ise odur” dediği İsveç’ten de açık bir taahhüd alınmadan “İsveç’in önünü açtık” çarkı sergilendi.

Çarpık olan, seçim öncesi “millet ittifakı gelirse Kılıçdaroğlu İsveç’i NATO’ya alacak!” asparagasıyla “Batı’ya yaranmak”la itham eden ve Cumhurbaşkanı’nın halka karşı “kesinlikle almayacağız!” restine medhiyeler dizen “yandaş medya”nın tam bir ikiyüzlülükle Erdoğan’ı “zirvenin kahramanı!” ilânla “İsveç çarkı”nı “başarı” diye propaganda etmesi.

Bir diğer çarpıtma, NATO mahfillerine farklı, halka farklı konuşulup, İsveç’in NATO’ya alınması sorumluluğunu Meclis’in üstüne atan basit taktiklere başvurulması…

YAMAN ÇELİŞKİLİ “U DÖNÜŞLERİ”YLE…

Oysa herkes biliyor ki “otoriter rejim”de Parlamento, partili Cumhurbaşkanı’nın vesâyetli tâlimatı altında. Tek imzalı KHK’lar gibi tasarı-teklifler de Saray’dan Meclis’e dayatılıyor.

Bu “u dönüşleri”, Filistin’de zulüm ve saldırılarını sürdüren ve “haydut, işgalci terör devleti!” dediği İsrail’e “one minute” restini “moderatöreydi” diye değiştiren, geniş kapsamlı ekonomik-ticari, askeri, savunma sanayii “stratejik işbirliği”ni kat kat ilerletip ro-ro seferlerini başlatan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile OECD’ye alma kıyağını çeken, İsrail askerlerinin Gazze’ye insanî yardım taşıyan Türk Bayraklı “Mavi Marmara” yardım gemisine kanlı baskınıyla on vatandaşımızı katli davasından vazgeçen vahim çarkları hatırlatıyor.

Bir yandan Batılı dolar baronlarından, faiz lobisinden borç para ararken, diğer yandan “15 Temmuz’un finansörü”, “şerefsizler!”, “zâlimlerin piyonu” dedikleri Körfez krallıklarına, “kesinlikle verilmeyecek” dediği “Kaşıkçı cinâyeti dosyası”nı katillerine vermekle ekonomik çöküşe “borç para bulma” hesaplı övgü dolu “jestli dönüşler”i mevzubahis ediyor.

TEHDİT VE ŞANTAJLARA GELİNEREK

Trump’ın “ekonominizi mahvederim!” tehdit tweetleriyle “akıllı ol, aptal olma!” tahkirli “mektubu” üzerine Cumhurbaşkanı’nın evvelce “Bu makamda olduğum müddetçe o teröristi alamazsın!” diye meydan okuduğu, casusluktan 35 yıl hapisle yargılanan Rahip Brunson’un apar topar cezaevinden çıkarılıp aynı gün Amerika’ya uçurulması; “gazeteci değil terörist, asla iâde edilmeyecek!” restini çektiği Alman vatandaşı Deniz Yücel’in Merkel’in telefonuyla alelâcele tahliye edilip birkaç saat içinde Almanya’ya iâdesi dönüşünü tartıştırıyor…

Ve bu durum, ABD’nin “CAATSA” ile dayattığı “ağır ekonomik yaptırımları”yla bu ülkedeki on milyarlarca dolarlık “Halk Bank”-“Zarrab” davalarını ve “Cumhurbaşkanı ile âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajını gündeme getiriyor.

Keza “teröristlerin cirit attığı terör odağı ülke” dediği İsveç için Biden’in telefonuyla çark edildiği, bir Batılı haber ajansında ABD ve İsveç’teki yolsuzlukla mücadele savcılarının tesbitiyle, bir Amerikan şirketinin ortağı İsveç firmasının “Türkiye pazarı”na girmek için Saray’a ulaşmada “kilit isim” gördüğü “bir yakını”nın adının geçtiği “yolsuzluk dosyaları”nın Cumhurbaşkanı’nın önüne konulmasıyla “tek kişilik hükûmet”in “İsveç vetosu”dan caydığı belirtiliyor.

Sonuçta, tehdit ve şantajlara gelen “dış politika” çarkları hep Türkiye’ye kaybettiriyor.