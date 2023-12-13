“Kentsel rant yasası”

“Tek kişilik rejim”in Meclis’e dayattığı “Saray bütçesi”yle açığa çıkan ekonomik çöküşte, yoğun gündemin karambolundaki emrivakilerden biri de “kentsel dönüşüm yasası.”

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” perdesinde dayatılıp 9 Kasım 2023’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve “âfet yasası” olarak iştihar bulan işgüzârlığın tam bir “rant yasası” olduğu ortada.

Kamuoyundan, meslekî kuruluşlardan gelen bütün çağrılar, muhalefetin bütün ikaz ve önerileri reddedilerek apar topar geçirilen “yasa”da hedefin deprem âfetine karşı “tedbirler” almak yerine yine “âfet üzerinden rant” olduğu her haliyle sırıtıyor.

Zira öncelikle depremde yıkılan binaların değil, sağlam binaların da “kentsel dönüşüm”e dahil edilmesi, sadece deprem bölgelerinin değil, bütün şehirlerin, topyekûn ülkenin “rezerv yapı alanı” kapsamına alınması, maksadın yine “rant temini” olduğunu ele veriyor.

DEPREM ÜZERİNDEN TALÂN…

“Tek kişilik hükûmet”te “sekreterya” durumuna düşürülen Bakanlık üzerinden tıpkı “kupon araziler” gibi konu bütünüyle Saray’ın uhdesine veriliyor. Hukuksuzluk ve demokrasi dışılık “maskelenerek” resmen oldubittiye getiriliyor. Yerel yönetimler, belediyeler devre dışı bırakılıp bütün sözkonusu “rezerv alanlar” üzerinde tasarruf yetkisi, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı paravanında bütünüyle “merkezileştiriliyor.”

Keza “kanunda yeni yerleşim alanı olarak kullanılması” amaçlı “rezerv yapı alanı” tanımının değiştirilmesiyle “kentsel dönüşüm” dayatması için hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıp, bir bina veya sitedeki mal sahiplerinin salt çoğunluğunun yeterli görülmesi ve “riskli” gösterilen yapıların yıktırılması için mülk sahiplerine tek seferde yargı süreci dahil 90 günden fazla süre verilmemesiyle, vatandaşların ev ve arazileri hakkındaki çok önemli kararlara katılım ve itiraz hakkı yok ediliyor.

Buna göre, üzerinde yerleşim olan herhangi bir yer rezerv alan seçilip ikamet eden vatandaşlar evinden sürülebilecek. Şehirlerin değerli alanları yıkılıp yeniden “inşaat rantı” oluşturulacak. Az masraflı onarımlarla güçlendirilecek binaların yanısıra şehir merkezleri, tarihî mekânlar, parklar, bahçeler, araziler de yeniden “rezerv yapı alanı” ilân edilip “totaliter rejim”in güdümüne sokulacak. Özetle deprem üzerinden talan yapılacak.

MASKELİ “RANTSAL DÖNÜŞÜM!”

Özetle, hukukçuların tesbitiyle “yeni rant yasası” ile vatandaşların Anayasa ve yasaların teminatı altındaki tapularının gasbıyla mülkiyet hakkı yok ediliyor. Binanın yeniden yapılması, müteahhide verilmesi, sözleşmesi ve yıkımı hak sahiplerinden, tapu sahibinin elinden alınıyor.

“İskân politikası, “otoriter yönetim”in keyfine bırakılıyor. Miras hukuku ve medeni kanun gasbediliyor. Türetilen “rezev yapı alanları”nda deprem ve sel gibi afetlere karşı yapıları tahkim etme ve yenileme yerine, yine yeni rant alanları oluşturuluyor. Çevreyi tahriple yeni AVM’lerin, rezidansların, heyûla gökdelenlerin dikildiği “toplu konutlar”ın yandaş şirketlere, müteahhitler”e kıyak çekilmesi -güya- “yasallaştırılıyor.”

Sonuçta, “depreme karşı tedbir” makyajlı “yasa”nın kanunun öngördüğü “şehir plânlamacılığı” ya da iktidardakilerin ileri sürüldüğü gibi “depreme hazırlık maksatlı ‘kentsel dönüşüm” değil, maskeli “rantsal dönüşüm” olduğu her haliyle sırıtıyor.