Kızılay skandalları

TESBİT

Günlerdir yöneticilerince de teyid edilen Kızılay’ın tam de deprem bölgesinde felâketzedelerin yokluğundan şikâyet ettikleri çadır, konteynır ve gıda malzemesi sattığından bahsediliyor.

Skandal, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in açıklamasıyla ortaya çıktı.

Bu durumda, öncelikle çadır ve konteynır yetmiyorsa ve stokları önceden tükenmişse Kızılay’ın ya da AFAD’ın neden üzerinden haftalar geçtiği halde hâlâ çadır temin edemediği sorusu soruluyor.

Keza “şirketleştirildiği” ve bünyesinde on bir şirketin kurulduğu Kızılay bünyesinde “Kızılay Yatırım Holding, Kızılay Portföy Yönetimi, Kızılay Sağlık, Kızılay Kültür ve Sanat, Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Sistem Yapı anonim şirketleri”nin kurulduğu yöneticilerince de teyid edilen “Kızılay skandalı”nın bir diğer yönünün ifşası oluyor.

Ancak asıl skandal, hakkında İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu ve maaş aldığı iddiaları Meclis gündemine taşınan Kızılay Başkanı’nın evvela sosyal medyadan “belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti etmekle yükümlü olduğunu ve kamu ile uluslararası kuruluşların taleplerini ürettiğini, satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktardığı” paylaşımıyla satışı kabul edip olumlaması; peşinden de verilen tepkiler üzerine, “Arkadaşlarımız insiyatif almışlar. Bana sorsalardı, CEO’larına sorsalardı kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu, AHBAP böyle bir yardımda bulunmak istiyor tamam çok güzel ama bunun nakliyesine destek versin, çadırları sevk etsinler sonra bakarız derdim ben. Eleştirdim arkadaşları, refleksleri yanlış olmuş” çarkıyla açığa çıkıyor.

İTİRAF

“Birkaç gün”de kaç kişi vefat etti?

Mâlum Cumhurbaşkanı depremin ikinci haftasının sonunda Adıyaman’da “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum” demiş.

Bununla en üst düzeyde Cumhurbaşkanı “ilk birkaç gün depreme arama-kurtarma âcil müdahalesinden gıda-çadır, korunma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmadığını kabulle savunmaya geçerek açıkça itiraf ediyor. Oysa deprem gibi âfetlerde ne olursa “birkaç günde” oluyor. Son depremde de insanlar o birkaç günde “kurtarın!” diye enkazın altından dışarıdakilere seslendikleri, “imdat!” çığlıklarını ata ata çoğu soğukta vefat ettikleri belirtiliyor.

Özetle bu ikrar, öncelikle “Hani her yerde yetişilmişti?”, “Hani daha ilk günde yeterince müdahale edilmişti?” sorularının haklılığını bir defa daha ortaya koyarken, yine “bir nevi “birkaç gün” diye meseleyi hafife alıp geçiştirme ve unutturma taktiğini güdüyor. Zira sadece Adıyaman’da değil, büyük yıkıma uğrayan diğer il, ilçe ve köylerde günlerce enkaza müdahale edilmediği ortada.

VAZİYET

“Kefâret!..”

Cumhurbaşkanı’nın deprem bölgesinde çocuklara ve bazı yaşlılara para dağıtması bir siyasi iktidarın her türlü yanlışını teville kendilerini âdeta mecbur bilen bazı “ilâhiyaçılar”ca “kefâret” olarak tevil edilmesi çarpıklığı sergilendi.

Bilindiği gibi kefâret, bir günâhın veya bir suçun işlenmesi karşısında ödenen mali ve bedeni bedel. Oruç kefareti, yemin kefâreti gibi. Ya da hukukta bağışlamanın karşılığında ödenen mali kefaret” gibi.

Bu vaziyette, Cumhurbaşkanı’nca 200’er lira dağıtıldığına göre bir insanın canının kafâreti 200 lira mı?” sorusu bir başka skandal oluyor…