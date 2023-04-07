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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Komplolar boşa çıkıyor

Cevher İLHAN
07 Nisan 2023, Cuma
Önümüzdeki seçimin aday ve parti seçiminden ziyade bir “sistem seçimi” olması, demokratik muhalefetin “millet ittifakı” ekseninde oluşan demokratik irâde birliğini daha da önemli kılıyor.

Bu açıdan bu seçimin Cumhuriyetin ikinci yüzyılında “tek kişilik ucûbe sistem”in sürmesi mi, yoksa demokratik sistemde dönüş mü oylaması olduğu belirtiliyor.

Ve “altı partinin işbirliği”yle deklare edilen “güçlendirilmiş parlamenter sistem”i esas alan “Anayasa değişikliği önerisi” ve “ortak politikalar mutabakat metni” üzerinden “demokratik parlamenter sistem”i inşasının fevkalâde önemli olduğu belirtiliyor…

Bunun içindir ki bir yandan “cumhur ittifakı”nı eleştirse de diğer yandan “yandaş medya”nın da desteğiyle neticede “muhalefete kaybettirme” kastı açığa çıkan siyasi tertip ve kumpasların yeniden devreye sokulması dikkat çekici.

KAYBETTTİĞİ KESİN

Maksadın “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun, 17-18 partiyi bulan demokratik güç birliğinin desteğiyle yüzde 60’ları aşmasının önünün kesmek olduğu belli.

Zira her ne kadar başında “Demoklesin kılıcı” gibi “kapatma davası” sallandırılsa da en disiplinli ve blok halinde hareket eden partilerin başında gelen altı buçuk milyon oy almış Türkiye’nin üçüncü partisinin başka bir isim altında katılsa da seçimlerde aynı sonuçları alacağı tesbiti yapılıyor.

Bundandır ki “iktidar cephesi’nin, ‘cumhur ittifakı’nın kaybettiği artık kesin, hedef ‘millet ittifakı’nın, demokratik muhalefetin kazanmasını engellemek” yorumları yapılıyor.

Bu açıdan seçimi alamayacağı açıkça ortada olan İnce ve partisi için “döner-ekmek seçim kampanyası”yla yüzde 7 oy devşirmekle AKP hesâbına bir dizi partiye kaybettiren “Cem Uzan ve Genç Parti’si” benzetmeleri yapılıyor.

Ve 23 Haziran 2019 mahalli seçimlerinde “millet ittifakı” adayı İmamoğlu’nun yüzde 54’ten fazla oy almasına mukabil, 1994’te Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığını karşısındaki partilerin oylarının bölünüp parçalanmasıyla yüzde 25.19 ile almasını hatırlatıyor.

TERTİPLER BOŞUNA

Görünen o ki “altılı işbirliği”ni dağıtamayan, “millet ittifakı”nda çatlak meydana getiremeyen ve demokratik muhalefetin engelleyemeyen “iktidar cephesi”, bütün ümidini yine basit siyasi komplolara bağlamış.

Ancak “Cumhurbaşkanı ortak adaylığı”nda olduğu gibi “millet ittifakı”nın geniş bir mutabakat ve seçim işbirliğiyle Meclis’te de üstünlüğü temin edeceği, “tek kişilik ucûbe otoriter rejim”e karşı “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem”i esas alan muhalefetle Anayasa değişikliğini yapacak nitelikli çoğunluğu sağlayacağı belirtiliyor.

Hâsılı, “millet ittifakı”nın  demokrasiyi esas alan birliği ve bütünlüğü karşısında, bütün çarpıtmalar, saptırmalar, tehdit, şantaj ve iftiralı siyaset komploları boşa çıkıyor.

Millet irâdesine karşı artık uyduruk “seçim tertipleri” kâr etmiyor...

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