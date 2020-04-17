“Koronavirüs torba”sında “ekonomik önlemler”

En son gece yarısı apar topar çıkarılan “infaz yasası”nda olduğu gibi koronavirüs salgınına dair “torba yasa”ya konulan “ekonomik önlemler paketi”nde de siyasi sâiklerle emr-i vakiler yapıldı.

“İnfaz yasası”nda muhalefet partilerinden gelen 100’den fazla önergenin bir tekini dahi nazara almayan “iktidar cephesi”, on beş maddelik “son torba”da da kamuoyundan ve muhalefetten gelen hiçbir öneriyi kabul etmedi.

Zira tesbitlere göre, yüz binlerce işyerinin kapanmasıyla sanayinin durduğu, bazı sektörler hâriç piyasaların kapandığı, ekonominin daraldığı, üretimin düştüğü vetirede salgın öncesi yüzde 14 olan işsizlik yüzde 20’lere çıkmış, yüzde 30’lara tırmanıyor.

Hesaplamalara göre, kapatılan işyeri sayısı 144 bin 690’ı aşmış. Bu tesbitle, berber ve benzeri işyerlerinde 504 bin, alışveriş merkezlerinde 500 bin, kahvehanelerde işletmeci ve garson olarak istihdam edilen 259 bin, okul - üniversite ve yurt kantini çalışanı olarak 150 bin, okul servis araçlarında çalışan şoför ve görevlisi 360 bin, faaliyetleri sınırlandırılan, kapatılan restoran ve kafelerde 1 milyon 900 bin, motorlu kurye çalışanlarından 500 bin kişi işsiz kalmış.

Buna gündelik olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon insan ile sokakların boşalması nedeniyle sokaklarda çeşitli gıda ürünleri satan 1 milyon sokak satıcısı da eklediğinde salgınla geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılan, işyeri kapanan ve işlerini kaybeden işsizlerin sayısı 5 milyon 190 bini buluyor. Kısacası, daha önce 11 milyonu aşan işsizler ordusuna yeni milyonlar katılıyor…

“İZİNLİ İŞÇİ”YE 1177 LİRA ÜCRET!

Düşülen vartada en az 270 bin işyerinin hükûmetin genelgeleri gereği kapatıldığı belirtiliyor. Kapatılan işyerleri 400 bini aşmış; TÜİK’in rakamlarına göre “çalışıyor” görünenlerin üçte ikisi aslında çalışamıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın -daha 3 Nisan’da- yüzde 40’tan fazlası imalat, konaklama, yiyecek-içecek, turizm, perakende ve toptan ticaret sektörlerinde 70 bin firmanın bir milyonu aşkın çalışanı için ‘kısa çalışma ödeneği’ne başvurduğu açıklaması bunun ifâdesi.

Bütün dünyada çalışanlar “ücretli izinli” sayılırken, Türkiye’de “torba”dan çıkanların başında üç ay boyunca işten çıkarmaların yasaklanıp 131 milyar liranın biriktiği işsizlik fonu”ndan “kısa çalışma ödeneği” olarak her bir işçiye aylık 1177 liranın verilmesi “önlemi” geliyor.

Ekonomistler, en az 2 bin 336 lira “işsizlik fonu”nun verilmesi yerine sırf “işsizlik rakamları”nı düşük göstermek için “ücretsiz işten çıkarma”nın yasaklanması paravanında işsiz kaldıkları sürede günlük 39 lira 24 kuruş “sefâlet ücreti”ne mahkûm edildiğini bildiriyorlar.

Bu arada Türkiye’de “ücretli izin” adı altında asgari ücretin, hatta “açlık sınırı”nın çok altındaki düşük ücretle vaziyetin kotarılmaya çalışılmasına mukabil hak arama faaliyetleri üç ay askıya alınıyor.

YİNE DAĞ FARE DOĞURDU…

Bütün dünyada bu süreçte işini kaybedenlere ücretleinin en az yüzde 70’i ödenirken, mesela Türkiye ile aynı durumda olan Almanya’da bir başvuru ile beş işçiye kadar çalıştıran işyerlerine 9 bin, on işçiye kadar çalıştıranlara 15 bin avro verilirken; Cumhurbaşkanı’nın daha evvel duyurduğu gibi işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkârların devlet bankalarına olan kredi borçlarının üç ay ertelenmesiyle yetiniliyor.

“Torba”dan çıkan bir başka çarpıklık, çoğu belediyenin zaten önceden açıkladığı su faturalarının üç aylık tahsili faizsiz olarak üç ay ötelenirken, hükûmetin uhdesindeki elektrik ve doğalgaz faturalarına dair hiçbir “önlem” yok.

Afrika’daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti bile iki ay süreyle elektrik ve suyu bedava yaparken, EPDK’nin “üç ay boyunca sayaçların okunmayacağı “müjdesi”yle en fazla tüketimin olduğu kış aylarını da kapsayan geçmiş dönemlerin ortalaması üzerinden dağıtım şirketlerince kesilip gönderilen faturaların önceki aylardan daha fazla geldiği görülüyor.

Özetle, “koronavirüsle mücadele” kapsamında muhalefetin Meclis’te bir komisyon kurulması taleplerini reddeden, esnaf teşkilâtlarından, sendikalardan yapılan çağrılara kulak tıkayan iktidarın tavrı “taksit taksit ekonomik önlemler”e dair “torba yasa”da da yine dağ fare doğurdu.

Yazık değil mi?