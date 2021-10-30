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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?

Cevher İLHAN
30 Ekim 2021, Cumartesi
GÜNDEM

Bütün dünyanın gözü önünde “on ülke büyükelçisinin ‘istenmeye kişi’ ilânı tâlimatını verdim!” fevri çıkışıyla Cumhurbaşkanı’nın ateşlediği “büyükelçiler krizi”nin perde arkası tartışılıyor.

Öncelikle bazı AB ülkelerinin de içinde olduğu on ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesi skandalının krizi vahim boyutlara tırmandıracağı belirtildi.

Kulislerde, Cumhurbaşkanı’nın son Afrika turundaki açıklaması sırasında Güney Kore’de olan ve günlerce suskun kalan Dışişleri Bakanı’nın “şok” olduğu, ardından ilgili ülkelerle kurduğu temasların sonunda Cumhurbaşkanı’na “eğer bu büyükelçiler sınır dışı edilecekse kendisinin bu koltukta kalmasının artık gereğinin kalmadığını” iletip kabinede durumu görüşmeyi rica ettiği söyleniyor. 

Her ne kadar Cumhurbaşkanı “Her halde Biden nezâket gösterisinde bulundu ve zaten ilk açıklama Amerika’dan açıklama gelince diğer dokuz tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu” diye basite indirgese de ekonomik kriz fırtınasına mâruz Türkiye’nin derin bir felâkete sürükleneceği uyarıları yapıldı. 

Bundandır ki Dışişleri ve diplomatlar devreye girip Türkiye’yi fevkâlede zora “kriz”e canhıraş bir “ara formül” aradılar.

“Biz bildiğimizi okuruz, Konsey bildiğini mi okur; okusun. Onlar ne okuyor; dinleriz, görürüz” ifadesinin peşinden “AİHM’i de Konsey’i de dinleriz; dinledikten sonra da üzerimize düşeni, gereği neyse bunu yapacağız” diye her tarafa çekilebilecek sözlerle “kriz” “yapıcı muğlaklık”la yine sürüncemede bırakılmış.

Ancak Dışişleri Bakanı’yla hiçbir yetkilinin olmadığı Biden’le başbaşa gizli görüşmede olduğu gibi, kapalı kapılar arkasında hangi tâvizlerin verildiği ve Türkiye’nin ne tür “yaptırımlar”la karşı karşıya kalacağı bilinmiyor…

VAZİYET

 “İçişlerine müdahale” çarpıtması

Bir diğer husus, AB Konseyi Başkanı’nın hapiste Erdoğan’ı destek ziyaretine, AB mercilerinin desteğine “içişlerine müdahale” demeyen Cumhurbaşkanı ile “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın, elçilerin sosyal medya paylaşımına “içişlerine müdahale” çarpıtması oldu. 

Bu çarpıtmayla, Erdoğan’ın daha başbakan olmadan AB merkezlerini ve ABD’yi dolaşıp Türkiye’deki siyasî yasakları, kendisine yapılan hukuksuzluğu şikâyet edip yardım istemesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü için Ankara’ya baskı yapılması talebini iletmesi ve bir parti genel başkanı olarak Beyaz Saray’da Amerikan Başkanı tarafından kabul edilmesi âdeta unutuldu. 

Bu açıdan soruluyor; Türkiye’nin Anayasasında ve iç hukukunda teminat altına aldığı “AİHM kararlarını uygulama” vaadinin yerine getirilmesi “içişlerine karışmak”sa, o zaman Ankara’nın alenen Mısır’da Mursi’nin hakkının gasbedildiği eleştirisi, Libya’da birbiriyle savaşan gruplar arasında “ulusal mütâbakat hükûmeti”nin yanında yer alması da bu ülkelerin “içişlerine karışmak” olmaz mı?

Veya Çin’i, “Uygur Türklerine işkence, keyfi gözaltılar, şiddet uygulayarak dayattığı insan hakları ihlâllerine son vermeye, hukukun üstünlüğüne saygı duymaya çağırılması”na dair bildiriye Türkiye’nin 43 ülke ile imza atması bu ülkenin “içişlerine müdahale” anlamına gelmez mi? (Yalçın Doğan, (T24, 27.10.21)

Gerçekten, Ankara’nın “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalar” kapsamında taahhüd ettiği “AİHM kararlarına uyma” çağrısı nasıl oluyor da “içişlerine müdahale” oluyor?

Anlamak mümkün değil…

GARABET

“Geri adım atmadık!” lâfları

“Kriz”in çözülmediği, sadece bir süreliğine ertelendiği, sözkonusu ülkelerin peşpeşe “uyarılarının arkasında oldukları” açıklamalarıyla ortada. 

Çarpıcı olan, mevzubahis başkentlerin ısrarla “geri adım atmadık” duyurularına, dünya medyasında “Erdoğan krizden kaçtı, geri adım attı” manşetlerine karşı Cumhurbaşkanı’nın “Ben taarruzdayım, benim kitabımda geri vites yok!” diyerek hâlâ “geri adım atmadığı”nda diretmesi...

Ne var ki AKP iktidarında tepeden “yargıya gerekli tâlimatları verdik!” ikrarlarıyla birçok “geri adım” atıldı. Evvela Trump’ın “ekonominizi mahvederim!” tehdit tweetlerine, iâde edilmeyip kamuoyu önünde cevap verilmeyen “akıllı ol, aptal olma!” tahkirli “mektubu” üzerine, Cumhurbaşkanı’nın 5 Mart 2017’de “Bu fakir bu görevde olduğu müddetçe o teröristi alamazsın!” dediği casusluktan 35 yıl hapisle yargılanan Rahip Brunson’un adli kontrol ve yurtdışı yasağı konulmadan hapisten çıkarılıp aynı gün Amerika’ya uçmasının önünün açılmasıyla “geri adım” atıldı. 

Yine “Gazeteci değil terörist, bu makamda olduğum sürece asla iâde edilmeyecek!” restini çektiği Türk asıllı Alman vatandaşı Deniz Yücel’in, Merkel’in telefonuyla alelacele cezaevinden çıkarılıp birkaç saat içinde Almanya’ya iâdesiyle bir diğer “geri adım” atıldı.

Bu durumda millet nezdinde “geri adım atmadık” lâflarının hiçbir kıymeti harbiyesi kalmıyor…

TESBİT

“Cumhurbaşkanı’na geri adım attırma tuzağı…”

Hemen hemen her konuda “tek kişilik yönetim”e arka çıkan Perinçek’in “yandaş medya” ile “iktidara iliştirilmiş ‘merkez medya”nın aksine “büyükelçiler krizi”nde ABD’nin de aralarında bulunduğu on büyükelçinin açıklamasını “geri adım” olarak nitelendirmiyor. (gazeteler, 26.10.21)

“Biz Türkiye Cumhuriyeti’nden, Türk milletinden özür diliyoruz, bir daha Türkiye’nin iç işlerine karışmayacağız’ diye bir şey yok. Viyana Sözleşmesi’ne gönderme yapılmış ama Viyana Sözleşmesi’ni ihlâl ettiklerine dair bir ifade yok. Geri adım, ‘Türkiye’nin içişlerine karıştık, yanlış yaptık’ dediklerinde olur. Burada geri adım falân yok” tesbitini yapıyor. 

Devamında ise “Kendileri geri adım atmıyor lâkin Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a geri adım attırıyorlar. Geri adımın arkasında uçurum var, bu son karardan sonra geri dönülmeyecek bir tavra girmiştir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Geri dönülürse Erdoğan açısından da ABD’nin kaos planına karşı zayıf tavır almak anlamına gelecektir” hayıflanmasında bulunuyor. 

Özetle, “Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a geri adım attırma tuzağı var” diyor…

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