Kumpas açığa çıkıyor…

Hukuki olmayıp tepeden “tâlimat”la tamamen siyasi bir tertip olduğu her haliyle sırıtan “ahmak davası”nın politik arka plânı tartışılıyor.

Öncelikle savunma hakkının gasbıyla âdil yargılama sürecinin berhava edildiği emrivaki “ceza” dayatılmasına karşı başta “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin ortak demokratik tepki vermesiyle; -“cumhur ittifakı” dışındaki- Meclis içi ve dışı topyekûn muhalefetin kararlılığı karşısında “iktidar cephesi”nin daha ilk günde sendeleyip telâşlanmasıyla “komplo”nun ters teptiğinin ilk sinyalleri çakıldı.

İktidara iliştirilmiş meddah yorumcular”ın ilginç bir biçimde bir yandan “karar henüz kesinleşmiş değil, daha istinaf ve Yargıtay safhası var” demeleri, çarpıtmaları ve âdeta koro halinde “kumpas kurulduğu”ndan yakınmaları bundan.

İKTİDARIN TÜKENİŞİNİN İLÂNI…

Aslında bu panikli bocalayış, son İstanbul seçimlerinde aynı zarfa konulan üç pusuladan sadece “millet ittifakı” adayı İmamoğlu’nun kazandığı İBB Başkanı pusulasının “iptal”i garabetinde olduğu gibi, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “demokratik muhalefet işbirliği”ne karşı açık ara kaybedeceğini daha şimdiden gören siyasi iktidarın tükenişinin ilânı olmakta.

Davanın görüldüğü gün AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın sosyal medya paylaşımında “İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum” diye çağrıda bulunması daha baştan bunun ilk işâretlerini verdi.

Peşinden Cumhurbaşkanı ile iktidar partisi yöneticilerinin “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu değildir” açıklamalarının kamuoyunda hiçbir kıymeti olmazken, “Karar kesinleşmiş değil, kararın, iktidarın tâlimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir” çıkışları kararın bumerang gibi geri dönüp iktidarı vurduğunun ikrarı oldu.

Bu açıdan halkın irâdesine darbe vurulmaya kalkışıldığını belirten İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan’ın “güç zehirlenmesiyle devletin bütün gücünü eline geçirmiş bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çöküşü aslında bu karar” değerlendirmesi vaziyeti ortaya koyarken, Adalet eski Bakanı Kenan İpek’in cezanın ardından Twitterda “Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur…” Kızılderili atasözü” mesajını paylaşması oldukça çarpıcı.

“BEDELİNİ DEMOKRASİMİZ ÖDEYECEK”

Özetle, İmamoğlu’na “siyasi yasak” oldubittisinin “çok ağır ve kabul edilemez” olduğunu, siyasetin mahkemeler tarafından dizayn edilmesinden dolayı rahatsız olduğunu yazan Abdulkadir Selvi’nin “Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına da, getirilen siyasi yasağa da karşıyım. Doğru bulmadım. Siyasetin, mahkemelerin verdiği siyasi yasaklarla değil, seçim meydanlarında ve sandıkta şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum” diyerek “Bunun bedelini sadece İmamoğlu’nun değil demokrasimizin ödeyeceği ve Türkiye’nin milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyeceği” hayıflanması “iktidar cephesi”ndeki pişmanlıkla muallel kafa karışıklığını su yüzüne çıkarıyor. (Hürriyet, 15.12.22)

Bundandır ki “sözlerin tartışmasız Sayın Bakana karşı söylendiği belli” diyen önceki dava hâkimini görevden alan ve daha bir ay önce “ahmak’ lâfını YSK üyelerine değil Bakana söylenmiş” açıklamasının aksine hukukun temel kurallarının çiğneyen hâkimi sanki İmamoğlu atamış gibi “tuzağa düşürüldük!” diye ortalık velveleye veriliyor.

Kısacası, siyasi saptırmalar, manipülasyonlar, algı operasyonları artık kâr etmiyor; zira “tehditlerle, korkularla, hîlelerle efkâr-ı ammeyi (kamuoyunu) belli bir mecraya çevirme” kumpas ve komploları hep boşa çıkıyor…