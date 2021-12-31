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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

“Kumpas” ellerinde patlıyor…

Cevher İLHAN
31 Aralık 2021, Cuma
“Tek kişilik yönetim”in, manipülasyonlarla “millet ittifakı ve muhalefet belediyelerinde terörist isnadı” kamuoyunda mâkes bulmadı.

Savcılıklardan “iyi hal kağıdı” alarak adli sicil kayıtlarında sabıkalarının olmadığını belgeleyip belediyelerde işe girenleri “teröristlik”le suçlayıp muhalefeti kriminalize etmeyi hedefleyen son “yıpratma kampanyası” da tutmadı. 

Oysa yapılması gereken, “terör şüphesi” varsa aylarca seyretmeden derhal gereğini yapmak, durumu belediyelere bildirip soruşturma açılmasını sağlamaktı.

Ne var ki maksadın muhalefeti medyatik algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırıp etkisizleştirmek, iktidar partisinden hızla kayan seçmeni “kimlik siyaseti” üzerinden nefret dili, düşmanlaştırma, kamplaştırma, kutuplaştırmayla tutmak, dağılan seçmeni bloke etmek olduğu her haliyle sırıtıyor.

Vakıa şu ki daha baştan hukukçular, teftiş olmadan tesbit olmayacağını uyardılar. 

Cumhurbaşkanı’nın “terör örgütleriyle iltisaklı kırk beş bin kişiden bir kısmı” karartmasıyla ortaya hiçbir ispat koymadan insanların “teröristlik”le yaftalanmasının akıbetsizliğine dikkat çektiler.

ÇARKIN SİNYALLERİ ÇAKILIYOR…

Ancak iktidardakilerin ikazları dinlemeyip isnadlara bodoslama dalarak “insan yüzüne bakamayacaklar!” ithamlarıyla, 806 bin oy farkıyla seçilmiş belediye başkanının yerine kayyım atama saçmalığının millet nezdinde ters tepmesiyle düştükleri girdaptan çıkma telâşı başladı.  

Bundandır ki özellikle “iktidar cephesi”nden yargı kararıyla kesinleşmiş bir hüküm olmadan, hukukta hiçbir kıymeti olmayan, suiistimalle her tarafa çekilebilen “iltisak” ve “irtibat” yakıştırmalarıyla, istihbarat jurnalleriyle, delilsiz iddialarla insanları peşinen “suçlu” ilân etme sathiliğinin ve ciddiyetsizliğinin sonunda tertipleyicilere çarpacak bir tuzak olduğu tepkileri veriliyor. 

Peşinen insanlara “terörist” ithamının halktan destek görmediği, bumerang gibi dönüp tahrikçilerini vuracağı itirazları yükseliyor, ciddi uyarılar yapılıyor.   

Her ne kadar, “Büyükşehirde ya da şirketlerinde çalışan ve terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiası olan isimlerle ilgili bir tahkikat, bir teftiş yapılacaktır” diye “İBB’de terörist var” algısını alttan alta enjekte etse de AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Burada Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu değildir” cümlesiyle geri adım atıyor.   

Keza AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, “İBB’ye kayyım atanması’ söylentisinin İmamoğlu’na yarayacağı ve kredibilitesini arttıracağı” tembihiyle bu kumpastan vazgeçilmesini istiyor. 

Aslında iktidar partisi İBB Grup Başkanı’nın, suçlamayı “belediye koridorlarında konuşulması”na bağlayıp “elimde bir data, bir veri - bilgi yok; isimlendiremem, ahlâken, vicdanen kimseyi töhmet altında bırakamam” ikrarı isnadların mesnedsizliğini su yüzüne çıkarıyor.   

Özetle, iktidar partisinin İstanbul milletvekili Babuşcu’nun, Twitter hesabından “Ak Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan, partiyi temsil iddiasıyla ekranlara çıkıp açıklamalarda bulunan gazeteci ve programcıların, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramadıklarını, partiye karşı antipati oluşturduğunu” nazara verip, “Bunlar durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım” yakınması “yandan çarkın” açık sinyallerini açığa çıkarıyor; en azından şimdilik. 

SANSASYONEL ASPARAGASLAR TUTMUYOR

Görünen o ki, muhalefette “adaylık ayrıştırması ve çatışması”nı kışkırtma tezgâhı iktidardakilerin ayağına dolanmış. Daha başlamadan kumpas bitiyor. 

Ve bu durum, terör suçlamalarının soruşturma ve kovuşturmasının Bakanlık müfettişleriyle değil, yargı mercilerince ve savcılarca yapılması gerektiği gerçeğine rağmen, aylardır ileri sürülen iddialara karşı Bakanlığın daha yeni “müfettiş görevlendirmesi”yle soruşturmanın siyasette suiistimali kumpası kumpasçıların elinde patlıyor.

Belli ki tek adam rejiminin ekonomiden tarıma, sağlıktan eğitime ve dış politikaya bütün alanlarda iflasına karşı iktidardakiler, yine “yandaş medya”nın “belediyede dağ kadrosundan isimler çalıştırılıyor” sansasyonel asparagas iftiralarına, yanıltma ve çarpıtmalarına can havliyle sarıldılar…

Ama nâfile, zira uydurmalar gerçekler karşısında eriyor; “bir dane-i hakikat bir harman yalanı yakıyor.”

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