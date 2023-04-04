“Kurşunlama” provokasyonu

Türkiye doludizgin seçime giderken, yeniden siyasi saptırmalar hesabına provokasyon senaryolarının sahnelenmek istendiği âşikâre görülüyor.

Baştan beri “altılı masa” işbirliğini çatlatma, “millet ittifakı”nı dağıtma komploları boşa çıkarken, bütün kamuoyu araştırmalarında ortak Cumhurbaşkanı adayının arayı açıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayacağının tesciliyle yeni provokasyonların sinyalleri çakılıyor.

En son İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının gece yarısı “kurşunlanması” bu konudaki istifhamları tetiklerken, AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran (2015) seçimleriyle apar topar sürüklendiği 1 Kasım seçimleri arasındaki provokatif terör saldırılarını hatırlatıyor.

“BEKÇİ – HIRSIZ KOVALAMACASI” MI?

Bilindiği gibi 7 Haziran sonrası tırmandırılan terör saldırılarıyla “kargaşa ve kaos seçim stratejisi” dayatıldı.

20 Temmuz’da 33 kişinin öldürüldüğü Suruç intihar saldırısıyla ateşlenen ve 10 Ekim’de 102 vatandaşın can verdiği “Ankara Gar katliâmı”yla devam eden kanlı süreçte iki yüzü aşan güvenlik görevlisiyle sivilin katledilmesiyle tam bir “dehşet siyaseti” alevlendirildi. Yurtiçi ve sınır ötesi harekâtlarla halkın gerçek gündemi saptırılarak tümüyle “terör kaygısı”na çevrildi.

Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı’nın “Meral Hanım, benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et! Beni kendinle uğraştırma!” tehditli çıkışından bir gün sonra İyi Parti’nin “kurşunlanması”, endişeleri arttırdı.

İktidar partisinin, “cumhur ittifakı”nin işine gelen en basit bir olayın kamera görüntüleri servis edilirken, gece yarısı “kurşunlama”ya dair kamera görüntülerinin ortaya çıkarılmaması, olayın alelâcele “hırsız kovalamaca”ya dönüştürülmesi şüpheleri derinleştirdi.

Valiliğin, “binanın yakınlarındaki bir inşaat bekçisinin, olay yerinden kaçarak uzaklaşan hırsız şüphelileri kovalarken sıktığı kurşunlar İyi Parti’ye isabet etmiş” açıklaması hiç inandırıcı bulunmadı.

VATANDAŞLARIN İRÂDESİNİ SAPTIRMA…

Olay, daha bir yıl öncesinden Kılıçdaroğlu’nun gençlere, “Gelecek aylarda her türlü provokasyona mâruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Onun için sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın!” tweetleriyle verdiği mesajları hatırlatıyor. (gazeteler, 30.8.22)

Belli ki bütün devlet imkânlarını sonuna kadar suiistimalle, devlet kanalları ile güdüme aldığı “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın yoğun asparagaslı propagandasıyla “terör şantajı” savrulup hassasiyetler kaşınarak vatandaşların irâdeleri manipüle edilmeye uğraşılıyor.

Ne var ki artık bu tür tezgâhların pek tutmadığı, kumpasların akıbetsiz kaldığı, komploların sırıttığı son “bekçi kovalamacası”yla açığa çıkıyor…