Linç girişimi garabetleri

Çubuk Akkuzulu’daki şehid cenâzesi merâsiminde anamuhalefet lideriyle Meclis Başkanvekiline ve milletvekillerine linç girişimine dair “iktidar cephesi”nden bir dizi çelişkili garabet sergileniyor.

Bunların başında köy muhtarıyla köylülerin dışarıdan getirildiğini söyledikleri saldırganların organize linç girişiminden sonra ana muhalefet liderinin alındığı evin etrafının iki saate yakın kuşatılıp “evi yakın!” tahrikli açık provokasyonla ilgili İçişleri Bakanı’nın “Ortada organize bir provokasyon yok, dışarıdan adam taşıma organizasyonuna ait delil veya bulgu mevcut değil” açıklaması geliyor.

Bakanlığa bağlı Jandarmaya fezlekesinde, saldırganların olayı provoke ettiği kaydedilmesi ve “Kılıçdaroğlu’na yönelik fiziksel ve sözlü saldırıya ilişkin araştırma ve inceleme sonucunda 37 kişinin olaylara karıştığı tesbit edildiği”nin belirtilmesi oldukça çarpıcı.

Keza Jandarma İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin kamera incelemesi tutanağında olayın provoke edildiğinin belirtilip, “araştırma neticesinde Kılıçdaroğlu’na fizikî müdahalede bulunan şahıs tesbit edilmiştir” denilirken, başta yumruk atan şahısla gözaltına alınan dokuz kişi tutuklanmadan serbest bırakılması dikkat çekici.

Yine twitter hesâbından saldırıyı “protestoların saldırıya dönüşmesi” olarak yorumlayan Cumhurbaşkanının, saldırının üzerinden iki gün geçtiği halde anamuhalefet liderine açıkça “geçmiş olsun” mesajını göndermemesi; “Kılıçdaroğlu’nu arayacak mısınız?” sorusuna “Yorumumu yaptım daha niye arayayım?” cevabını vermesi bir diğer garabeti olarak açığa çıkıyor.

Hangi tahrikler bu hale getirdi?

Saldırının bir diğer çarpıcı yönü, son mahallî idareler seçimlerinde Akkuzulu’da “cumhur ittifakı”nın yüzde 73.30, “millet ittifakı”nın yüzde 9.83 oranında oy aldığını söyleyen Bahçeli’nin siyasi parti yöneticilerine “Yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenâze namazına katılıyorsunuz, ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izâh edeceksiniz?” eleştirisi oluyor.

Bu garip bakışa göre, son seçimde “millet ittifakı” ya da muhalefet adaylarının yüzde 70-90 oy alıp partisinin yüzde 9’un altında kaldığı bazı büyükşehirlere, il ve ilçelere, Türkiye’nin birçok yerine Bahçeli’nin gitmemesi gerektiği gibi ortaya ilginç bir durum çıkıyor.

Ayrıca Bahçeli’nin “Televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kılıçdaroğlu?” enteresan sorusu, “Hangi tahrik edici, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı söylemler, yaşlı bir adamı bu denli öfke ve kinle saldıracak hale getirdi?” sorusunu sorduruyor.

Ve “Eğer bunlara ‘bu adam burada ne geziyor, bunu sokmayın köye’ demişlerse…” cümlesi ise kimin köylülere “köye sokmayın!” tâlimatını verdiğini mevzubahis ediyor.

“Tivit atmak yasak, yumruk atmak serbest!”

Türkiye’de garip şeyler oluyor. Mâlum linç girişiminde anamuhalefet liderine saldırıp yumruk salladığı fotoğrafıyla, kamera kayıtlarıyla sabit olan şahıs, adlî kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

Peşinden “AKP üyesi” olduğu bildirilen ve parti sözcüsünün “ihrâç edilecek” dediği şahıs, bazı iktidar partisi mensuplarınca ziyaret edilerek eli öpülüp övgüler diziliyor, “kahraman!” ilân ediliyor.

Buna mukabil, bir Emniyet İstihbarat Daire eski Başkanı, twitterden “Sn İmamoğlu; İBB Bşk görevin hayırlı olsun. İnşallah, ‘oğlum sıfırla’ demezsin. ‘750 milyon liralık saat takmazsın’. ‘7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz.’ Allah şaşırtmasın, terbiyeni hiç bozma…” ifâdeleriyle 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yapılan polis operasyonlarına ve o dönemde internete düşen ses kayıtlarına atıfta bulunan tweetini attığı için “Cumhurbaşkanına hakaret”ten gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor.

Ve bu vaziyet, Türkiye’nin düşünceyi ifâde hürriyeti karnesine, “Türkiye’de tivit atmak yasak, yumruk atmak serbest!” notunu düşürtüyor.

“Milleti birbirine kırdırtma...”

“Atılan işaret fişeğiyle paralel bir kampanya başladı medyada. (…) Araya şiddetin asla tavsip edilemeyeceğine dair ama’lı cümleler de sıkıştırılıyor tabii, yasak savma kabilinden. ‘Osman amca’, bir anda fiilî saldırganlıktan ortak hislere tercüman olan millî bir kahramanlığa terfi ettiriliyor. Tezâhürat ve alkış gırla!”

Akif Beki (Karar, 24.04.19)