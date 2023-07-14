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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Mahalli seçimler ittifakı

Cevher İLHAN
14 Temmuz 2023, Cuma
Seçim sonuçlarını değerlendirme sürecine giren “millet ittifakı”nın tam bir dağınıklık havası verip önceden deklare ettiği demokratikleşme hedefinde zaafa düştüğü görüntüsünden cür’etlenen “iktidar cephesi”nin demokratik muhalefete antidemokratik ve hukuk dışı baskılarını daha da arttırıp yaygınlaştırdığı görülüyor.

Belli ki devlet imkân ve araçlarını tepe tepe istimale, onca montaj ve baskıya rağmen iki puan farkta zorlanan siyasi iktidar, mahalli seçimlere kadar ekonomik iflası karambole getirme amacıyla siyasi isnatlı saldırıları daha da yoğunlaştırma stratejisini devreye sokmuş.

Mahalli seçimleri “kazanma” uğruna muhalefetin moralini bozma, içine fitne atıp birbirine düşürme, çatlak oluşturma ifsadıyla, yine “kutuplaştırma siyaseti”yle, gündem saptırmalarıyla demokratik muhalefete her türlü komplo, kumpas ve tuzağı kuruyor.

Bu bakımdan millet ittifakının dinamikleri farklı olan yerel seçimlerde belediye başkanlıklarını kazanması, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlaması bir zaruret haline gelmiş…

İL İL, İLÇE İLÇE ORTAK ADAY GÜÇBİRLİĞİ

Bunun içindir ki başta “millet ittifakı” partileri olmak üzere demokratik muhalefetin, öncelikle seçim sonuçları değerlendirme iç tartışmalarını bir an önce sonuçlandırması; travmalı panik halini, “mağlubiyet havası”nı aşıp kaybetme psikozundan çıkması gerekiyor.

Bir yandan, yeni ağır vergilere, peşpeşe fahiş zamlara karşı halkı harekete geçirirken, diğer yandan ülke çapında il il, ilçe ilçe, belde belde simülasyonlarla başta 30 Büyükşehir, 41 il ve 1400’ün üzerinde ilçe belediye başkanlığı ve meclisleri için her mahaldeki en güçlü ortak aday üzerinde ayrı ayrı işbirlikleriyle kapsamlı demokratik güç birliği yapmalı.

Vakit geçirmeden bir araya gelip yerel seçimleri masaya yatırmalı. Yeniden ayağa kalkmalı; takviye edilmiş bir motivasyonla en kısa sürede derlenip toparlanmalı.

Siyasi, sosyal ve ekonomik çöküşün en önemli sebebi olan keyfi ve kural tanımaz “tek kişilik otoriter ucûbe rejim”e karşı kuvvetler ayrılığını esas alan “parlamenter demokratik sistem”i inşa ile demokratikleşme çabalarını yeniden birleştirip tahkim etmeli.

Milletin yıllardır ümit ettiği hürriyetçi, demokratik âdil sistemi esas alan “demokratikleşme yol haritası” taahhüdünde sebat etmeli.

Başka yolu yok…

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