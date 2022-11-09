“Mânen ahlâkımıza vurduğu darbe”

AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik ucûbe hükûmet”te sadece uyuşturucu kullanımı artmakla kalmamış, uluslararası araştırmalarla Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti, pazarı ve tedâriki merkezi, Avrupa’ya transferinin “temas noktası” ve “üssü” durumuna düşürülmüş.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın raporuyla dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotası olan Balkan rotasının ilk sırasında yer alan, İnterpol’e göre beş bin çocuğun uyuşturucu müptelâsı olduğu Türkiye özellikle kokainin Güney Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya sevkinin yeni rotası yapılarak iki yıldır dünya “uyuşturucu trafiği”nde “transit/basamak ülkesi ve merkezi” olmuş.

En son kırk milyon nüfusun beş milyonunun uyuşturucu ve kötü madde bağımlısı olduğu Afganistan’dan on binlerce “Amerikan devşirmesi” Afgan aracılığıyla tonlarca metamfetaminin Türkiye’ye taşınması, felâketin son raddesi.

“AMERİKAN AFGANLAR”LA METAMFETAMİN TAŞINMASI

Bu konunun, Erdoğan’ın -Dışişleri’nden kimsenin katılmadığı- Biden’le görüşmesinde gündeme geldiğini belirten AKP eski milletvekili Turhan Çömez’in, hammaddesi Efedra bitkisi Afganistan’da üretilen metamfetaminin, imalatından önemli gelir elde eden Taliban’ın da desteğiyle “Amerikan Afganlarca Türkiye’ye sokulmasına resmen göz yumuldu, yumuluyor” ifşası dikkat çekici.

“Bu kaçakçı göçmen gruplarına, ‘sırt çantalarınız ile meth getirecekseniz size özel V.I.P geçiş sağlayacağız. Hatta bu uzun yolu yürümeyip at sırtında veya arabalarla geçeceksiniz. Hepinize kodlar vereceğiz, bu kodlarla Türkiye’ye geçtiğimizde muhataplarınız sırt çantalarınızdaki methi alacaklar’ güvencesi verilerek Afganistan’dan son derece profesyonel bir şekilde metamfetamin Türkiye’ye getirilmiş” tesbitleri fevkalâde vahim.

Özetle, TIR ve kamyonlara doldurulup mahallelerin ortalarına bırakılan çoğu aynı genç yaştaki “Amerikan Afganlar”a uyuşturucu kuryeliği yaptırılıyor. Türkiye’ye uluslararası arenada “kirli uyuşturucu ve kara para ülkesi” algısıyla yapıştırılırken; metamfetamin salgınıyla milyonlarca vatandaşın, gençlerin, çocukların sinsice uyuşturucu tuzağına düşürülmesi fecaatiyle nesiller mahvediliyor.

MANEVî TAHRİBATIN TAMİRİ

Ve 16 Mart 1920’de İstanbul’un İngilizlerce işgalinde asker ve silâhın yanısıra gemiler dolusu içki fıçılarının şehre sokulmasıyla Osmanlı gençliğini sarhoş edip vatanı-milleti müdafaa şuurlarını dumura uğratma operasyonu tekrarlanıyor.

Bu hususta İngiliz işgaline karşı “Hutuvât-ı Sitte (şeytanın altı aldatması)” eserini neşredip dağıtan ve bu yüzden İşgal Kuvvetleri Komutan’nın “ölü ya da sağ olarak ele geçirilmesi” emrini verdiği Bediüzzaman’ın “Neden bu kadar İ.G.Z.’den (İngiliz gavur zâliminden) nefret ediyorsun? Musalâhasını da istemiyorsun?” sualine, “Sebep bir değil bindir. Bana en ziyade şedit (şiddetli) görünen mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Hayatın yarası iltiyam bulur (tedaviyle iyileşir); izzet-i İslâmiyenin (İslâmın haysiyetinin), nâmus-u millînin (milletin ahlâkî-mânevi) yarası pek derindir” cevabı ibret vericidir. (Eski Said Dönemi Eserleri, Tulûat, 574)

Gerçek şu ki ekonomik çöküşe neden olan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, yağmanın, ihaleye fesad karıştırmanın, israfın, yandaşa peşkeşin önlenmesiyle, ülke kaynaklarının demokratik bir yönetimde doğru dürüst kullanılmasıyla ekonomi düzelir. Ancak ahlâken çöküşün tâmiri, nesillerin ıslahı, mânevî tahribatın onarılması çok daha zordur.