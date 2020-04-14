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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

“Maskeli yasa!”

Cevher İLHAN
14 Nisan 2020, Salı
Koronavirüs salgını sokağa çıkma yasağını ilân biçimi tartışmaları karambolunda infaz yasası Meclis’te “iktidar bloku”nun oylarıyla apar topar geçiriliyor.

Şaşırtıcı olan, kamuoyundan ve muhalefetten gelen bütün uyarı ve çağrılara rağmen infaz adâleti için iktidar grubu yönetimince hiçbir düzenlemenin yapılmaması. 

Uyuşturucu, kadına şiddet, istismar, gasp, darp, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, tefecilik, çıkar amaçlı suç şebekesi, çete ve mafyanın infaz yasasından yararlanması. 

Ceza Kanunu’ndaki “terör tanımı”nın düzeltilmemesi ile “düşünce ve ifade suçları”garabetini koruyarak sırf düşüncesini ifâde ettiği, görüşlerini açıkladığı, siyasi iktidarı eleştiren bir tweet attığı, haber yaptığı için vatandaşların “terör örgütü” üyesi ve ya da “terör örgütü propagandasını yapmak”la suçlanmasının sürdürülmesiyle “yargı reformu”nda sözü verilen “haber, eleştiri, yorum suç olmayacak” sözünün tutulmaması.  

“SOSYAL MEDYADA VE BASINDA ELEŞTİRİ” DE KAPSAM DIŞI…

Ve en vahimi, daha iddianâmesi hazırlanmamış, tek kelime savunmaları alınmamış, yıllardır yargısız ceza ve tutukevlerinde tutulan ve aralarında on binlerce kadının, yaşlının, binlerce hastanın, çocuğun ve bebeğin yer aldığı altmış bini bulan tutuklunun kapsam dışı tutulması.

Cinayetten, gasptan, yolsuzluktan, irtikaptan, dolandırıcılıktan, rüşvetten, hırsızlıktan, çeteden ceza almış ve hüküm giymiş mahkûmlar tahliye edilirken, hukukun temel kurallarına göre “suçsuz” ve “mâsum” olan tutukluların “terör propagandası” paravanında denetimli serbestlikten dahi yararlandırılmaması. Hukukta hiçbir kıymeti olmayan “irtibat”-“iltisak” icâdıyla, “terör örgütünün propagandası” ve “teröre destek” gerekçesiyle tahliye edilmemesi. 

Özetle, düşüncelerini açıklayan gazeteciler, akademisyenler, avukatlar, siyasetçiler cezaevinde tutulurken, kamu düzenini ve asâyişi ihlâl eden en ufak hâdiseye karışmamış, eline silâh almamış, sadece düşüncelerini yazmış insanların görüşlerinden, yazılarından, kitaplarından ya da sosyal medyada duyurdukları eleştirilerinden dolayı cezaevinde kalmaları sağlanıyor. 

Buna göre, “infaz indirim paketi”ne “düşünce suçluları”nın alınmasına dair hiçbir öneriyi kabul etmeyen “iktidar cephesi”, mevcut “infaz sistemi”nde 18 aya kadar hapis cezası alanlar pratikte hapis yatmazken, özellikle -30 Mart 2020 sonrası- “işledikleri suçlar”da artık bu cezanın yüzde 40’ını ceza infaz kurumunda çekmeleriyle açıkça hapis yatacaklar. Mesela, görüşlerinden dolayı 18 ay ceza alan bir gazeteci 7 ay, bir yıl ceza alan bir “düşünce suçlusu”, 4 ay cezaevinde kalacak…

Bunun yanısıra, TCK’nin “cumhurbaşkanına hakaret”e dair 299., “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve kurumlarını aşağılamaya” ilişkin 301., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”  216. maddeleriyle, sosyal medyada veya basında eleştiri yapanlar da bu kapsama sokuluyor.

ADALET VE İNSAFLA İLGİSİ YOK

Bununla da kalınmıyor; yine iktidar partisi Grup Başkanvekili’nin kendi tekliflerine verdiği değişiklik önergesiyle, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa karşı suçlar”ın da infaz kapsamı dışında tutulmasıyla “MİT’e karşı işlenen suçlar”da “ayrıca infaz indirimi yapılmayacağı”nın eklenmesi garabeti sergileniyor. 

Neticede, infaz adâletine dair muhalefet partilerinden yüze yakın değişiklik önergesinin tamamını reddeden “iktidar cephesi” “düşünce ve ifâde özgürlüğü”nün temini ve OHAL hukuksuzluklarıyla yol açılan mağduriyetlerin telâfisine dair hiçbir öneriye yanaşılmıyor. 

Kısacası, “düşünce ve ifâde özgürlüğünün genişletilmesi” vaadiyle getirilen ve milletvekillerinin Genel Kurul’da maske ile görüşmelerine katıldığı “infaz yasası” adâletle, hukukla, vicdanla ve insafla hiçbir alâkası olmayan bu muallel haliyle tam bir “maskeli yasa”ya dönüşüyor!

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