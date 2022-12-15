Meclis’te “bütçe oyunu”

Meclis’te hararetli tartışmalarla görüşülen “Cumhuriyetin 100. yılı 2023 bütçesi” Türkiye’nin “tek adam rejimi”yle düşürüldüğü vahim vaziyeti bir defa daha ele veriyor.

Ağır ekonomik çöküşte siyasi iktidarın adaletsizliği, eşitsizliği ve sömürüyü her alanda derinleştirdiği ve “otoriterleşme ve savaş bütçesi”, “faiz bütçesi”, “veda bütçesi”, “sermayeye kaynakların daha çok aktarıldığı enflasyonist bütçe” eleştirilerine mâruz kalan bütçede de millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in millet hâkimiyetinin birinci şartı olan bütçe yapma yetkisinin “tek kişilik yönetim”le fiilen gaspını ortaya koyuyor.

Kısacası Cumhurbaşkanı danışmanının ikrarıyla “tek kişilik hükûmet”te Başbakanlığın, Bakanlar Kurulunun kaldırılıp, yerine ikame edilen Cumhurbaşkanı’nın şahsının “yürütme” olduğu “ucûbe sistem”in bütçesi de ucûbelerle mulallel.

BÜTÇE HAKKI VE HARCAMA YETKİSİ

Başta atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak üzere milletvekillerinin tanımıyla “bir atamalık canı olan” atanmışların milletin seçilmiş temsilcilerini kaale almamaları, dahası tahkir ve azarlamaları her haliyle çürüyen sistemin tezâhürü.

Bütçe görüşmelerinin tek olumlu yönü; bir yıl boyunca Meclis’e gelmeyen, milletvekillerinin yazılı sorularına bile cevap vermeyen ve birer “sekreter” durumuna düşürülen bakanların yılda bir de olsa Meclis’e uğrayıp vekillerin millet adına sorduğu sorulara muhatap olmaları.

Gerçek şu ki milletten toplanan vergilerin, kamu gelirlerinin yine kamu hizmetlerine harcanmasını kapsayan “bütçe hakkı ve harcama kararı yetkisi” bütün demokrasilerde Meclis’indir. Ülkenin bütün mali işlemlerinin milletin vekillerince yapılması millet hâkimiyetinin ifadesidir.

Daha on üçüncü yüzyılda “Magna Carta” olarak da bilinen “büyük anlaşma”yla kralın yetkilerinin halkın seçtiği parlamentoya tahsisiyle kralın ya da tek kişinin buyruğuna göre değil, Meclislerin irâdesiyle kanunlarla çerçevelendirilmesidir.

Ne var ki Osmanlıdan günümüze darbelerde ve ara dönemlerde dahi dokunulmayan, “darbe anayasaları”nda bile kaldırılmayan “millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen ve asla devredilemeyen yasama görev ve yetkisi”yle yaptığı temel kanunların başında gelen ve bir “milli irâde hakkı” olan “bütçe kanununu görüşüp kabul etme” yetkisi “tek kişilik yönetim”e devredildi.

OSMANLIDAN BU YANA “BÜTÇE HAKKI” MECLİS’İNDİR

Bundandır ki son bütçe tartışmalarında da muhalefetçe demokrasinin olmazsa olmazlarının başında gelen “millet egemenliğinin hiçbir kişiye, kuruma, âileye ya da zümreye terk edilemeyeceği” esasına rağmen, bütçenin millet adına karar veren TBMM yerine “tek şahıs”a bırakıldığı eleştirileri yapıldı.

OHAL KHK’leriyle Cumhurbaşkanı tek imzayla Meclis’in uhdesinde olan “kanun yapma” yetkisine ortak olurken, “bütçe kanunu” da Meclis’ten alınıp “tek şahıs”a verildi. Meclis’in yasama yetkisi ve denetim görevi işlevsiz hale getirildi.

Oysa Osmanlı’da ilk yazılı anayasadan günümüze, Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi deneyiminde bütün anayasalarda “bütçe yetkisi” Meclisindir. Daha I. Meşrûtiyet’in ilânıyla 1876’da çıkarılıp 1908’de ilân edilen II. Meşrûtiyet döneminde tâdil edilen Kânun-u Esâsi’de “yasama kuvveti, Meclis-i Umumidir, kanun teklif hakkı Meclis-i Mebusan’a verilir. “Padişahın Meclis’in hakimiyeti içinde hareket etmesi” belirlenir. Ve “Muvazene-i umumiye-i mâliye ve devletin umum hesâb-ı kat’i kanunlarının tasdik ve feshi” ifâdesiyle “bütçe yetkisi” Meclise verilir.

Oysa bu sistemde Meclis’te “bütçe görüşmeleri” bir formalite ve seremoniden ibaret kalıyor, sıradan bir ritüele dönüşüyor.