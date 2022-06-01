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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Medyayı sindirme operasyonu

Cevher İLHAN
01 Haziran 2022, Çarşamba
Seçimler yaklaştıkça bir yandan sosyal medyaya sansür ve ceza yasa teklifini Meclis’e dayatan “iktidar cephesi”, diğer yandan siyasi iktidarı eleştiren televizyonlara ceza üstüne ceza yağdırıyor.

Görünen o ki “iktidara iliştirilmiş olmayan” medyaya emrivakilerle verilen cezâlar da tamamen muhalefeti yıldırma amaçlı.

Belli ki ekonominin çöküşe sürüklendiği, milyarlarla dolarlık peşkeşin, yolsuzlukların, ihaleye fesat karıştırmanın, partizanlığın, kayırmanın, rüşvetin, yandaşlara para transferinin, haksızlığın ve hukuksuzluğun ayyuka çıktığı vartada vatandaşların gerçekleri bilmesi istenmiyor; insanî ve anayasal hak olan “haber ve bilgi edinme hakkı”nın önüne set çekiliyor.  

Maksat, engelleyemediği eleştirel haberleri “suç” haline getirmekle vatandaşların gerçekleri bilmelerini engellemek; seçim öncesi manipülasyonlarla toplumda korku havasını oluşturmak, sansür ve otosansürle muhalefetin önünü kesmek, medyayı susturmak…

“İDDİALAR”A TEK KELİME CEVAP YOK!

Bilindiği gibi “tek kişilik yönetim”in güdümünde âdeta “iktidarın sopası” olarak bir nevi “cezâlandırma aracı”na ve “sansür kurulu”na dönüştürülen RTÜK, daha önce iktidarı eleştiren beş televizyona 71 yayın durdurma, on milyonlarca lira para cezası keserken, on binlerce vatandaşın şikâyetine rağmen iktidardakilere medhiyeler dizen yandaş kanallara tek bir ceza vermedi. 

RTÜK’ün Başkanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın tâlimat ve telkinlerini emir telâkki ederiz” temennasıyla ve Saray’dan iletilen “direktifler”le medyaya “muhalif-yandaş” ikiliği fitnesini ilka vahameti sürdürülüyor. Sırf anamuhalefet liderinin haberini yayınlayan dört televizyona AKP-MHP’nin gönderdiği üyelerin alelâcele oy çokluğu ile tavandan yüzde üç para cezası vermesi garabeti bunun son tezâhürü. 

Oysa bütün dünyada muhalefet liderlerinin beyânları haber niteliğini taşır, gazeteler ve televizyonlar “haber” olarak yorumlarıyla beraber hür bir biçimde yayınlar. Yargının dışında hiçbir devlet kurumu “haberin doğru olup - olmadığı”na karar veremez, yargının kararı beklenir. 

İSTİBDADIN KISKACINDA…

Sormak lâzım; sansürcü zihniyetle muhalefet liderlerinin parlamento gruplarındaki konuşmalarının yayınlanması da mı RTÜK’çe suç sayılacak? “İktidardakilerin hoşuna gitmiyor” diye milletvekillerinin Meclis kürsülerindeki sözlerinin duyurulması da mı cezalandırılacak?

Özetle, RTÜK’ün yayınları yargılayıp ceza kesmesi, “ucûbe sistem”de ülkenin ne denli istibdadın kıskacında kaldığını ele veriyor.

Dahası, “belgeli doğruları da yazsanız, sizi en ağır ceza ile cezalandırırız!” tehdidiyle Saray ve iktidar partileri dışındaki açıklamalara yer veren medyanın sesinin kısılması, muhalefetin sindirilmesi isteniyor. “Basının susturulduğu, muhalefetin sesinin kesildiği seçim kampanyası” denemesi olarak…  

Ama nâfile; “bir dâne-i hakikat, bir harman yalanı yakar, yok eder”; zira “zulüm devam etmez, zulmün ömrü az, gölgesi kısadır.”

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