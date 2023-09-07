Merhum Necmeddin Cevheri: Bediüzzaman’ın son ziyaretçilerindenim

Merhum Necmeddin Cevheri nezâket, nezâhet, tevâzu ve zerâfetin âdeta simgeleştiği bilge bir insandı.

27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Adalet Partisi ve ardından Doğru Yol Partisi’nden yedi dönem milletvekili seçilmiş, Urfa’nın ilk bakanı olarak Turizm, Adalet, Tarım bakanlıkları ile Başbakan vekilliği görevlerinde bulunmuş; ülkesi ve insanı için çalışmış bir hukukçu siyasetçiydi.

Okumaya, araştırmaya meraklıydı, bilhassa İslâm tarihi kitaplarını okurdu. Hastalığından önce Ankara’da Meclis’in karşısındaki bürosunda zaman zaman ziyaretlerde bulunurduk. Her defasında “Küçük Sözler”den “Âyet’ül Kübrâ”ya, “Risâlet-i Ahmediye”den “Sünnet-i Seniyye Risalesi”ne, “Münâcât”tan “Uhuvvet”e, “Münâzarât’tan “Sünûhat”a Yeni Asya Neşriyat’ın neşrettiği kitapları takdim ederdik. Bundan çok mesrur olur, bazen her birinden birkaç satırı sesli okur, ardından inceler ve kütüphanesine koydururdu.

Okuduğu kitaplardan hediye eder, muhteviyatındaki önemli noktaları nazara verirdi. Bir defasında yeni yayınlanan bazı küçük kitapları verdiğimde kendisi de buna karşı Naci Kâşif Kıcıman’ın “Medine Müdâfaası” kitabını hediye etmiş, Fahrettin Paşa ile kahraman askerlerinin Ravza-i Mutahharayı, Mescid-i Nebeviyi fedâkarâne savunmasını, aylarca süren İngilizlerle işbirlikçilerinin kuşatmasına şanlı ve şerefli direnişini derin bir hüzünle nakletmişti.

30 Ekim 1918’deki Mondros Mütarekesi’ne rağmen Medine’yi teslim etmeyen Fahrettin Paşa’nın teslim olmayışını; günümüzdeki dünyevileşmeye karşılık silâhsızlık, açlık ve susuzluk altında gösterdikleri azim ve mücadeleyi büyük bir hayranlıkla dile getirmişti.

Takdire değer vasıflarından biri de namaza çok dikkat etmesiydi. Namaz vakitlerini tâkip için her yıl günlük takvimlerden ister, masasına koyardı. Misafirlerinden namaz için müsaade ister, Meclis Genel Kurulu’nda en hararetli görüşmelerde namaz vaktinde yerinden kalkar, vekiller arasından geçerek kulislerin altındaki mescitte namazı kılıp dönerdi. Basın bölümünde kendisini yakından tanıyan gazeteciler birbirlerine “namaza gidiyor” diye konuşurlardı.

“BEDİÜZZAMAN’I EN SON ZİYARET EDENLERDENİM”

Bediüzzaman’ın -21 Mart 1960’ta- Urfa’ya gelişinde, Demokrat Parti’de aktif genç bir avukat olarak İpek Palas’a akın eden binlerce Urfalıdan biri idi. Ziyaretine gidip vefatından önce Üstadla en son görüşen kişilerden oldu, sahip çıktı. Bu bakımdan “Ben o zâtı vefâtından önce en son ziyaret edenlerdenim, bana duâ etti” diye memnuniyetini hep izhar ederdi.

Ankara’dan verilen “emir”le Bediüzzaman’a “derhal Isparta’ya dönmeli” tebligatı haberini alır almaz derhal Emniyet’e gidip “Bediüzzaman Hazretleri misafirimizdir, çok muhterem bir zattır; eğer buradan bir yere çıkarırsanız, karşınızda beni bulursunuz. Bu kadar tazyike lüzum yoktur!” diye sertçe ikaz eden ve ısrarlara hiddetlenip tabancasını masaya dayayan dönemin Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu’nun yeğeniydi.

Bu mânevî bağlarla Yeni Asya câmiasıyla ilgiliydi; ziyaretlerimizde gazetenin, neşriyatın durumunu, Kutlular Abi’nin sağlığını sorar, davaları hakkında bilgi edinir, selâm söylerdi…

SİYASETTE DÜRÜSTLÜK VE İLKE DERSİ

“Bana göre en başarılı politikacı tabii ki Demirel’dir” derdi. Merhum Demirel’i sadece “yol arkadaşlığı”ndan değil ülkeye, memlekete ve millete birlikte yaptığı hizmetlerinden, özellikle GAP projesinden dolayı hep takdir ederdi. Bürosundaki Demirel’le beraber GAP projesine dair 3 Nisan 1977’de Urfa tünellerinin temel atılması ile 9 Kasım 1994 açılışı fotoğraflarını yorumlar, yatırım ve üretim rakamlarıyla GAP’ın önemini belirtirdi.

Urfalı gazeteci Ebru Okutan Akalın’a verdiği röportajda belirttiği gibi “GAP’ı hafife almak suya ve toprağa ihanettir. Bundan sonra her türlü çekişme bir yana bırakılmalı ve süratle sanayi gelişimi sağlanmalıdır” çağrısıyla inşaatı on yedi sene süren ve entegre bir proje olan GAP’ın sulama kapasitesinin eksik bırakılmasından yakınırdı. “Sulanacak 17 milyon dekar arazinin 10 milyon dekarı Urfa’dadır. Henüz 2 milyon dekar arazı sulanıyor, daha 8 milyon dekar sulanacak. Bu su boşuna akmıyor, benim gözyaşlarım da boşuna değil” diye gözyaşlarının anlamını açıklardı. (Hizmet gazetesi, 6.2.2102)

Siyasette ahlâkı ve dürüstlüğü esas almıştı. Bir röportajda “Siyasi hayatınız boyunca başka bir partiden teklif aldığınız oldu mu?” sorusuna “Hayır, kimliğim o kadar belliydi ki kimse böyle bir teklifle yanaşmadı. Kimsenin aksini düşünmesi bile mümkün değildir. Bir başka partiye sığmayız biz, yanlış anlaşılmasın bu büyüklüğümüzden değil yerimizden dolayıdır. Tüm partilerde dostlarımız vardır ama yerimiz bellidir. Benim babam da Demokrat Parti vekiliydi, oğlum da” cevabı günümüzün “rüzgârgülü politikası” politikacılarına bir dürüstlük ve ilke dersiydi. (a.g.g.)

KARARLI DEMOKRATİK MÜCADELE İRÂDESİ

Adalet Partisi üst düzey yöneticisi olarak on yıllık siyaset yasağına tabi tutulan Cevheri, 1983 Haziran’ında Demirel’le arkadaşlarını Çanakkale -Zincirbozan’a “zorunlu ikamet” tutukluluklarına kırmızı Mercedes arabasıyla götürülmesini, “Şimdiye kadar beraber yürüdük, hazin yolculuğa da sizi ben götürmek isterim’ dedim, ‘tamam’ dediler” diye özetlerdi.

Dosdoğru Zincirbozan yolunda Kur’an-ı Kerim’deki “sırat-el müstakim”den ilhamla “Doğru Yol” Cevheri’nin kırmızı mercedesinde karara bağlanmıştı.

12 Eylül’den sonra Büyük Türkiye Partisi’nin kapatılması ve Doğru Yol Partisi’nin veto üstüne vetolarla engellenmesine rağmen tam bir siyasi irâde ve kararlılıkla kurulup demokratik mücadelede yer almasını “Meydanı boş bırakmamalıydık, bugüne kadar insan bu kadar insan peşimizden geldi. Onlara ‘gidin başınızın çaresine bakın’ diyemezdik. Tek çaremiz yeni bir parti kurmaktı. Yoksa ülke kaosa girer kargaşa daha da büyürdü. Dikeni battığı yerden çıkarmak gerekiyordu. Bize bu görev verildi ve Doğru Yol Partisi’nin ilk tohumları bu arabada atıldı. Doğru Yol Partisi’nin ilk amblemi de yolda yürüyen adamdı. Anlamı da şuydu: atı elinden alınmış olsa bile tek başına kalmış olsa bile o yolda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Demokrat Parti’nin kıratını sonradan aldık…” gerekçesiyle izâh etmişti.

“Yakın tarih Urfa siyaseti ve Necmettin Cevheri” araştırmalarını yapan eğitimci yazar Ömer Ağ’ın tesbitiyle “Demirel’i Zincirbozan’a götürüp getiren o Mercedes yıllar sonra yine tarihi bir olaya tanıklık edecekti. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olacağı gün o Kırmızı Mercedes’in şoförü yine Necmettin Cevheri yanında oturan ise yine yol arkadaşı Demirel idi. İki kadim dost beraberce önce sabah namazı için Hacı Bayram Camiine sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine gitmişler, Demirel’in deyimi ile ‘iki kardeş o Kırmızı Mercedes ile Zincirbozan yollarını Çankaya ile noktalamışlar”dı. (Urfanatik, 29.12.2020)

Bir gün merhum Demirel’in yapılan onca hizmetlerin yeterince takdir edilmeyişinden yakınması üzerine “Beyefendi, Cenâb-ı Hak insanı yoktan yaratmış, hayat ve nimet bahşetmiş, yine de insan nankörlük yapıyor. Âdiyat Sûresinde ‘İnne’l insâne li-Rabbihi lekenûd’ âyetinde ‘muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankördür, şüphesiz buna kendisi de şâhittir’ buyruluyor. ‘İnsanın tabiatı nankördür, kadir bilmezdir’ deniliyor” diye teselli ettiğini anlatırdı.

Merhum Demirel’in hastalığı sırasında hep halini hatırını sorardı. Vefatından sonra bir ziyaretimizde “Demirel’in olmadığı Ankara bana âdeta boş ve anlamsız, hayata hiç hevesim kalmadı” diye tahassürünü ifade etmişti.

TOPRAĞIN SUYA HASRETİYLE RAHMET-İ RAHMANA KAVUŞTU

En aleyhindeki isnadları bile mülâyemetle ve olgunlukla karşılar, hizmetlerinin görmezden gelinmesine alınmazdı. Yine temkinli üslûbu, rikkatli anlayışı içinde eleştirilere cevap verirdi. Siyasetin “Necmi Abisi” olarak 93 yaşında vefatına kadar hep dürüst ve ciddi yaşadı, siyasette bir “dürüstlük âbidesi” oldu. Kendini hiç önemsemezdi ama herkese sevgi - saygı duyar, herkesten saygı görürdü.

Bir araştırmacının tanımıyla “cevheri mücevhere dönüştüren bir Osmanlı beyefendisi” olan Cevheri’nin “bir fani olarak takdiri halka bıraktım ve inşallah Rabbimin rızâsını kazanmışsam bu bana yeter” sözleri davasını ve hayatını hulâsa eder.

Bundandır ki “Heybesinde tarih taşıyan adam” başlığı altında kendisiyle yaptığı röportajı değerlendiren hemşerisi bir gazeteci, Cevheri’nin buğulanan gözlerle “helâllik istiyorum” temennisine, “Siz toprakla suyun buluşmasına vesile olmuşsunuz. Bir kara sevdayı kavuşturmuşsunuz, bize torunlarımızın torunlarına yetecek kadar güzellikler sunmuşsunuz, halen tarih yüklü heybenizden bizden hellâlik istiyorsunuz” sözleriyle vefa ve minnetini sunar.

Susuzluktan çatlayan toprağın suya kavuşma hasretiyle Necmeddin Cevheri rahmet-i Rahmana kavuştu. Filizlenip çiçek açmış tohumların bereketiyle helâl olsun; ve Halilürrahman sularına karışan Fırat’ın sularının hayrı duâsı ve niyâzıyla Cenâb-ı Erhamürrahimin’den rahmet ve mağfiret yağsın…