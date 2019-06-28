Millet “demokrasi” mesajı verdi

23 HAZİRAN SONUÇLARI - 3

23 Haziran seçimlerinin sonuçları birçok ders ve mesaj verdi. Bunların başında dinî değerleri istismarın, gına veren nefret ve öfke dilinin halk nezdinde prim yapmadığı bir defa daha teyid edildi.

Ve siyasi iktidar dirense de “sistem tartışması” yeniden Türkiye’nin gündeminde.

Devlet imkânları hoyratça kullanılarak tek taraflı propagandalarla, müthiş manipülasyonlarla, medyatik algı operasyonlarıyla dayatılan baskıcı, otoriter “cumhurbaşkanı hükûmet sistemi”nin Türkiye için geçersizliğini su yüzüne çıkardı.

Buna mukabil, millet hâkimiyetinin temsilcisi Meclis’in hâkim olduğu güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimine dönülmesinin açık mesajı verildi.

MECLİS’İN YASAMA YETKİSİ İÂDE EDİLMELİ

“Partili cumhur-başkanlığı hükümet sistemi”nin ârızalarının başında, cumhurbaşkanının Meclis’in yetkilerini gasbı geliyor.

“Yeni sistem”de, Başbakanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun bütün yetkilerinin cumhurbaşkanının şahsında toplanmasıyla yetinilmeyip Meclis’in kanun çıkarmasına karşı cumhur-başkanının tek imzalı kararnâmeleriyle Meclis’in yasama yetkisinin alınması, anayasadaki “yasama yetkisinin millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne âit olduğu ve bu yetkinin devredilmeyeceği” esasını berhava ediyor.

Özellikle cumhurbaşkanının, seçimlerde milletvekilleri listesini hazırlamakla büyük ölçüde etkisi altına aldığı partisinin parlamentoda çoğunluğunu elde etmesi durumunda, Meclis’in temel demokratik işlevlerinin başında gelen denge - denetim ve fren mekanizması ortadan kalkıyor.

Meclis’in yürütmeyi/hükûmeti denetim işlevlerinden biri olan güvenoyu ve gensorunun kaldırılması, milletvekillerinin Meclis’te bunmaları zorunlu olmayan bakanlara sözlü soru haklarının alınmasıyla Meclis’in denetim fonksiyonu yok ediliyor.

En çapıcısı da 1205 Magna Carta’dan bu yana demokrasilerde parlamentoların en temel hakkı olan bütçeyi çıkarma hakkının Meclisten alınmasıyla, halktan toplanan vergilerin halkın temsilcilerinin kararıyla harcanması olan “bütçe yetkisi” gasp ediliyor.

Esasen “başkanlık sistemi” de olmayan bu “ucûbe sistem”in benzerine dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde rastlanmıyor. Tek “demokratik örnek” olarak gösterilen “Amerikan başkanlık sistemi”nde Başkan bir dizi anayasal kayıtla kayıtlanmış ve birçok icraatı ve ataması “Kongre’nin kararı”na bağlanmış. Çünkü Kongre, başkandan çok güçlü ve etkin bir denge - denetim işlevini görüyor, bütçeden yüksek bürokrasi ve büyükelçi atamalarına kadar onaylayıp kontrol ediyor.

TÜRKİYE “UCÛBE SİSTEM”DEN KURTULMALI

Bunun içindir ki, öncelikle bir “toplumsal sözleşme” olan Anayasada demokratik parlamenter sisteme dönüş tâdili için partiler arasında âcilen demokratik diyalog mekanizmaları çalıştırılmalı.

Millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yetkilerinin daha güçlü bir biçimde yeniden iâdesiyle demokrasi önündeki engeller kaldırılmalı ve diğer demokratik restorasyonlar yapılmalı.

Siyasetin demokratikleşmesi için “yönetimde istikrar”ın yanısıra “temsilde adâleti” sağlayacak düzenlemeler yapılmalı; yargı denetiminde üye kaydından hâkim denetiminde önseçim ve “tercih sistemi” üzerine bina edilen ve seçmen irâdesini yansıtan bir siyasi partiler ve seçim yasası revizyonu gerçekleştirilmeli.

Siyaset, ötekileştirici, kamplaştırıcı polemiklerden kurtulmalı. Ankara, artık milletin verdiği “demokrasi mesajı”na direnmemeli; sür’atle yeni demokrasi inşası sürecine girmeli ve demokrasi seferberliği başlatılmalı.

Zira ekonominin hızla çöküşü, “kimlik siyaseti”yle kutuplaşan toplumda artan gerginlik, dış meselelerde derinleşen krizler, “cumhurbaşkanlığı sistemi”nin Türkiye’ye yaramadığını ve ülkenin bir an evvel bu ucûbeden kurtulması gereğini ortaya koyuyor.

Başka da yolu yok…