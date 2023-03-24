“Millet ittifakı”nın “demokrasi ittifakı”na dönüşmesi

“Millet ittifakı”nın kapsayıcı, kucaklayıcı ve toparlayıcı irâdesinin akisleri daha şimdiden anlamını ifa ediyor.

En son HDP’nin başını çektiği altı partiden oluşan “Emek ve Özgürlük İttifakı”nın seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması, “millet ittifakı”na kurulan kumpasları boşa çıkarıyor.

Bu durum, “altılı masa”nın “güçlü parlamenter sistem işbirliği”nin peşinen millete mal olduğu gerçeğini bir defa daha ortaya koyarken, demokratik ittifaktan herhangi bir inhirafın milletin kâhir ekseriyetinden aldığı yoğun tepkiler, demokratikleşmenin milletçe benimsendiğinin tezâhürü oluyor.

Esasen farklı renklerin, partilerin, değişik görüşlerin, farklı kitlelerin birlikte demokratikleşme irâdesini gösterme hamlesi, geniş yelpazede demokratikleşme ortak hedefinde buluşma perspektifini ortaya koyuyor.

“İktidar bloku”nun, “düşmanlaştırıp” kriminalize eden, zehirli “tefrika dili”yle ayrıştırıcı kamplaştırma ve kutuplaştırma agresif siyaseti dışındaki bütün muhalefetin demokratikleşme ekseninde bir araya gelmesi, baştan beri hedeflenen “demokratik siyaset”in başarısını gösteriyor.

PANİKLİ TELAŞ VE TEHEVVURLER…

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargın bağımsızlığı ve tarafsızlığı, düşünce ve ifade hürriyeti, insan hakları kulvarında güç birliği, bütün problemlerin demokrat bir tavırla Meclis çatısı altında müzâkereyle çözüm çârelerinin bulunması anlayışı kuvvet kazanıyor.

İktidarın son safhada HDP’nin aday çıkarmamasına panikli telaş ve tehevvürlerinin bu vakıadan kaynaklandığı belirtiliyor.

Bundandır ki daha düne kadar partisinin yöneticilerini kapısına gönderdiği parti hakkında Cumhurbaşkanı, yeniden “HDP eşittir PKK’dır, YPG/PYD’dir” diye “yerlilik ve millilik”ten dem vuruyor, “emperyal kafalar” ithamını savuruyor.

Kendi devr-i iktidarlarında “İmralı - Kandil ve Avrupa’daki terör kampları arasında “mektupçuluk” yapılmamış, terörist elebaşıların “mesajları” taşınmamış gibi.